冬日飲宴 玫瑰痤瘡大爆發｜麥凱婷醫生

隨著冬至、聖誕及農曆新年接踵而來，街頭充滿節日氣氛。然而，對於玫瑰痤瘡患者而言，這段日子卻是皮膚健康的嚴峻考驗。每逢歲晚，診所內因玫瑰痤瘡復發而求診的病人便會顯著增加。這並非巧合，而是因為冬日的生活模式，正正觸碰了這種皮膚病最忌諱的兩大禁忌——酒精刺激與高溫環境。

在寒冷的天氣下，大家習慣聚首一堂圍爐取暖。無論是熱氣騰騰的火鍋，還是溫暖充足的餐廳包房，都會令環境溫度上升。當患者長時間暴露在高溫環境下，面部微絲血管擴張，會令皮膚出現紅絲及紅斑。若再加上酒精的催化，情況便會更難收拾。酒精本身就是強烈的血管擴張劑，無論是紅酒還是威士忌烈酒，進入血液後都會加速面部血流，令原本已經脆弱的血管神經更趨敏感，輕則面紅持續不退，重則誘發紅腫的丘疹與膿皰。

近期在遇到一個十分典型個案，三十多歲的陳小姐是一位OL，一向玫瑰痤瘡已控制得很好，皮膚狀況穩定，只有偶爾輕微泛紅。早前她連續出席了多場朋友聚會及公司聖誕派對，席間既喝了點酒，又進食了不少辛辣熱食。起初她只覺得臉部發熱，以為只是環境侷促所致，便自行塗抹了家中的潤膚霜企圖控制。沒想到翌日醒來，兩頰佈滿了密集的紅疹與小膿皰，觸摸時更有明顯的刺痛感。她來到診所時，情緒相當焦慮，這正是典型的因飲食與高溫刺激導致的急性復發。

陳小姐的例子反映了許多患者的誤區：以為皮膚出現紅腫只是暫時性的過敏。事實上，當玫瑰痤瘡進入急性期，皮膚屏障已經嚴重受損，若處理不當或延誤就醫，發炎反應會持續破壞真皮層的膠原蛋白，令微血管擴張變成永久性，甚至導致皮膚組織增生，形成難以逆轉的「酒糟鼻」。

因此，在冬日的派對社交中，建議患者要學會「避重就輕」。在宴席上應盡量遠離火爐或暖風機的位置，飲用含有冰塊的飲料以幫助身體降溫。若避不開酒精，也應點到即止，並同時攝取大量清水以稀釋酒精濃度。更重要的是，一旦察覺面部泛紅持續超過半小時不退，或是有發熱刺痛的跡象，便應警覺這可能是復發的前兆。

預防勝於治療，及早尋求專業醫生的診斷，透過藥物控制炎症或利用光學儀器如脈衝染料激光收縮過度擴張的血管，才是長遠的上策。玫瑰痤瘡的護理是一場持久戰，切勿因一時貪杯，而忽視了皮膚發出的求救信號。