Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

個人意外保險為何這麼重要？

保險C語
保險C語
楊娟博士(Christine)
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

疫情過後，每當假日不少港人又蜂湧到外地旅遊，因此個人意外保險成為不少人的選擇。然而，意外保險究竟覆蓋甚麼範疇？是否涵蓋復康治療？又是否有地域限制？

個人意外保險的保障範疇非常廣泛，涵蓋因意外所導致的死亡、傷殘而獲得一筆過賠償及包括醫療和復康治療等費用。同時，物理治療、脊椎治療、跌打及針炙治療等復康項目，通常也會包括在意外保險之內。另外，市面上一些保險公司也推出了針對不同人生階段的專屬保障，涵蓋兒童、成年及長者，保單會隨受保人的年齡增長而自動過渡至當前的人生階段的專屬保障，以確保受保人在每一個人生階段都得到適切的保障。

多數不受地域限制在賠償方式上，醫療保險會採用實報實銷而危疾保險則提供一筆過賠償。意外保險剛好介乎兩者之間，會按保障項目而採用不同的賠償方式。例如意外醫療支出保障採用實報實銷方式，即根據實際支出金額進行賠償，此類保障金額一般在數千至數萬元範圍內。當中物理治療等復康治療，除了根據實際支出金額賠償，還設有賠償上限。

如受保人意外身故或永久傷殘，則會獲得一筆過賠償。例如因意外導致斷肢或燒傷，保險公司會根據傷殘程度或部位，按照保單條款賠付相應比例的賠償額。有些情況下，斷肢的賠償金額會因部位不同而異。

大多數意外保險並沒有地域限制，即使在海外旅遊期間遇上意外，也可以申請賠償。這對於經常出國工作或旅遊的客戶來說是一項重要保障。然而，部分保單可能會針對於某些高風險地區或活動設有附加條款，例如參與專業級別的極限運動，或前往戰亂地區，則可能不在保障範圍之內。

哪些情況不受保？意外保險的保障範圍通常涵蓋大部分消閒及非專業性的運動，例如滑雪、高山遠足、滑水、潛水、騎馬及踩單車等。這些活動被認為是合理的消閒活動，即使發生意外，保險公司一般也會提供賠償，建議大家要清楚保單內的不保事項。

然而，若投保人在明知高風險的情況下作出一些極端行為，則可能不在保障範圍之內。例如投保人在八號風球期間堅持去滑浪而導致意外受傷，這種情況明知預期會有危險發生亦自願參與危險活動，保險公司可能會拒絕賠償。另外，若投保人因違法行為或濫用藥物而導致的意外，也不在理賠範圍內。

順帶一提，有讀者可能會想購買旅遊保險不就可以嗎？大家須知道旅遊保險只保障旅遊期間發生的意外和財務損失等等，但個人意外保險為日常生活提供重要保障，因此投保人需了解清楚保障範圍及限制，特別是復康治療限額、及高風險行為的不保事項等等。同時，不同保險公司的賠償範圍也各有不同，應根據個人需求選擇合適的計劃。意外無法預測，但適當的保障能為家人帶來安心。

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
5小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
6小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
21小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
16小時前
團年飯驚見7個餸如「解穢酒」！港男疑酒樓犯禁忌 網民激辯反揭驚人結局｜Juicy叮
團年飯驚見7個餸如「解穢酒」！港男疑酒樓犯禁忌 網民激辯反揭驚人結局｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
19小時前
港鐵查票員月薪可達$22.7k！中學學歷即可申請 新入職即獲$1.2萬獎金 另設3大津貼+2大花紅
港鐵查票員月薪可達$22.7k！中學學歷即可申請 新入職即獲$1.2萬獎金 另設3大津貼+2大花紅
生活百科
21小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
3小時前
曾志偉新抱王敏奕曾傳婚變 罕談結婚「七年之癢」一原因欲減見面時間  原生家庭影響大拒生B
曾志偉新抱王敏奕曾傳婚變 罕談結婚「七年之癢」一原因欲減見面時間  原生家庭影響大拒生B
影視圈
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
16小時前
更多文章
購買自願醫保可以少交點稅？
提到自願醫保計劃，大家最關注的可能會是，是否能交少一點稅？說得沒錯，自願醫保計劃的保費支出可申請作「薪俸稅及個人入息課稅的稅務扣除」，降低應課稅入息。根據《稅務條例》（第112章），每個課稅年度，每名
2026-01-27 09:00 HKT
保險C語