動靜失衡：從道家哲思看梨狀肌症候群｜潘偉傑醫生

中國道家哲學的核心思想常被簡化為「無為」二字，實則其精髓在於順應自然規律，使身心在合乎常道的節奏中運作，從而達致「無不為」的境界。此即「道法自然」。對於人體而言，合乎規律的「動」正是維持生命活力的根本需求之一。如《老子》第八章云：

「上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居，善地；心，善淵；與，善仁；言，善信；政，善治；事，善能；動，善時。夫唯不爭，故無尤。」

《老子》以「上善若水」為喻，闡述了水「動，善時」的特質。「善」在此處解作「擅長」，意指水擅於把握時機，順勢而為。這一智慧在《呂氏春秋．季春紀．季春》中得到進一步印證：

「流水不腐，戶樞不蠹，動也。」

此句揭示了一個普遍真理：恆常的活動能防止事物朽壞。流動的水體不易腐敗，常轉的門軸不易被蟲蛀，比喻生命體若能保持適度的活動，則不易為病邪所侵。

此一古代智慧與現代醫學對人體生理的理解不謀而合。規律的身體活動能促進血液循環，有效預防因長時間維持固定姿勢（如久坐、久站）所引致的靜態勞損及相關的炎性反應。以下透過一則臨床個案，探討「動靜失衡」如何引發一種易被忽略的痛症——梨狀肌症候群。

張伯是一位年屆八旬的長者，體格壯健，仍活躍於職場。其工作性質需要長時間站立並頻繁走動，每日步行量動輒超過一萬多步，他本人亦覺游刃有餘。然而，近數週以來他卻無故出現左側臀部深處的劇烈疼痛，並伴有麻木感，此不適感更沿著大腿外側放射至膝關節附近。症狀在清晨尤為顯著，且從坐姿站起或步行超過十五分鐘後便會急劇加重，嚴重影響其日常工作與生活。

經臨床檢查，張伯的髖關節活動範圍僅有輕微受限，神經學檢查結果正常。但是在觸診時發現其臀部深層的梨狀肌及臀中肌區域有多個顯著的激痛點（Trigger Points），尤以梨狀肌最為敏感。當按壓時梨狀肌時，誘發了與他日常所感完全相同的放射性痛楚。綜合以上發現，臨床上的鑑別診斷指向了「梨狀肌症候群」(Piriformis Syndrome)。

梨狀肌（Piriformis）是位於臀部深處的一塊扁平三角形肌肉，起於骶骨，橫向走行至股骨大轉子。其主要功能是協助髖關節外旋，並在特定姿勢下穩定骨盆，是步行、攀爬等動作的關鍵肌肉之一。而坐骨神經則是人體最粗大的周邊神經，其走行路徑與梨狀肌關係密切，在多數情況下會從梨狀肌的正下方穿過。

梨狀肌症候群的病理正是坐骨神經在其走行路徑上受到異常的梨狀肌壓迫或刺激，從而引發一系列非源於脊椎的坐骨神經痛症狀。常見的誘因包括：因外傷或過度使用（如運動量驟增）導致的肌肉痙攣、發炎水腫，或是因長期久坐、姿勢不良（如翹腳）對肌肉造成的慢性壓迫。這些因素均可改變梨狀肌的體積與張力，對下方的坐骨神經構成壓迫，引發疼痛與麻木。

在對張伯進行深入問診時，他透露了一個關鍵的生活習慣：他承認自己習慣在如廁時長時間使用手機，往往一坐便是一個小時。這個看似無傷大雅的習慣，極可能正是導致他梨狀肌長期處於受壓狀態、進而發病的根本原因。但鑑別診斷亦不可或缺。張伯接受了骨盆X光檢查，結果排除了腫瘤或嚴重的骨關節病變，僅顯示輕微的髖關節退化，從而進一步能指向梨狀肌症候群的診斷。

針對張伯的情況，初期目標是迅速控制發炎與疼痛，包括處方口服消炎止痛藥（考慮其年齡，劑量經過審慎調整），並結合針灸與手法治療，以鬆解梨狀肌及周邊肌肉的緊張與粘連。由於症狀已持續數週，建議他每日進行兩次熱敷（每次15-20分鐘）以促進局部循環。

第二次覆診時，張伯表示經上一次治療和改變如厠時使用手機的習慣後，症狀已大幅緩解。這時可加入髖關節活化運動，以及針對梨狀肌和膕繩肌的漸進式伸展訓練，旨在恢復關節的正常活動度，並從根本上減輕對坐骨神經的張力。經過第三次治療後，張伯的症狀已基本消除，能重返工作崗位。

此個案恰好印證了中國傳統文化中「動靜有時，陰陽匹配」的至理。張伯的日常活動量不可謂不足，但卻因局部過度的「靜」而打破了身體的平衡，最終導致病痛。這揭示了無論是宏觀的哲學思維，還是微觀的臨床決策，對「平衡」與「時機」的把握，始終是貫通古今、跨越東西的智慧。





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