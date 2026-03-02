中環泰菜隱世驚喜： 一秒進入曼谷唐人街夜市風味 鑊氣正宗滿分

近年好像真的少了前往泰國旅行，在香港的飲食界，泰菜也好似被韓風搶去風頭。最近，與友人去了中環的耀華力（Yaowarat），泰國街頭開心又滋味回憶瞬間湧上心頭——熱鬧的夜市、炭火煙燻、簡單快樂，是時候回味了！

在中環荷李活道108號CentreStage地下C舖的耀華力，店名直接取自曼谷最熱鬧的唐人街Yaowarat，推門進去，懷舊泰國廣告海報、不鏽鋼枱椅、排檔風格的裝修，一秒讓人覺得置身曼谷夜市。氛圍輕鬆活力，座位雖只約30個，但光猛舒適，店員笑容燦爛，會主動推介菜式，服務親切。

廚房由泰國大廚主理，部分香料和食材隔日空運，地道調味料不馬虎；海鮮蔬菜每日附近街市補充，支持本地漁農，這份堅持在中環貴租區特別難得。耀華力的餐牌十分豐富，就像走到充滿美食的泰國夜市一樣，款款吸引，讓人選擇困難。記得約多些朋友一起大吃以下推介：

當中最受歡迎有炸物：合艾炸雞（半隻黃雞）以薑黃及秘製香料醃製，嫩滑juicy，外脆內juicy，炸洋蔥點綴，可手撕配黏糯糯米飯，盡顯南泰風味；脆炸紅羅非魚切粒炸，口感有趣不油膩；炸蝦餅靈感來自粵式釀蟹鉗，蝦膠包裹原隻爽彈鮮蝦，金黃香脆，層次豐富。

脆炸紅羅非魚切粒炸$198

串燒/烤物：高級牛肉串燒（USDA Prime級）外焦內嫩、煙燻炭香濃郁，配辣羅望子醬酸辣開胃；豬肉串燒用豬肩肉，外焦內嫩帶甜味和炭香，配竹桶糯米飯特別地道，糯米軟糯香口，上菜時香氣還keep住。

烤雞肉串$68

沙律/前菜：青木瓜沙律酸辣突出、足料（原隻蝦、魚露青檸汁明顯）；柚子沙律柚子飽滿juicy、甜度高，大件虎蝦輕炸不淡，調味酸甜帶椰香；泰式香草炒牛肉或烤牛肉沙律用USDA牛肩肉/肋條，滑嫩焦香，羅勒香茅辣椒猛火快炒，香濃草本清香，配白飯一流。

烤牛肉沙律$148

鹹蛋青木瓜沙律$128

主菜：Pad Thai（泰式炒河粉）鑊氣十足、河粉Q彈不腍、花生香濃、蝦爽口、配豆腐乾芽菜，酸甜惹味（但有食客提到偏甜，可註明調整）；泰式通心菜猛火快炒，嫩葉柔軟、菜莖爽脆、蒜香突出；冬蔭功湯或麵酸辣夠味、蝦彈牙、菇類足料、檸檬葉香（辣度偏勁，可調）；泰北咖喱雞金麵（Khao Soi Gai）濃郁椰香咖哩、雙重麵條（蛋麵+脆炸麵）、嫩滑雞腿肉，層次升級，暖胃暖心。

青咖哩牛腩$138

豬肉炒飯$148

軟殼蟹咖哩$158

河蝦冬陰功湯$108

泰式椰汁青口$158

飲品/甜品：Thai Tea香濃不膩、煉奶甜滑；創意雞尾酒如Thai Collins或Kaffir Me清爽酸甜、帶kaffir葉香；椰汁馬蹄雪芭或椰子雪糕清新解辣、馬蹄爽脆裹紅粉團、椰奶足料；芒果糯米飯甜而不膩，經典收尾。

椰子雪糕包$88

午市套餐由$88-$98起（限定泰式豬肉冬陰功、黃咖哩牛腩等，加配例湯、前菜、飲品、甜點），晚餐人均$200-300，在中環區絕對稱得上高CP值。耀華力真材實料、正宗泰味、價格親民，是回味夜市氛圍滿分的好去處。想重溫泰國街頭那份熱鬧與滿足，又不想排長龍或俾貴租，這裡值得特登上半山扶手電梯一試。食完多數會想再返，呢樣先係好餐廳的真諦。

Yaowarat 耀華力

地址：中環荷李活道108號CentreStage地下C舖

營業時間：12nn–12mn

電話：7010 9445