銅鑼灣閩潮饗宴：當福建的深海湯韻，遇上潮州的鮮甜家常

香港人吃慣了粵菜的精緻與川菜的麻辣後，開始尋找更清新、更有故事的風味；港人北上消費潮興起，也帶動大家對福建、潮汕家鄉菜的興趣。內地如深圳、上海等地，精緻閩菜與現代潮菜紛紛冒起，有人甚至把閩菜做到「天花板」級別，用功夫茶搭配，營造慢生活儀式感。近年，潮菜和閩菜在香港與內地都悄然升溫。女

閩菜與潮菜用最樸實的湯汁與海鮮，講述沿海人家的日常溫暖與對食材的敬重。說起這場「閩潮偶遇」的合作，兩位主廚的背景都叫人期待。大宅行政總廚吳震霈師傅入行逾三十年，籍貫福建，精通粵菜之餘，對閩菜有著天然的親切與深厚功底。他曾於本地多間知名中菜廳如大官廳、龍璽酒家、龍門棧等任職，近年在大宅更與唐述周世韜師傅合作，把童年家鄉記憶與福建傳統湯汁帶進菜式，例如那道用足十二小時熬製、落足百斤湯的佛跳牆，膠質豐厚，啖啖都是時間的沉澱。另一邊，斤両食品創辦人兼私房菜行政主廚張東正（Charles），則以海味專家的身份聞名。他創立的斤両不僅做精選鮑參翅肚的即食海味，更透過私房菜與上門到會，把傳統好味道帶進家庭與小型聚會。他對潮州與閩南海鮮的處理，有著一股「不搶戲、讓食材自己說話」的低調自信。

兩位師傅這次以「文化相遇」為靈感，從前菜三弄開始，便把閩潮的差異與共鳴展現得淋漓盡致。閩南五香卷是福建閩南經典小食，以腐皮包裹豬五花肉、馬蹄與洋蔥，調入芳香五香粉，先蒸後炸至金黃酥脆。外層香脆響亮，內裡鮮嫩多汁，配上閩南風味酸甜醬，一口下去便瞬間喚醒味蕾，像童年巷口的熟悉香氣。

刺參蝦棗以閩潮傳統手工油炸方式製成，將鮮蝦與豬肉釀入軟糯刺參中，炸至外皮金黃香脆，再佐以柑桔油提鮮。酸甜相融、鮮香回甘，海陸交織的層次，完美展現潮式精髓——那種不刻意奢華，卻讓每種食材都發光發亮的溫柔。

潮炊馬友則是潮州清鮮之道的經典示範。馬友魚以「鮮、嫩、油香」聞名，魚肉肥美油潤。師傅用潮州清蒸手法，鋪放蔥芹與薑蒜為底，注入上湯慢火炆煮，令魚肉鮮嫩入味、油香撲鼻，吃得出潮州人對海鮮那份最樸實的尊重。

接下來的主菜，更是兩地海鮮靈魂的精彩對話。原汁鍋煮蟹採用傳統砂鍋慢火細煮，每隻重約一斤半的肉蟹，蟹膏香濃鮮甜，蟹肉飽滿彈牙。湯底濃厚，枝竹吸盡蟹之精華，散發層次豐富的鮮香，完美演繹閩潮海鮮的極致風味——重湯輕油，一湯十味，正是閩菜最迷人的地方。

很喜歡水瓜洛魚鮮，傳統水瓜烙清甜樸實，常灑上花生碎或沾魚露食用，是潮州人夏日開胃的家常菜。在大宅，師傅巧妙地把傳統水瓜烙升級，加入了鮮魚元素，讓這道原本清爽的蔬菜煎餅，變得更有層次與海鮮的鮮甜。

川椒蝦醬雞則帶來另一種爽朗滋味。精選新鮮走地三黃雞，以地道蝦醬醃製入味，再用獨特雙重脆炸工藝，令蝦醬的誘人香氣與酥脆雞皮完美交融。外皮金黃酥香，肉質嫩滑多汁，香口得很。

方魚五花炒福菜是經典的家鄉風味，以鹹香鮮美的大地魚肉絲配搭豬五花，脂香濃郁、層次豐潤，再加入福建花菜以大火快炒，香氣四溢、鹹鮮撲鼻，呈現潮州家常菜餚的地道精髓。

而家鄉花膠米線糊則是整場宴席最暖心的句號。傳承福建家鄉風味，以慢火細熬的濃郁湯底為基礎，加入切條頂級花膠，膠質豐盈滑潤，花膠煮至腍嫩入味，湯汁厚實鮮香，融合雞湯的濃郁與海味的鮮甜。米線糊細膩柔滑，配以炸花生與蛋絲增添口感層次，溫潤可口、滋味綿長。

最後以兩道溫潤甜品與湯糊作結，帶來最舒服的收尾。芋泥凍鮮奶拼糕燒地瓜雪糕把閩南經典芋頭甜品注入創意：嚴選香甜軟糯的大甲芋頭細煮成綿密芋蓉，融合鮮奶的醇香，細膩順滑；另一邊，糕燒地瓜雪糕取潮汕傳統糕燒地瓜為靈感，地瓜軟糯香甜配上香滑雪糕，冷熱交融。

這場四月限定的「閩潮偶遇」聯乘菜單，現於Mira eShop預訂可享早鳥優惠，每位只需$880，已免加一服務費及茶芥，座位有限。喜歡閩潮風味、或想試新派中菜的朋友，值得盡速報名。詳情可瀏覽：https://bit.ly/DaaiZaak_WhenMinMeetsChao_MiraeShop