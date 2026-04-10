迷思與真相：從黑眼圈神器談眼周精準治療｜麥凱婷醫生

近日在社群平台 Threads上，一款號稱能快速消除黑眼圈的平價藥膏引發了廣泛討論，許多飽受眼周暗沉困擾的網友紛紛跟風嘗試。然而，隨著熱潮降溫，後續的反饋大多以失望收場。

我對此現象並不感到意外，大眾往往寄望於「一瓶神藥」能解決所有問題，卻忽略了黑眼圈並非單一成因的皮膚狀況，而是一種複雜的結構性表徵。

針對社群盛傳的藥膏，我們必須理性看待其成分。市面上所謂的黑眼圈膏，大多含有維生素K、咖啡因或傳明酸等成分，這些成分對於改善表層色素沉著或因熬夜引起的暫時性血管擴張確實有微量幫助。

改善黑眼圈不是靠「改色」

然而，對於主要的黑眼圈成因——「結構型」或「複合型」黑眼圈，單靠外用藥膏的滲透深度，根本無法觸及深層的筋膜流失或脂肪膨出。這正是為什麼大部分人在試用後感到無效的主因，因為藥膏的化學作用，往往改善不了生理結構帶來的眼周暗沉。

20歲左右：血管型黑眼圈為主

醫療上的治療必須依據年齡與成因進行精準拆解。以二十歲左右的年輕族群而言，黑眼圈大多與過敏性鼻炎導致的血液循環不佳（血管型）或是長期熬夜、過度使用電子產品有關。此時的皮膚彈性尚佳，治療重點通常在於改善生活習慣與血管舒張，輔以溫和的染料雷射或皮秒雷射處理色素即可。

40歲左右：淚溝型黑眼圈較多

然而，當邁入四十歲的中壯年期，眼周問題會變得複雜許多。此時皮膚膠原蛋白開始流失，眼窩開始凹陷，形成所謂的「淚溝型」黑眼圈。這類患者需要的不再是美白藥膏，而是用透明質酸或膠原蛋白的精密填充，將凹陷墊平，減少光影照射下產生的陰影。

日常生活中，預防黑眼圈的產生應從「減法」做起。除了基本的規律作息與眼部防曬，減少揉眼睛的動作至關重要，因為反覆摩擦會導致慢性發炎與色素沉澱。

此外，選用含有胜肽或 A 醇成分的眼霜作為長期保養，雖不能取代醫學療程，但能有效延緩膠原蛋白的流失。我們必須理解，眼周治療是一場持久戰，與其盲目追隨社群熱搜的平價偏方，不如尋求專業醫生的評估，針對自己的生理結構制定對策，才能真正告別疲憊的神態。