定期壽險與終身壽險點揀好？

不同人生階段對保險有不同需求，單説人壽保險，可主要分為定期壽險（Term Life）與終身壽險（Whole Life）兩大類，究竟這兩種保單有何分別？該如何搭配運用才能在不同人生階段獲得最好的保障？

定期壽險 vs 終身壽險

定期壽險只提供純人壽保障，受保人可按需要每年或按固定年期 (如5、10、20年) 續保，且沒有現金價值或儲蓄成分，因此保費相對較低，較適合預算有限、但於某年期內需要大額保障的人士，例如剛成家立業、子女年幼的年輕人。但定期保險的保費會隨著年齡增長而遞增，對於將近退休人士而言，保費負擔可能較重，而且保障期通常有年齡限制。

相較之下，終身壽險是一種兼具保障和回報的人壽保險產品，因為有儲蓄成份的保費相對較高，保障期通常至受保人身故才結束。終身壽險具有現金價值，可作為一種理財工具，在供款期滿後，投保人無須再繳交保費，保單可繼續累積「現金價值」作退休之用。對於追求長期保障的人來說，終身壽險不失為一個好選擇。

靈活規劃保險配置

定期壽險與終身壽險並非二選一，而是可以靈活搭配，在人生不同階段都獲得最適切的保障。

舉例來說，年輕家庭可先投保定期壽險，用較低的保費換取較高的保額，待子女獨立、經濟壓力減輕後，再將定期壽險轉換為終身壽險，轉換時更毋須重新核保。雖然先前的定期壽險保費已成為既定支出，轉換終身壽險後，須按新的投保年齡與保額另行繳付保費，但可享有更全面的保障。

另一個更靈活的做法是：年輕時可將預算的三分之二用於購買定期壽險，為家人提供足夠保障，剩餘的三分之一則投保終身壽險。待子女長大成人後，再將定期壽險全數轉為終身壽險。如此一來，可在風險保障與財務規劃之間取得平衡，讓保單隨人生階段變化而調整，發揮最大效益。

總括而言，定期壽險適合於某年期內需要較大保障額、但預算有限的人士，如年輕夫婦、新手父母等；而終身壽險則更適合作長遠財務規劃、希望兼具保障與資產增值的人士。若能根據人生不同階段彈性安排，將兩者優勢互補，不但能保障家庭，也能為未來的退休生活打下穩健基礎。

最後，大家在選擇保險時，應綜合考量個人和家庭的實際需求、財務狀況、人生規劃等因素，必要時諮詢保險專業人士的意見。透過靈活運用人壽保單，確保在人生各個階段都獲得周全的保障，讓生活更加安心。