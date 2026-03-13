念珠菌反覆不癒 全因濕作怪｜倪詠梅中醫師

女性私密處生理構造複雜，容易堆積細菌，引發各式炎症。念珠菌感染就是常見的女性私密問題之一。

「醫師，我成日發作。上個星期又睇過西醫塞藥，今年已經塞第3次啦！真係好煩！」

「我啲內褲已經用滴露浸過，又手洗，我都唔明點解成日都痕！」

「我塞完藥之後唔痕啦！不過宜家日日都好多白帶，成日以為瀨尿，去廁所睇原來係白帶。」

「我連男朋友都冇，點解會有咁多念珠菌！唔通係上次去個公廁太污糟﹖」

以上通通是白帶過多、或是念珠菌過多的女生常見問題。除了痛經外，白帶也是女性最常求診中醫的項目。因為西醫治療一般都是塞藥或口服藥，但很易反覆發作。從中中醫的角度來說，成因是治療始終沒有觸及到病根———濕。

念珠菌是原本存在於女性陰道的細菌，過度增生所致。

正常的情況下，女性的陰道存有少量念珠菌，不會帶來不適。但當念珠菌的數量增多，婦念珠菌的數量便會增生，從而引發念珠菌陰道炎。導致下陰分泌大量白色如乳酪或豆腐渣樣的分泌，時有甚至是黃色。並引發下體癢癢、陰道周圍發紅、陰道口附近皮膚起紅疹、性交和排尿時有灼熱或疼痛感（類似泌尿道感染症狀）等不適。

為什麼念珠菌會在女性私密部位肆無忌憚地瘋長，原因就在於身體太濕，就像一個細菌培養皿般，為它提供了絕佳的繁殖空間，毫無節制地大長特長。

濕是什麼呢﹖濕就是身體上沒有利用到又排不走的水份。這些「廢水」會停積在身體各處，如果在下陰就會形成白帶。

而濕從哪裡來的呢﹖香港的環境固然是成因之一，另一成因是不良的飲食習慣。當我拿出濕重病人的戒口紙出來時，病人往往會連連哀歎：「吓！這個我成日食！呢個我鍾意食！」。正因為每日吃的大部份都是生濕的食物，念珠菌才會長了又長，白帶永遠不停。

以下是易生濕的食物：

1. 冰凍飲品食品，如凍檸茶、凍汽水等

2. 奶類食物。如芝士、忌廉、乳酪、奶蓋、珍珠奶茶

3. 含脂肪的肉類。如肥牛、燒肉、三文魚、雞扒、豬扒等

4. 生冷食物。魚生、壽司、飯糰、雪糕

5. 甜食。糖果、朱古力、含糖飲品

有些人的念珠菌感染是白帶偏黃、或是奇癢無比。多數不是是濕，而且是「濕熱」。成因和愛吃辛辣煎炸、壓力大、熬夜有關，濕熱刺激下，炎症會增加，痕癢及疼痛也會較厲害。

念珠菌感染屬於中醫「帶下病」的範疇，中醫治理的方藥很多，例如完帶湯、易黃湯等功效顯著。病人乖乖服藥，配合戒口，一般一個月可以收效。