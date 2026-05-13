機微之兆：從《易經》「臨卦」看見身體的預警——以「縫匠肌肌筋膜疼痛症候群」為例的預防之道｜潘偉傑醫生

在《易經》中，「臨卦」揭示了萬物變易與人類應對的重要洞見。其義理在於宇宙萬象皆處於永恆的流轉之中，而在此過程中，存在著可供觀測的關鍵轉折點（critical point，亦可以臨界點稱之）。此一臨界點正是提示行動者必須基於充分的前期準備而進行適時的介入。

臨卦的卦辭（《易經》六十四卦中，每卦也有一個卦辭，代表全卦的總綱）概括了此一知見：

「臨，元亨，利貞。至於八月，有兇。」

此辭意指臨卦之時空於初始為亨通順暢，利於持守正道。然而，若延宕至「八月」，則將招致凶險。那為什麼是「八月」? 當中原來蘊含著古代天文曆法與農業社會的實踐邏輯。

我們回溯至古代中國的天文觀測與曆法系統：冬至與夏至，分別為一年中白晝最短與最長之日，是上古先民最早掌握的顯著天文節律。這兩個節氣不僅標誌著季節的重大轉折——冬至預示著陽氣回升、春季將臨，夏至則意味著陰氣漸長、秋季將至——更直接關係到農業生產的物流運作。因此，圍繞這兩大節氣舉行的祭祀儀典，在國家禮制中佔有極其重要的地位。

《周禮・春官》載：「以夏日至，致地方物魈」，意指在夏至當日舉行祭典，以驅除邪祟，祈求農業豐收。

《史記・封禪書》亦云：「夏至日，祭地，皆用樂舞」，足見其儀式之隆重。

卦辭中「八月」的指涉，可從周代的曆法中找到線索。《史記・曆書》記載：「夏正以正月，殷正以十二月，周正以十一月。」此處的「正」，指一年的開端，即正月。周代曆法以冬至所在的月份為一年的開始（即周正十一月），據此推算，臨卦卦辭中的「八月」，恰好對應夏至之後的月份。

由此，臨卦的警示便豁然開朗。「至於八月，有兇」的涵義是：夏至這一個關鍵的臨界點已經到來，若屆時仍未完成應行之事（即順時祭祀以祈豐年），便是錯失了與天地節律同步的時機。在《易經》的思維邏輯中，順應事物運行的內在規律與時序（天時）而動，是為「吉」；反之，逆時而為或坐失良機，則為「兇」。《易經》 的教化從來都不流於宿命論的災禍預言，此處的「兇」是一種因未能合宜應對而導致的邏輯性後果。以下分享一則與臨卦相呼應的臨床個案。

張小姐是一位五十多歲的文員，她亦為資深業餘羽毛球愛好者，與其丈夫共同參與此項運動近二十年，並將其視為重要的休閒活動。她於兩年前因一次比賽導致左膝內側半月板撕裂，並接受了關節鏡微創手術。術後由於無法恢復常規的羽毛球訓練，加上沒有節制飲食，導致體重顯著增加，其整體身體狀態亦隨之下降。在此期間，患者逐漸察覺右 ，並伴隨有輕微的力弱感，惟當時未予特別處理。

她於一週前在長期中斷訓練後應隊友之邀請，進行了一次中等強度的羽毛球練習。練習後，其右膝關節內側突然出現劇烈刺痛，該疼痛感並向上放射至右大腿前方及髖關節附近區域。在下樓梯時疼痛感顯著加劇，並伴有乏力感。基於過往的半月板損傷史，張小姐極為憂慮此次是否為右膝發生同樣的撕裂問題，因而前來求診。經過臨床檢查與評估後，診斷為「縫匠肌肌筋膜疼痛症候群」（Sartorius Myofascial Pain Syndrome）。其急性症狀的發作，研判係由該次中等強度的羽毛球練習所誘發。

縫匠肌（Sartorius）是為人體長度最長的肌肉。它起始於骨盆前方的髂前上棘（ASIS），以斜向路徑跨越大腿前側，終端接於膝關節內側的脛骨近端。縫匠肌跨越髖、膝兩大關節的複合功能：協同執行髖關節的屈曲、外展與外旋，同時輔助膝關節的屈曲。此一雙關節特性，使其在步態週期、骨盆穩定以及多種動態活動中(例如: 足球的傳遠球或射球、蛙式游泳、踢毽、瑜伽的盤腿或打坐動作等等)，扮演著與其他肌群協同運作的角色，包括股內收肌群、臀小肌、臀中肌、腰方肌、闊筋膜張肌等。

縫匠肌的肌筋膜疼痛症候群，其病理成因多為肌肉過度負荷與功能失調。常見誘發原因有：

在耐力運動中，肌肉因持續收縮而產生微小撕裂，若未能給予足夠的恢復，將使肌纖維陷入持續緊繃、無法鬆弛的惡性循環，最終形成多個肌筋膜激痛點（Myofascial Trigger Points）。這些激痛點是位於緊繃肌束（taut band）中的高敏感性結節，是疼痛與功能障礙的來源。 長時間的靜態不良姿勢，如久坐、蹺腳或習慣性盤腿，亦會使肌肉長期處於不正常的縮短或拉伸狀態，從而誘發激痛點。 當人體步態因故發生改變，例如牽涉下肢的手術術後因疼痛而產生保護性跛行（antalgic gait），或存在結構性長短腳問題時，縫匠肌會被迫過度活化以維持動態平衡，從而導致慢性勞損與炎症反應。

縫匠肌功能障礙的臨床痛症表現為:

壓痛點集中於肌肉的起點（腹股溝下方）、中段肌腹，以及終點（膝蓋內側）。觸診時常可摸到緊繃肌束，並引發疼痛。與退化性膝關節炎不同，縫匠肌引發的疼痛，其壓痛點通常不在膝關節的關節線上。 轉移痛（referred pain）的表現是沿著大腿前內側，向下蔓延至膝關節內側的淺層，而非來自關節深處。

因此，鑑別診斷時必須審慎排除膝關節退化性關節炎、內側半月板損傷、乃至源自腰椎的神經根病變（radiculopathy）。

對於張小姐的情況，首先是解除縫匠肌的異常張力與恢復其正常功能，包含徒手治療、針灸與運動治療等。同時，張小姐亦需要作出預防疼痛復發的措施，包括髖屈肌、外旋肌群等針對性伸展，尤其是在羽毛球運動前必須有足夠的髖、膝關節伸展以及運動後的緩和運動。再者，她亦需要避免長時間久坐、翹腿等會造成肌肉持續處於不當應力狀態的姿勢。最重要的是張小姐一定要考慮體重管理。她的中央肥胖問題會對縫匠肌的康復構成障礙。

從這個臨床案例當中，我們可以體驗到《易經》臨卦的啟迪：世間萬物的發展週期皆有跡可循。那些預示著重大轉變的細微跡象（機微之兆），可以透過審慎的觀察被察覺。行動的要義在於，在洞察此類臨界點的基礎上，順應時勢，果斷採取與之相應的行動。這一哲學原則，不僅是對古代農耕社會的指導，更為後人在應對日常生活中各種複雜變局時，提供了永恆的教誨：保持警覺，善於觀察，並在關鍵時刻採取有準備的行動。

(關於防止或舒緩縫匠肌肌筋膜疼痛症候群的療癒運動之詳情，請參看 嘉薈醫療 YT頻道)