如何在儲蓄保險與投連險中作出適合選擇？

在眾多人壽保險產品中，投資相連壽險（投連險）和儲蓄保險是兩種較常見的選擇，不過在投資方式、風險程度、保障內容等不同方面都有差異，究竟哪一種更適合自己？

儲蓄保險：人壽保障與儲蓄兼備

儲蓄保險一般以長期儲蓄為目標，透過提供保證現金價值及非保證紅利，讓客戶享有資產增值。即使市場波動，除了有保證回報部分會兌現承諾，保險公司更會專業有效的採用緩和調整機制 (Smoothing mechanism) 致力履行購買時建議書上的預期回報，讓紅利回報不致於完全跟隨實際投資回報升跌而造成太大波動。

儲蓄保險的資金由保險公司統一管理與投資，投保人無須參與投資決策，因此特別適合追求穩定理財、長期財務規劃的人士。不過，儲蓄保險的累積期通常較長，資金靈活性較低，不適合有短期套現需要或需要靈活資金流的人士。

投連險：投資自主靈活與投資風險共存

與儲蓄保險對比，投連險是一種具有投資成分的人壽保險產品，投保人可按個人風險偏好自由選擇基金組合，並隨時按市場情況作出調整。現時市場上的投連險一般有過百隻基金以供選擇，涵蓋不同行業、國家以及新興市場等不同板塊，各有不同的風險程度及回報潛力，讓投保人自由選擇心儀基金。這種自主的靈活性使投連險更適合具備一定投資經驗、願意承擔市場風險、並希望主動參與資產配置的客戶。與儲蓄保險不同，投連險的保單價值在短期內較容易提取，亦可隨時調整投資組合。然而，投連險的回報並不保證，是完全取決於所選投資基金的市場表現。收費方面，投連險收費清晰透明，例如平台費用、保險費用以及提早贖回費等。至於儲蓄保險，客戶只需直接看退保價值一欄就可以，因為此欄已反映扣除保單相關費用後的價值。

有關投連險保費支付方式上，投保人可以按產品所提供選擇一筆過支付或定期形式支付。一筆過支付雖然可以一次性完成供款，但入場時機對未來回報的影響較大。假如當時價格處於高位，將來遇到下行風險也相對高。反之，如果投保人以定期形式支付，他們可享平均成本法的優勢，將基金以平均價買入從而降低風險。因此，個人認為以定期保費投保投連險對風險比較保守人士會較理想。

總括而言，投連險與儲蓄保險各有特點。投連險回報與市場掛鈎，沒有保證價值，風險較高，但勝在具備較強的靈活性，適合願意承擔較高風險、希望主動參與資產配置的客戶。而儲蓄保險的資金由保險公司統一管理與投資，提供保證回報成份，而且採納緩和調整機制可減低紅利升跌波幅，適合追求長期財務規劃且穩健理財的人士。選擇保險工具作理財規劃時，大家應綜合考慮自身的風險承受能力、理財目標、流動性需求、個人投資知識和經驗等因素。無論選擇哪種保險產品，都建議在做出決定前諮詢專業保險顧問的意見，以確保選擇最適合自己的產品，實現人生不同階段的財務規劃目標。