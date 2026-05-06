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鬆解患肌可彎腰縛鞋帶｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
2小時前
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生活 專欄
內容

有否嚐過彎腰縛不到鞋帶哪種滋味！容先生愁眉苦臉地訴說他的病情。

「我腰很痛，知道你用浮針解決肌肉的痛楚……」

「謝謝你對我的信任。」

他雙手摸着兩邊腰部。

「兩邊都痛，左側最嚴重。我不能彎腰縛鞋帶，好慘！」

他似乎心理創傷較皮肉痛楚來得夭心夭肺。

他彎腰不到30度便痛，左側非常明顯，左右轉腰尚可，右屈腰右腰有些痛，左屈腰左腰疼痛明顯，斜向彎腰最為嚴重，彎腰縛鞋帶絕對不可能。

我請容先生上床觸診，尋找「患肌」。豎脊肌非常繃緊，左側硬如鐵柱，而腰方肌、多裂肌、髂腰肌、腹斜肌等都有患肌。

「你有多處繃緊肌肉，怎弄成的？」

「大概一個多月前做完瑜伽練習幾天後，腰痛愈來愈嚴重，那天早晨發覺自己彎腰縛鞋帶非常困難，劇痛！我去推拿按摩，稍為舒緩……」

「你沒看西醫？」

「沒有。這兩星期我請家人幫忙捽藥酒……現在扚起心肝找你幫忙。」

患肌誘發疼痛

「你是對的。你的問題完全是肌肉問題，是繃緊肌肉導致你痛楚難受，浮針對付繃緊肌肉非常見效，可立竿見影。」

浮針醫學認為，繃緊肌肉叫「患肌」，要放鬆患肌，有兩種操作：「掃散」和「再灌注」。掃散是針灸師持針在皮下疏鬆結締組織作扇形擺動，讓前方繃緊的肌肉纖維重新排列，回復正常的鬆柔狀態。再灌注是醫患兩者鬥力，讓繃緊肌肉得到血液灌注，加速放鬆的效果。

我先在他的腰背上段進針，「掃散」和「再灌注」，放鬆他兩條硬繃繃的豎脊肌，繼而處理腰方肌、多裂肌、髂腰肌等；最後，請他轉身仰臥，放鬆他的腰大肌。

我請他落床，再做彎腰動作。他戰戰兢兢的彎身。

「你現在彎腰還痛嗎？」

他彎過30度，用喜悅的笑容回答我。

他能彎90度了！

「如果針前痛十分，現在痛幾分？」

「好多了，剩餘兩分吧。」

「縛鞋帶看看？」

他急不及待縛鞋帶。

「真神奇！縛鞋帶不痛了！」

容先生連續三次浮針治療，得到滿意療效。（完）

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