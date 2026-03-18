Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活｜分享：中成藥使用指南

謝志榮 前線醫療手記
謝志榮 前線醫療手記
謝志榮，30年經驗健康版編輯
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

早前應「國際中藥及食品發展聯會」邀請，出席了該會和香港華富邨居民協會、香港社區健康學校合辦的講座：中藥食材你識揀。講座長兩小時，我負責當中約半小時的環節：香港常見中成藥使用指南。另兩位講者是蕭漢松中藥師，以及倪詠梅註冊中醫。

今年1月，《文匯報》曾報道：逾四成市民分不清中成藥與保健品。這的確是一個要重視的問題。中成藥的定義，是以中醫藥理論為基礎，主要成分必須是中藥材，或華人常用的植物、動物或礦物，可聲稱能治療、預防疾病或調節人體機能。本港亦在2010年12月起正式實施中成藥註冊制度，有規範的註冊編號。而中藥保健品定義則是：結合傳統漢方與現代科技，主打補益氣血、調理體質、提升免疫力及慢性病調養。不可聲稱有治療功效。常見劑型包括濃縮丸、膠囊、茶包及藥膳湯包等。

無論中成藥或保健品，都可以很有用，幫到手，但若需長期使用，建議先看一次註冊中醫，因為即使藥膳湯包也有禁忌情況，應先了解個人體質，寒熱虛實，身體是否多濕，都對中成藥或保健品的選擇有影響。

中成藥有治療作用，善於利用的話更是非常好的看門口藥品，但因為有治療作用，更加一定要識用，用得啱。例如，銀翹解毒片、小柴胡顆粒、葛根湯、玉屏風顆粒，都是用於感冒，亦經過千百年使用證明具有實效，但如果用得不適當，吃了可能完全無效。更有些中成藥，雖然主治同一類病證，但所針對的寒熱、虛實不同，誤用了還會有反效果。

半小時的講解當然只能提到皮毛知識，但與會的聽眾都很用心聽書，在之後的有獎問答環節大家都逢答必中，獲得贈品。

中藥食材你識揀，中成藥你又識唔識揀？

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
20小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
3小時前
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
01:03
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
突發
4小時前
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
2026-03-17 13:20 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
02:28
伊朗局勢｜一名間諜遭伊朗處決 被指曾向以色列提供敏感區域圖像信息｜持續更新
即時國際
2小時前
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
影視圈
6小時前
更多文章
生活｜我對出位醫生的回憶
鄒醫生十分健談，說話也非常生動，他以嗎啡比喻抗組織胺：不少人擔心抗組織胺有副作用，但當你過敏症發作時，抗敏是最大目的，不應顧忌相對小的副作用。
2026-03-12 07:08 HKT
謝志榮 前線醫療手記