人生旅程變幻莫測，意外與風險從來不會預告出現。一旦發生，不僅可能影響個人的生活節奏，更有機會為家人帶來長遠而沉重的經濟壓力。很多人談保障，往往只想到醫療開支或突發事故，卻忽略了「萬一有一天人不在了，其家人如何承受接下來的人生？」其實，人壽保險正正是財務規劃中最容易被低估、卻最根本的一環——它不只是應對不測，更是為人生不同階段、甚至最後一程，預先鋪好一條安心的路。因此，筆者認為人壽保險值得買，而且應該趁年輕時買。

退休現金流保障

大家購買人壽保險可以為家人提供保障之餘，也為自己退休生活提供財務支持。現時，香港按證保險有限公司（按證保險公司）可讓 55 歲或以上人士申請保單逆按貸款。保單持有人將自己已繳清保費的人壽保單作為抵押品，向按證保險公司申請保單逆按貸款，從而獲得穩定的現金流來支援退休生活。一般情況下，借款人可終身毋須還款。當借款人離世時，保單的身故賠償會用於清還保單逆按貸款的款項。如身故賠償額仍高於貸款額，餘額還可以作為遺產留給家人。

以一位65歲男士持有一份200萬港元身故賠償的人壽保單為例，理論上可兌換成每月約3,500港元#的終身固定收入，具體金額視乎申請時的年齡以及個別保單而有所不同。申請保單逆按貸款時的年齡越高，即年金年期越短，因此每月可獲派發年金的金額亦會越高。此外，若申請人不幸離世，身故賠償之餘額(扣除已派發的固定收入款項)將會分派給保單指定受益人。

需要注意的是，並非所有人壽保險都能夠用於保單逆按，例如未完全繳清全數保費，沒有保額的保單或保單為投資相連壽險計劃均不能用作申請保單逆按。如果長者將來希望每月領取的金額達到一定水平，那麼就需要提前計算所需保額，並及早規劃退休生活而且儘早開始供款。

為身後事提早作好準備

傳統觀念都希望先人離世後儘快妥善辦理安葬事宜，市面上有些具備儲蓄成份的人壽保險，可以實報實銷形式支付殮葬費用，讓家人日後處於悲痛之時，無需為安葬事宜奔波勞碌。

總括而言，人壽保險可靈活運用，除了可安排人生最後一程的安葬費用，亦能透過保單逆按，在退休後為自己創造穩定收入，減輕子女負擔。每個人的保險需求不盡相同，建議諮詢專業的保險顧問，根據自身情況選擇合適的保險產品，為人生的不同階段提供周全的保障。

# 根據香港按揭證券有限公司保單逆按計算機而作出計算。實際每月年金的金額按香港按證保險有限公司最後審批為準。