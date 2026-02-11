迎馬年送禮推介：人氣品牌從經典到前衛驚喜升級：抹茶蛋卷 x 海鮮曲奇，顛覆你的賀年味蕾！

香港的烘焙界，每到農曆新年總會有些細微卻值得留意的變化。Valérie Pastry 作為本地人氣品牌，今年2026丙午馬年系列，便在熟悉的基礎上，添了幾分不張揚的創新。創辦人Tracy Tsang曾於米芝蓮三星餐廳Otto e Mezzo Bombana及置地文華酒店糕餅部工作，品牌自2014年起堅持香港製造、頂級天然食材、無化學添加劑，這份堅持讓他們的蝴蝶酥、曲奇與蛋卷，一直是年輕食客與節慶送禮的常選。今年系列最引人注目的變化，或許是首次將宇治抹茶蛋卷納入雜錦禮盒，讓人能在同一盒中品味到品牌的多重層次。

Valérie 精心挑選多款商品，一次過集合於限量發售的禮籃之中！ 禮籃系列有「家肥屋潤禮籃」、「好運年年禮籃」、「一生平安大禮籃」，以及「至尊大禮籃」。

新年尊尚雜錦大禮盒：集品牌精華於一身

這款禮盒可說是Valérie今年馬年的核心之作，內容豐富卻不雜亂。宇治抹茶蛋卷的加入，是回應顧客長久以來的呼聲。這款蛋卷以高濃度京都宇治抹茶粉製作，無人工色素，蜂巢狀的薄脆結構在嚴格控溫下達成極致鬆化。咬下去，茶香瞬間釋放，甘、香、微苦三重味道層層推進，餘韻悠長自然。現在它與招牌蝴蝶酥同框，感覺像是給經典多添了一份從容的深度。

新年尊尚雜錦大禮盒

蝴蝶酥仍是品牌驕傲，用100%紐西蘭頂級牛油手工反覆摺疊，384層薄如蟬翼的酥皮，一咬「咔嚓」聲響，牛油香氣直衝而上，鬆脆得恰到好處。

曲奇部分則帶來三款全新口味，試探傳統甜點的邊界：

櫻花蝦曲奇：嚴選日本櫻花蝦，鎖住濃郁鮮甜海味，微辣黑胡椒作為點睛之筆，讓鹹鮮與酥脆意外平衡，每一口都帶點舌尖上的小驚喜。

海苔芝麻曲奇：日本海苔配焙烤白芝麻，Umami鮮味與堅果香氣交織，海洋氣息清新撲鼻，餘味漸長，令人回味。

椰子曲奇：大量椰絲揉入，創造獨特咀嚼口感，清新椰香搭上法國AOP Normandy熟成牛油的濃厚奶韻，甜度溫和，帶一點輕盈熱帶氣息。

此外，禮盒還包括伯爵茶、宇治抹茶、比利時可可曲奇（加海藻糖讓甜味更清爽不膩），以及茶澤桂花烏龍與熟普洱茶包作為點綴。整體從鹹到甜、從茶香到鮮味，平衡得宜，適合新春慢慢分享。

新年精選品味禮盒：都市輕便的選擇

針對快節奏的都市生活，Valérie推出這款12件輕量裝，專為辦公室小禮、自用或隨手拜年設計。內含櫻花蝦、海苔芝麻、可可曲奇與蝴蝶酥，保留100%純牛油的品質堅持。包裝走現代路線，鮮紅啞光配櫻花金線，節慶感足卻不誇張，適合講究生活美學的朋友。

限量手工賀年糕點：中式傳統的小驚喜

今年還加碼兩款限量手工糕點。櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕用北海道瑤柱、臘腸、臘肉與大量櫻花蝦，白胡椒微辛提味，讓海鮮鮮甜與蘿蔔清甜層層疊加，手工製作數量極少。養顏山楂糕則紅白相間如寶石，天然山楂酸甜開胃，消滯養顏功效在大餐後特別合適，吃來清爽解膩。

櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕：北海道瑤柱、臘腸、臘肉加大量櫻花蝦，白胡椒微辛提味，海鮮鮮甜與蘿蔔清甜層次爆表，手工製作數量極有限。

養顏山楂糕：紅白相間如寶石，天然山楂酸甜開胃又有消滯養顏功效，吃完大魚大肉來一塊剛好解膩，健康又漂亮。

包裝設計低調優雅：尊尚禮盒以亮橙啞光為底，手繪櫻花與金色流線點綴，金色手柄溫潤細膩；精選品味禮盒鮮紅主調，壓花燙金馬年元素融入，現代簡約中保留傳統喜氣。無論自用或送禮，都顯得用心而得體。

Valérie 2026馬年系列目前在官網（www.valeriefood.com）接受預訂，數量有限，滿額免運還有買多送多優惠。取貨地點包括新蒲崗餅房、尖沙咀門市，以及各大百佳、CitySuper、UNY等零售點。農曆新年將近，這系列沒有過多喧鬧，卻在食材選擇與口味平衡上花了心思。吃一口，便感受到那份靜靜的溫度——新年，不只熱鬧，也能在細碎的滋味中，慢慢品出溫和的祝福。