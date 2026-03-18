生活｜分享：中成藥使用指南

早前應「國際中藥及食品發展聯會」邀請，出席了該會和香港華富邨居民協會、香港社區健康學校合辦的講座：中藥食材你識揀。講座長兩小時，我負責當中約半小時的環節：香港常見中成藥使用指南。另兩位講者是蕭漢松中藥師，以及倪詠梅註冊中醫。

今年1月，《文匯報》曾報道：逾四成市民分不清中成藥與保健品。這的確是一個要重視的問題。中成藥的定義，是以中醫藥理論為基礎，主要成分必須是中藥材，或華人常用的植物、動物或礦物，可聲稱能治療、預防疾病或調節人體機能。本港亦在2010年12月起正式實施中成藥註冊制度，有規範的註冊編號。而中藥保健品定義則是：結合傳統漢方與現代科技，主打補益氣血、調理體質、提升免疫力及慢性病調養。不可聲稱有治療功效。常見劑型包括濃縮丸、膠囊、茶包及藥膳湯包等。

無論中成藥或保健品，都可以很有用，幫到手，但若需長期使用，建議先看一次註冊中醫，因為即使藥膳湯包也有禁忌情況，應先了解個人體質，寒熱虛實，身體是否多濕，都對中成藥或保健品的選擇有影響。

中成藥有治療作用，善於利用的話更是非常好的看門口藥品，但因為有治療作用，更加一定要識用，用得啱。例如，銀翹解毒片、小柴胡顆粒、葛根湯、玉屏風顆粒，都是用於感冒，亦經過千百年使用證明具有實效，但如果用得不適當，吃了可能完全無效。更有些中成藥，雖然主治同一類病證，但所針對的寒熱、虛實不同，誤用了還會有反效果。

半小時的講解當然只能提到皮毛知識，但與會的聽眾都很用心聽書，在之後的有獎問答環節大家都逢答必中，獲得贈品。

中藥食材你識揀，中成藥你又識唔識揀？