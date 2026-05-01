中環地下雪莉酒之旅｜從大地到海岸的感官章節：五款雪莉酒新作

我喜歡雞尾酒，尤其Speakeasy風格的酒吧。在隱密的空間中，好似有很多秘密，很多故事，讓有心人去發掘，ARTIFACT便有這份個性。 這間隱藏在 BaseHall 02 地庫的 speakeasy，開業剛滿三周年，就聯手西班牙歷史最悠久的頂級雪莉酒莊 Valdespino 以及單一麥芽威士忌傳奇 The Macallan，推出了最新的酒單Volume 7，一場真正「有故事」的感官旅程。

ARTIFACT 從來不只是調一杯好喝的雞尾酒，他們每次的 Volume 系列都像在講一個章節分明的故事。這次 Volume 7 回歸品牌初心，主題圍繞「土地、海洋與人類工藝」的深刻對話。整份酒單分成四大篇章，由淺入深、層層遞進：Tamed Earth（馴化大地） Wild Frontier（狂野邊疆） Littoral Influence（沿海影響） Artisan’s Craft（匠人工藝）

從人工開墾的田野，一路走到未經馴化的原始海岸，最後以人類智慧變革的頂級作品作結，喝完一輪就像完成了一次風土巡禮。

Valdespino 成為絕對靈魂主角，這次最令人興奮的合作，是與來自赫雷斯（Jerez）的 Valdespino。這家酒莊是雪莉酒界最傳統、最具代表性的老字號之一，他們堅持單一葡萄園（single vineyard）概念，特別強調 terroir（風土）。Valdespino 的雪莉酒在這份酒單中不再只是配角，而是五款全新雞尾酒的核心靈魂，徹底帶出安達盧西亞的地域故事。

酒單的視覺設計也很有心思，受西班牙藝術巨匠 Pablo Picasso 的 Synthetic Cubism（綜合立體主義） 時期啟發，碎片重組、層次交疊，正好呼應雪莉酒那種複雜卻和諧的風味結構。

酒吧經理 J Frank 說得很好：「雪莉酒是最原始的加烈葡萄酒，它的歷史底蘊和風味層次無可比擬。Valdespino 對木桶陳年和酒花（velo de flor）的堅持，讓它成為連結赫雷斯土地精神的鮮活載體。我們不是簡單把雪莉酒加進雞尾酒，而是圍繞它們的產地故事來構思每一杯作品。」

Volume 7 五款重磅新作推介，以 Valdespino 不同風格的雪莉酒為基調，每一杯都很有性格：

Noon on the Macharnudo 以 Valdespino Inocente Fino 為主角的高身清爽 Highball。Inocente 來自著名的 Macharnudo Alto 單一葡萄園，那裡的白堊 albariza 土壤帶來極具特色的鹽味。這杯加入粉紅番石榴和香茅，清冽中帶點熱帶果香，非常適合開啟整趟旅程。

Vestido Rojo（紅色洋裝） 靈感來自赫雷斯佛朗明哥的熾熱情感。大膽的草本植物氣息，結合 Valdespino Inocente Fino、reposado 龍舌蘭，加上番茄與甜椒的 tapas 風味，以 Bloody Mary 的概念破格演繹，酸辣開胃，很有西班牙陽光下的狂野感。

Palomino Gold 優雅短飲，將 Valdespino Amontillado 與 The Macallan 12 Year Double Cask 完美結合，再用青蘋果和鼠尾草點綴。金黃色調致敬 Palomino 葡萄和安達盧西亞的駿馬，層次豐富，平衡得恰到好處。

Lover Boy (‘El Peti’) 口感最柔滑芳香的一杯。以濃郁堅果香的 Valdespino Don Gonzalo Oloroso 為主，加入 moscatel、士多啤梨和少許乳清（yoghurt whey）柔化。捕捉了赫雷斯當地人那種充滿魅力的迷人風采，甜美卻不膩。

Guernica 最有戲劇性的一款 Old Fashioned 變奏。Valdespino El Cándido Pedro Ximénez 帶來深沉葡萄乾的暗黑風味，配上帶煙燻氣息的 mezcal 和陳年冧酒，層次對比強烈，直接呼應畢加索同名名作中的二元性與衝突美學。

除了這五款 signature，ARTIFACT 同時推出精選 Valdespino 雪莉酒和 The Macallan 品鑑體驗，無論你是雪莉酒老手還是新手，都可以更深入了解這些啟發酒單的核心原材。當然，品牌經典如 The Grape One、Skywalker 和 Sunflower 依然在菜單上，想懷舊的酒友也不用擔心。

ARTIFACT

地址 :中環康樂廣場 1 號怡和大廈 BaseHall LG/F 5 及 7 號舖

營業時間：星期二至六 晚上 5 點至深夜

訂座：建議透過官方網站 https://www.artifactbar.com/ 預約（walk-in 也歡迎，但熱門時段容易滿）