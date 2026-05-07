鬧市高空酒吧感受墨西哥Oaxaca大地之聲 必試榴槤雞尾酒

踏入The Henderson 38樓的Peridot那一刻，彷彿被一枚翠綠寶石輕輕包裹。Zaha Hadid Architects那道充滿曲線的玻璃幕牆外，香港中環的燈火如繁星般鋪展；室內，Studio Paolo Ferrari以「自然未來主義」為筆，勾勒出柔軟的mohair座椅、雕琢的壁龕和高光漆面家具。二十萬點燈光點綴其中，與中央那座綠色大理石吧台交相輝映，整個空間既親密如繭，又帶著電影般的戲劇張力。夕陽餘暉漸退時，這裡的氛圍從午後的明亮轉為夜晚的低調奢華，偶有現場薩克斯風的悠揚旋律飄來，讓人不由自主地放慢腳步，沉浸在這片高空綠洲。

Peridot 飲品總監François Cavelier本身就是個充滿故事的人。這位法國出身的調酒師，早年以藝術與攝影為業，曾為Monocle等媒體拍攝，後來將鏡頭後的敏銳觀察力轉化為液體藝術。他曾在Rosewood Hong Kong和The Peninsula擔任要職，現在在Peridot，他像一位液體旅程的策展人，帶著詩意的筆觸為每款飲品撰寫背景故事。和他聊天時，他總是眼神閃亮，談起Oaxaca就像在講述一段個人記憶：那些陽光炙熱的山谷、tahona石輪碾壓的節奏，以及maestro mezcalero的手藝。

Peridot最近推出標誌性季度風土雞尾酒企劃的第二篇章——「Terroir No. 2: Oaxaca」，

這是Peridot「Global Terroir Cocktail Programme」的第二章，由Beverage Director François Cavelier親自策劃。這個計劃每季聚焦一個產地，將「terroir」——那源自土壤、氣候、地理與人手的獨特風土——從葡萄酒世界延伸到烈酒調配。在香港酒吧界，Peridot以這種持續而深入的產地溯源理念獨樹一幟。它不只是一間調酒空間，更是為追求品味的鑑賞家與文化先行者打造的尊尚體驗。今季，焦點落在墨西哥瓦哈卡（Oaxaca）——梅斯卡爾酒（Mezcal）的重要產區，也是全球歷史最悠久、文化底蘊最深厚的蒸餾產區之一。

Perido每個地方也花了心思，就像不同顏色、印有不同語句的杯墊。

瓦哈卡陽光充沛的山谷與崎嶇山巒，數百年來孕育出傳統手工梅斯卡爾。當地亞熱帶氣候、高濕度及富含礦物質的土壤，為龍舌蘭提供了理想生長環境。釀造師以傳承百年的古法——地穴烘烤、石磨碾壓與自然發酵——讓酒液帶有標誌性的煙燻氣息、礦物感和豐富層次。François以這些元素為靈感，精心創作10款全新雞尾酒，向墨西哥農耕傳統與梅斯卡爾釀造師的精湛工藝致敬。

幾款焦點作品，值得細細品味：

Más Fotos以濃烈風格開場，Amaretto利口酒與Motel Espadín梅斯卡爾酒為骨幹，加入Planteray OFTD Overproof冧酒，最後以Tsunuki金橘利口酒點綴柑橘清香，大膽而層次豐富。

Ice and Fire Sgroppino則以瓦哈卡視角重新演繹意大利經典，融合elote粟米利口酒、Espíritu Lauro Joven梅斯卡爾及Alain Ducasse七賢氣泡清酒，配以青檸雪葩，在辛辣與清爽之間形成冰火交融的鮮明對比，極具驚喜。

Answering Spicy Questions 更添互動趣味：以浸泡過Oaxaqueno辣椒的Altos Plata Blanco龍舌蘭酒為主，搭配洛神花與Espadin龍舌蘭蜜的酸甜，隨飲附上卡牌遊戲，邀請賓客在微辣快感中展開大膽對話，充滿玩味。來酒吧，就應該這樣！

Mango Provocador用Chinola芒果利口酒、瓦哈卡梅斯卡爾與Green Chartreuse，展現個性鮮明的熱帶地道風味；El Beso Del Deserto則以珍稀的Tobalá梅斯卡爾為基調，融入砵酒、Ratafia Rossi La Vecchia果仁甜酒，並以澄清仙人掌果和紅火龍果提亮層次，彷彿呼應瓦哈卡乾旱地貌的堅韌與驚艷。

當然，作為榴槤愛好者，我特別鍾情於Durian’s Consent。一直以為榴槤與酒精不可以放在一起，而François一下子便打破這迷思。這款以Daiyame imo shochu、Havana Club 3年朗姆酒、Luxardo Maraschino及Musang King榴槤cordial調配的作品，巧妙捕捉了香港人對榴槤又愛又怕的複雜情感。入口先是熟悉的濃郁果香，隨後轉化為絲滑甜蜜，餘韻帶著熱帶花果的優雅，令人一試難忘。湊近鼻子，便聞到那果王的香氣，入口，更是濃郁，卻不怕影響鄰桌。Durian's Consent，絕對必試！

Peridot

地址：中環美利道2號The Henderson 38樓 Summit 38

電話：9722 8388

網址：https://peridothk.com