藝術之聲：音樂展覽與陶藝的美妙交融

2018年緣份讓我與陶藝名家Rosanna 李慧嫻在「學而時習之」展覽相遇，驚嘆她以陶偶生動地捕捉社會眾生相。隨着我們陪伴彼此藝術人生，亦師亦友，感激Rosanna 在2026年年初參與了由本人於「中環嘉咸館」策劃的「聲之漣漪」音樂展覽暨社區藝術計劃，深入探索「聲音」如何被看見、觸摸與共享，展示出藝術的無限可能。更添色彩的是，雕塑名家朱達誠及香港樹仁大學歷史學系助理教授暨副系主任彭淑敏博士的特邀出席，讓開幕日別具意義，為每位現場觀眾帶來難忘的視覺與心靈的共鳴。

聲音與陶藝的奇妙交融

有情最是嘉咸街，160 載依舊蔬果十里，鮮花長天一色，於Rosanna「小販」這一精彩作品表現得淋漓盡致，為整個展覽增添了無限趣味與歡樂。Rosanna 表示：「我希望通過這些作品讓人們感受到愉悅，特別是在這樣一個充滿互動的展覽中。」

Rosanna亦義不容辭與本人在油尖旺與超過100名少數族裔兒童及家長進行了分享活動，目的是培養下一代對藝術的興趣，讓藝術進一步扎根於社區之中。

陶藝之聲：李慧嫻的創作旅程

作為當代陶藝協會的創會會員，Rosanna 的創作旅程充滿了個人特色。她分享了自己第一次接觸陶藝的心路歷程，以及對陶泥質感的熱愛。「當我第一次用手捏陶泥時，它的變化能力深深吸引了我，無盡的創作可能性讓我著迷不已。」

在她的代表作「喜相逢系列」中，Rosanna 通過陶藝細述香港的歷史與文化，祝賀新人佳偶天成，同時喚起觀眾心中溫暖的回憶。「我希望這些作品能帶來歡迎的感覺，讓每位觀眾都能感受到那份喜悅。」

表達友情的藝術：孖公仔系列

提到最讓她感到驕傲的作品時，Rosanna的眼不期然發光。她的「孖公仔系列」，正是她與摯友金蘭之情展現。「我們經常一起喝茶聊天，而這些陶藝作品正是那段美好時光的具象化。」

在訪問的結尾，Rosanna 給予年輕藝術家鼓勵的話語：「保持對藝術的熱愛，並堅信自己，不要在意他人的評價。」此次盛會中，Rosanna 與其他藝術家展現的作品相映成輝，一同展現了香港藝術文化的多樣性與活力，擦出更多靈感的火花！

文章：楊嘉美

圖片：麥兆豐、張嘉浩及張大池