香港迎來「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮榮譽時刻！大班樓榮登亞洲之巔！

香港終於迎來亞洲餐飲界最盛大的時刻——2026年度Asia’s 50 Best Restaurants頒獎典禮首次在香港舉行。這場被譽為亞洲「美食奧斯卡」的活動，不僅讓全城沸騰，更見證了香港粵菜的輝煌回歸。

3月25日晚，香港經典粵菜代表The Chairman「大班樓」在主場光榮登頂，奪得由S.Pellegrino & Acqua Panna贊助的2026亞洲最佳餐廳桂冠。這間以復興幾近失傳的華南珍稀食材和傳統粵菜技法聞名的食府，從去年第2位躍升至榜首，繼2021年後再次成為亞洲最耀眼的餐廳。看見Danny Yip與他的團隊上台一刻，感動！

本屆榜單亮點速覽：

城市分布：

共涵蓋17個亞洲城市，其中卡紹利、檳城和烏布三地首度有餐廳躋身前50名，展現亞洲餐飲版圖持續擴張。

海拔6000呎的餐廳Naar首度上榜

新血與回歸：

8間新上榜餐廳 + 4間重新入圍，顯示亞洲美食生態充滿活力與驚喜。

城市表現：

曼谷以9間餐廳領先全亞洲

東京緊隨其後，共有7間上榜

香港、首爾、新加坡各有6間餐廳入選，實力均衡

出演《黑白大廚2》與《拜託了冰箱》而圈粉無數的溫柔貴公子型實力派主廚孫鍾元

香港作為主辦城市，今年表現格外亮眼。除了「大班樓」奪冠，Wing「永」（No.2）憑主廚鄭永麒（Vicky Cheng）將法式精髓融入中國八大菜系的創新手法勇奪亞軍。其他入選香港餐

廳還包括：

以食材為核心的 Neighborhood（No.24）

拿坡里風格的 Estro（No.32）

位於四季酒店的優雅法式餐廳 Caprice（No.35）

充滿拉丁美洲熱情的 Mono（No.46）

第一位是大班樓，第二位為永（圖）。頭兩位餐廳不單些都是香港餐廳，還同樣是粵菜，更位於同一座大廈，香港人多有口福！

此外，致力推動亞洲餐飲業再生農業的Zero Foodprint Asia執行董事陳碧琪（Peggy Chan），榮獲Champions of Change Award「變革獎」，為香港餐飲界增添一份可持續發展的溫暖力量。

其他重要獎項得主：

Highest New Entry Award（最佳新上榜餐廳）：杭州 Ru Yuan「如院」（No.10），為傳統杭幫菜注入新活力。

Highest Climber Award（最佳進步獎）：北京 Lamdre「蘭齋」（No.17），從第50位大幅躍升33位，專注時令植物料理。

Asia’s Best Female Chef（亞洲最佳女廚師）：首爾 Onjium 主廚 Cho Eun-hee。

Asia's Best Pastry Chef（亞洲最佳糕點師）：雅加達 August 的 Ardika Dwitama。

Inedit Damm Chefs' Choice Award（廚師之選獎）：曼谷主廚 Thitid ‘Ton’ Tassanakajohn（Nusara及Le Du）。

Asia’s Best Sommelier（亞洲最佳侍酒師）：新加坡 Odette 的劉家旻（Lesley Liu）。

Sustainable Restaurant Award（可持續餐廳獎）：曼谷 Baan Tepa（No.53）。

SevenRooms Icon Award（標誌人物獎）：餐飲企業家張勇（Xin Rong Ji「新榮記」創辦人）。

各大城市代表性亮點：

曼谷：除了上屆冠軍Gaggan（No.3）繼續以創新印度料理閃耀，Nusara（No.5）、Sorn（No.12）、Sühring（No.18）等餐廳各展風采，展現泰國美食的多元創意。

Nusara

東京：7間上榜，包括Sézanne（No.16）、Sazenka「茶禪華」（No.21）等，融合傳統與西式元素的日式料理依然強勢。大阪La Cime更榮獲日本最佳餐廳。

上海與中國內地：Meet the Bund「遇外灘」（No.6）再度成為中國內地最佳餐廳，Ling Long「凌瓏」（No.9）等亦表現出色。

新加坡：Odette（No.19）蟬聯新加坡最佳餐廳，其侍酒師同時獲最佳侍酒師殊榮。

首爾：Mingles（No.4）繼續擔任韓國最佳餐廳，Onjium的主廚更為女性廚師爭光。

其他亮點：孟買Masque（No.15）第四度成為印度最佳餐廳；澳門Chef Tam's Seasons「譚卉」（No.7）粵菜表現出色；檳城Au Jardin（No.39）、烏布Locavore NXT（No.44）、卡紹利Naar（No.30）等新面孔，為榜單增添新鮮感。

完整1-50名榜單

另外，在3月25日頒獎典禮倒數之際，大會已率先公布今年的第 51–100 名延伸榜單。





榜單的精彩亮點包括：

本年度第51-100名榜單涵蓋27個城市，較去年多出4個。10個城市為2026年度新加入，當中4個城市首次亮相榜單，包括：釜山、成都、金澤及西川

共有12間餐廳初次入選第51-100名榜單，反映出亞洲餐飲界的持續演變與深度

首爾以7間上榜餐廳領先所有城市，包括新入選的San（No.54）；釜山則憑藉Fiotto（No.99）首度亮相榜單

曼谷有5間餐廳入選，新加坡和香港各有4間餐廳佔榜，三地均有餐廳重新上榜

東京有3間餐廳躋身延伸榜單，包括新入選的Sushi Shunji（No.63）。金澤迎來兩間新上榜餐廳──Kataori「片折」（No.82）及Respiración（No.92）

西川Dewaya「出羽屋」（No.93）首度入榜，突顯了日本多個城市的卓越美食多樣性

北京Chef 1996「1996川菜·主廚餐廳」位列No.52，成為排名最高的新入選餐廳。成都憑藉Co-「蔻」（No.69）首次登榜

吉隆坡Dewakan（No.62）為本年度第51-100名榜單上升幅最大的餐廳，較上年度躍升22位

這份由超過350位美食作家、食評家、主廚及業界專家組成的評審團投票產生的榜單，不僅表彰頂尖廚藝，更反映亞洲餐飲從傳統根源走向創新未來的豐富脈絡。

第 51–100 名榜單