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踮腳尖運動致腳踝受傷｜袁康就博士

袁康就博士
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介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
34分鐘前
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生活 專欄
內容

年過60的長者最好有適當運動的習慣，但不宜選擇負荷太大的運動。

每個人體質不一樣，運動的強度和操作方法也相對不一樣。老人家尤其要注意。否則，本來對身體有正面作用的運動，倒過來就變成傷害身體的元兇。

肌肉鍛鍊分兩種：其一是肌力的鍛鍊，另一是肌肉柔韌性的鍛鍊。年輕力壯可以盡量操練肌力；晚年保持肌肉柔韌性就可以了。

踮腳尖運動有好處

最近很多人玩踮腳尖運動。踮腳尖運動的確有其好處，也適合年長者：第一、強化肌肉，尤其鍛鍊那被稱為「第二心臟」的比目魚肌。第二，可以改善血液循環，預防腳水腫、靜脈曲張等血液回流問題。第三，增強腳踝穩定，從而增強走路的平衡性，減少跌倒。第四，降血糖、降血壓，並增加鈣質，有強化骨骼的作用。

在古傳八緞錦中也有類似的動作，第八式「背後七顛百病消」的做法是：雙腳平肩寬站立，提踵踮腳尖，舌頂上顎，全身放鬆，讓身體掉落地上，再提踵重覆七次。這動作是讓 24 節脊椎通過輕微跌盪作出調整，堪稱「古代整脊」。

年近70的C女士，因為做踮腳尖運動導致右腳踝關節受傷。

操練過度致肌肉勞損

「你怎麼弄傷的？」

「不太清楚，可能練習過度吧。」

「你有跟循建議練習踮腳尖嗎？」

「我每天做三組，每組50次，都是跟建議做的。」

「你可以做一次給我看嗎？」

C女士示範動作。她升高腳跟，在最高位置停留大約15秒，然後腳跟落地。5秒之後再升起。

「你感覺攰嗎？」

「有點攰。我每次做完小腿都㾓㾓攰攰，有一兩次抽筋。」

「我覺得你做太多，勞損了。」

我請C女士上床檢查小腿肌肉，發覺她小腿肌肉非常繃緊，主要「患肌」是屈拇長肌。

我指著屈拇長肌給她解釋：「你試摸摸這條肌肉，硬繃繃，應該是你練習次數太多所導致。」

我用浮針在她小腿背側中段進針，針尖朝腳踝。經過一輪「掃散」和「再灌注」之後，我請她試走兩步。

「你現在覺得如何？」

「好多了，起碼好一半。」

（完）

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