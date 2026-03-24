越南會安│週末短逃度假勝地！浪漫海景客秀+私人海灘+世界級高爾夫+20+餐廳酒吧+娛樂無窮

近年，越南已悄然成為香港人最熱門的短途旅遊勝地之一，尤其在節日或週末long weekend期間。從香港出發，直飛峴港只需大約1小時40分至2小時，落地後再加上一小時左右的車程來到會安南岸高爾夫度假村（Hoiana Resort & Golf），就能瞬間切換到「度假模式」。這一帶有綿長的沙灘、UNESCO世界遺產會安古城，前往五行山、美山古蹟和巴拿山也十分方便。而我來過會安多次，這次決定留在集度假村、高爾夫、賭場、頂級餐飲於一身的Hoiana Resort & Golf，好好享受「一站式逃離都市」的天堂。

部分圖片提供：Hoiana Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf為住客提供接駁巴士，從度假村到會安古城只是20分鐘車程，方便探索當地歷史文化。

到達度假村一刻，心情完全放鬆起來，這個週末就交給這片悠閒了！Hoiana Resort & Golf坐落於越南中部的海岸線上，沿著約4公里的原始私人海岸線展開，將自然美景、奢華住宿與多元娛樂完美融合。「這區域原本與會安原本同屬於廣南省（Quảng Nam Province）」笑容親切的員工講解這土地的故事，令人感受到度假村的溫度，於度假中長知昔，是我最愛的旅遊方式。

獲獎無數度假村 入住浪漫海景客房

Hoiana Resort & Golf近年屢獲國際殊榮肯定，被公認為全球頂級旅遊目的地：它在2024年榮獲World Travel Awards「World's Leading Fully Integrated Resort」（世界領先綜合度假村），並在2025年蟬聯「Asia's Leading Fully Integrated Resort」（亞洲領先綜合度假村）。區內匯聚四家世界一流酒店，包括New World Hoiana Beach Resort、Hoiana Hotel & Suites、New World Hoiana Hotel和Hoiana Residences，提供超過1200間客房與套房。而我這次入住的便是New World Hoiana Beach Resort，踏入房門，白紗窗簾緩緩打開，映入露台外的藍天碧海。城市？早拋諸腦後了!

New World Hoiana Beach Resort海景客房

New World Hoiana Beach Resort擁有約330間寬敞的客房與套房，每一間都融入越南傳統工藝元素，如木質細節與手工織品，與現代簡約設計，營造出寧靜卻充滿活力的氛圍。空間採光一流、浴室設有淋浴間和浴缸、睡床巨型而舒適、落地玻璃窗前設有小梳化和圓桌，露台也寬敞得很。推開門窗，海浪聲與海風即刻入室。坐在露台看風景，可以把時間也忘掉，直至日落！

來度小蜜月或慶祝特別日子，推介入住Hoiana Hotel & Suites，浪漫滿分！

海灘與泳池動靜皆備

靜極思動，也有大量活動選擇。踏出室外，便有多個設計猶如融入天然叢林的泳池，令人想起《單身即地獄》的場景。除了沙灘旁的巨型泳池，還可以付費享用位於Hoiana Hotel & Suites的高空無邊際泳池。若想投入海洋，度假村的沙灘提供沙灘躺椅、沙灘越野車、水上單車、獨木舟、沙灘籃球和沙灘排球場等。另外，度假村內設有Pickleball體育場，每日4點更有免費教學，大受住客歡迎。我當然即時報名，首次體驗pickleball，好玩，下定決心回港繼續學。

猶如置身天然叢林湖泊的泳池

位於高空16樓的無邊際泳池

動態活動豐富到三日都玩唔完，靜態活動還有哈達瑜伽、流瑜伽、伸展課程和水中健身課程等。

度假村內有Play Kids Club，當中有兒童廚藝班、陶瓷班、民族織布班、波波池、室外競技場和嬉水池等，足夠放電！

Entertainment Hub的童心重燃+水療中心溫柔擁抱

還有一個地方十分吸引，就是兩層高的Entertainment Hub，簡直重拾青春和童心，當中有跑車機、槍戰機、籃球機、拳擊機、VR體驗等等，數十港元便有一大袋代幣，可以玩到消耗卡路里，減低邪惡感後繼續大吃大喝。場內還有卡啦OK房、虛擬高爾夫球場、迷你高爾夫、保齡球賽道和體育酒吧等等，即使下雨也可以玩足大半日。玩到筋疲力盡，便可以到Downtime Renew做個Spa，或者免費歎桑拿、蒸氣室和按摩池。

即使留在室內，也充夠消耗卡路里，給自己繼續大吃大喝的籍口。

玩到累了，便到Downtime Renew歎個桑拿或跳入按摩池。

賭場新會員送USD 20額外信用

另外，即使不是賭徒，也值得造訪Hoiana Casino。賭場24小時營運，感受那份燈光璀璨的夜晚能量，或在遊戲區邊緣的Một Hai Bar 小酌一杯優質烈酒與精緻雞尾酒。現場偶有現場表演或歌手駐唱。最誘人的，新註冊即可獲贈 USD 20額外信用或USD 50配對券，讓首次體驗更無壓力。

國際級高爾夫球場的挑戰與美景

不少人來Hoiana Resort & Golf更是衝著度假村的18洞高爾夫球場而來，這座由傳奇設計師 Robert Trent Jones Jr.（簡稱 RTJ Jr.）親自操刀的 18 洞錦標賽級球場，於 2019 年開幕，是 RTJ Jr. 在越南的首個作品，曾入選 Golf World 全球 Top 100，2020 年獲 World Golf Awards「World’s Best New Golf Course」與「Best New Course in Asia Pacific」，被譽為「越南第一座真正林克斯風格（links-style）冠軍球場」。高爾夫球場設計為純正林克斯風格，緊貼東海，大量使用天然沙丘、原生草叢、大型開放式沙坑，以及低影響環境設計。當中最著名是第16洞和第17洞，揮杆的同時可以欣賞壯麗海景與占婆島（Cham Islands）輪廓，風從海面吹來變化多端，讓揮桿更需智慧而非蠻力。

20+餐廳酒吧 舌尖與視覺的多重享受

住在Hoiana Resort & Golf完全不愁吃，度假村內有超過20間餐廳，涵蓋越南傳統、國際精緻、韓式燒烤、日式鐵板燒等多元風格，從早餐自助到深夜雞尾酒，幾乎滿足所有口味與場合。當中最讓人印象深刻的是Quang Nam House，以昔日省份名稱命名，Travel+Leisure Asia形容為「design-forward space」。兩層高的酒吧像是設計師大宅，每個空間每件家具也富有個性品味，處處IG-able。落地玻璃窗採光十足，日與夜散發不同格調與氛圍。下午，可以坐在窗邊喝一杯蛋咖啡或椰子咖啡，享受陽光；晚上，可以在酒吧細聽黑膠音樂，伴一杯帶有越南元素的雞尾酒。步入Quang Nam House，時鐘恍惚停頓，希望這刻的悠閒就此凝住！

另一間令人大愛的餐廳便是坐落於Hoiana Hotel & Suites 16樓的The Edge，這間餐廳酒吧就位於高空無邊際泳池旁，擁有全度假區最震撼的全景海景，可同時眺望東海與占婆島（Cham Islands）輪廓。悠閒寫意的氣氛由室外延伸至室內，弧形沙發、吊椅，讓人感覺像漂浮在天空。午餐與晚餐供應新鮮本地食材料理，菜式走simply elegant路線，風味豐富。

早餐在Blend Restaurant享用，每天早晨的活力起點，提供亞洲街頭市場風格的自助早餐，多個開放廚房現做越南、中國與東南亞菜餚。不要錯過即製點心，還有冰滴越式咖啡。而位於NOX Beach Club的Cham Table散發滿滿的熱帶度假風情，餐廳專攻地道越南菜，沙律、麵食、法包、陶鍋海鮮，全部令人滿足！

Blend Restaurant（上）、Cham Table（下）

另外，也可以散步或乘坐接駁車到New World Hoiana Hotel的Charred休閒燒烤餐廳，於池畔來一個有視覺和舌尖滿足的炭火烤多汁牛排與本地海鮮。而越南是韓國人最愛的度假目的地之一，度假村內的正宗韓式燒肉餐廳Sobok Sobok裝潢為溫馨舒適的工業風空間，主打傳統醃製烤肉，水準極高！減肥的事，回香港再說吧！

Charred（上）、Sobok Sobok（下）

INFOHoiana Resort & Golf

房價：New World Hoiana Hotel每晚每房約港元650起，New World Hoiana Beach Resort每晚每房約港元1,186起。

地址：Tây Sơn Tây Hamlet, Duy Hải Commune, Duy Xuyên District, Quảng Nam Province, Vietnam

電話：+84(0)235858 8888

交通：距峴港國際機場（Da Nang International Airport, DAD）約45—60分鐘車程，距離會安古城僅15-20分鐘。度假村提供免費穿梭巴士來回峴港國際機場、峴港市中心和會安古城，交通非常方便。

網址：www.hoiana.com