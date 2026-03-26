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浮針治療長者跌倒撞傷腰｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
39分鐘前
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生活 專欄
內容

老人家最重要是健康。人老了，身體機能必然退化，退化到一定程度，疾病就出現，每個人如是，無一例外。不論貧富貴賤，疾病當前，人人平等。當我們上了年紀，不幸患上痛症，康復期總比年輕時候較長。有病馬上求醫，不要延誤，一病可引致另一病；也切忌抱着一個心態：「我後生都係咁，漚下漚下就好了。」

年紀大，最怕就是跌倒，尤其是女性大多骨質疏鬆，缺鈣嚴重的，一不小心就會骨折。

何先生77歲，幾天前暈一暈，跌倒撞傷腰部，腰臀疼痛嚴重。

暈倒撞椅背

「當時我暈一暈，跌倒那一刻撞上椅背，右邊腰撞傷了。」

「那你為什麼暈呢？有去檢查嗎？」

「當時即刻急症入院，知道是前列腺問題，已經做手術了。腰部照過X光，沒有骨折。昨天出院，今天請你幫忙治腰痛。」

何先生彎腰沒問題。挺腰有些少痛；右轉腰沒問題，左轉腰㾓痛明顯；左側屈沒問題，但右側屈也是㾓痛，而且是最痛的動作。

我請何先生上床觸診。我在他右側腰眼附近按壓。

「哎呀，痛呀！」

很明顯，他撞傷了骶髂關節邊緣。

他的豎脊肌、腰方肌和腹斜肌都是「患肌」。

鬆開患肌  疼痛消失

「患肌」是浮針醫學的靶組織。「患肌」的意思是，當一塊正常肌肉在全身放鬆狀態下仍然繃緊，就叫「患肌」。由於該塊肌肉某個位置出現繃緊，該塊肌肉在拉伸動作時，肌肉末端的肌腱位置便出現應力，應力造成疼痛，應力愈大，疼痛愈大。當浮針鬆開患肌，應力消失，疼痛隨之消失，立竿見影。

我用浮針把患肌逐一放鬆，請何先生再做剛才的動作。扎針之前，他右側屈有明顯㾓痛；現在，他開心地叫：「不痛了。」

「嗯，你要知道，肌肉有記憶，它可能再度繃緊，你會感覺疼痛再回來，這叫反彈，是正常的。所以浮針操作是連續治療以三次為一組。你明天再來好嗎？」

何先生翌日再來，腰痛明顯減輕大半，效不更方，繼續治療。第四天所有動作都可以，唯獨後挺腰還有些少痛。我給他的多裂肌補上一針。

（完）

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