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長跑者的修行：當髂脛束症候群遇上「中道」｜潘偉傑醫生

潘偉傑醫生
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1小時前
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生活 專欄
內容

佛教經典《佛本行集經》記載，悉達多太子(後來的佛陀)為探求宇宙真理，曾進行極端苦行，每日僅食麥麻，致使形銷骨立，卻未能證悟。後因接受乳糜供養而恢復體力，他體悟到過度的身體折磨（苦行）與早年的宮廷奢靡（享樂）均為兩種極端，如同過緊或過鬆的琴弦，皆無法彈奏出和諧之音。此一覺悟確立了佛教修行的核心——「中道」，即遠離極端的思維和生活方式二邊，在身心平衡的基礎上，方能實現精神的專注與最終的宇宙真理的證悟。

這一「中道」原則在現代運動訓練與康復醫學中亦有其對應。訓練與休息之間必須取得平衡，過度訓練與完全休止皆非最優策略。近年長跑等耐力運動在香港日益普及，隨之而來的是相關的運動損傷案例增多，以下臨床個案可為例證。

一名女性跑者（金小姐）在完成一次長距離訓練後，出現右腿外側急性劇痛而求診。其症狀表現為膝關節外側的發熱和腫脹，伴隨大腿內側下方及髖關節的緊繃感與腰肌緊張。經臨床檢查並透過患者提供的跑步影像進行動態分析，觀察到其跑姿中存在明顯的骨盆前傾與左右不對稱。綜合評估後，診斷為「髂脛束摩擦綜合症」（Iliotibial Band Syndrome, ITBS）。

髂脛束（ITB）是位於大腿外側的厚韌筋膜組織，功能為穩定膝關節。在跑步等需反覆屈伸膝部的運動中，若因過度訓練或生物力學失衡導致髂脛束張力過高，其在股骨外髁的滑動便會產生過度摩擦，引發炎症及疼痛。此症狀初期常被忽略，但會隨運動加劇而惡化，疼痛甚至可從膝部蔓延至大腿，迫使運動員中止活動。



針對該個案，治療策略包括針灸與消炎藥物以處理急性症狀，並建議患者暫停跑步訓練一週。患者詢問能否在三至四天後恢復訓練，此為臨床常見問題。我們建議雖應以儘早恢復活動為原則，但前提是症狀許可，且應先從改變運動模式開始，例如以交叉訓練（如針對金小姐的髂脛束、內收肌群、梨狀肌及下背肌群的伸展）代替跑步。待疼痛改善後可循序漸進，以短距離跑代替長跑，避免在斜坡訓練，並於跑後冰敷。此外亦建議患者攜帶跑鞋複診，以評估其足部動態。

然而金小姐在初步治療後即恢復10公里訓練，導致症狀復發。此一結果恰好印證了「中道」的智慧：過於急切地追求訓練目標，如同將琴弦繃得太緊，最終只會導致斷裂（損傷）。這條發炎的髂脛束，正是那條失衡的琴弦。適時的休息與調整並非終止，而是為了更長久地享受運動樂趣的必要過程。

(關於防止膝關節和相關肌腱受傷的關鍵六個伸展運動之詳情，請參看「嘉薈醫療」YT頻道)

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