香港手工氈酒推薦：N.I.P 無名氏六年蛻變傳奇！2026新品貓茶第三話「鴛鴦」登場

最近有幸受邀到鰂魚涌太古坊一棟不起眼的工業大廈參觀，推開門的那一刻，銅製蒸餾器的金屬光澤與淡淡的草本香氣瞬間讓人忘卻身處香港鬧市。這裡是 N.I.P 無名氏 的手工蒸餾廠，一個由兩個沒有背景、沒有師承的「無名氏」，就靠熱血、毅力和「自己搞掂」的香港態度，打造出來的香港烈酒品牌，釀出帶有本土風味的世界級氈酒。

故事要從2017年4月說起。那個月，Nic Law（前執業律師）和Jeremy Li（資深品牌顧問）這對相識超過20年的好友，在一次把酒言歡中突然冒出一個大膽念頭：「香港有那麼多出色手工啤酒，為什麼沒有一間真正屬於香港的手工烈酒廠？」這個看似隨口的問題，迅速演變成人生轉彎。

二人放棄穩定事業，以門外漢身份展開「取經」之旅：Nic主要負責技術學習，先後前往蘇格蘭參觀十多間傳統酒廠，並在Strathearn Distillery短期打工見習，親身體驗蒸餾流程、酒廠營運與陳釀技巧；同時也到澳洲Four Pillars Distillery接受首席蒸餾師指導，並在家反覆實驗小批量蒸餾。整個海外學習與自修階段，結合多次往返與進修，Nic更考取英國Institute of Brewing and Distilling的蒸餾專業文憑（diploma of distilling）。從零開始研究法規、爭取牌照、尋找設備，終於在2019年正式創立N.I.P（Not Important Persons，無名氏）。名字本身就是自嘲，也是信念：不需要顯赫背景，只要有堅持，平凡人也能釀出不平凡。

廠內最引人注目的，就是那部名為「April」的德國Christian Carl手工銅製蒸餾器。這部機器不僅是心臟，更是象徵。命名「April」正是紀念2017年4月萌生的夢想，寓意春天、新開始、一扇通往全新篇章的門。但安裝過程堪稱港式史詩：德國技師因故無法來港，只留下50多張圖紙，沒有任何說明書。Nic和Jeremy親自上陣，像砌LEGO一樣，把銅管一根根研究接駁，赤膊上陣當起「裝修師傅」，前後耗時16個月才完成。這段經歷，完美體現香港人的韌性與「自己搞掂」精神。

N.I.P的成功，絕非僥倖。他們堅持獨家「六部曲」工藝：從長達12-16小時的浸泡、精準控溫蒸餾、回流提純、蒸氣萃取（注入香港靈魂的關鍵步驟）、冷凝只取酒心，到最後4-6週靜置醇化，每一步都力求極致細膩。這套方法讓他們的氈酒既保留傳統杜松子骨架，又能融入香港風土——陳皮、桂花、龍井、壽眉，甚至本地雪梨與香水檸檬。

六年來，品牌從「無名」走到世界舞台中央，已成為全港獲獎最多的氈酒品牌。旗艦作N.I.P 無名氏城香氈酒（Exotic City Gin）以都市農耕為概念，剛在2025年三藩市世界烈酒大賽（被譽為烈酒界奧斯卡）勇奪雙金獎（Double Gold），連同世界氈酒大賽的國家級冠軍等榮譽，證明香港製造的頂級實力。另一經典珍稀氈酒（Rare Dry Gin）則兩度拿下世界氈酒大賽香港冠軍，融入21種草本與本地元素，層次豐富而平衡。

而最令人興奮的，是他們持續創新的茶香系列——貓茶氈酒（Catnip Tea Gin）。這系列與人氣插畫家Kathy Lam（@Dawning_Crow）合作，酒標上的貓店長各種可愛姿態（滾地、披紅披風變超人），完美捕捉喝完後如貓咪聞貓草般的放鬆與勇氣。

系列前兩話已大受歡迎：

第一話「鳳凰單欉」：以頂級蜜蘭香鳳凰單叢烏龍茶為主，配西柚、生薑，帶來清新優雅、甘甜熱帶果香，適合做清爽Gin Tonic。 第二話「大紅袍」：選用武夷山岩茶之王大紅袍，重焙火工藝帶來深邃甘醇，佐以蜜柑、杜松子，沉穩療癒，曾獲2024 SFWSC金獎。

而2026年頭炮，正是貓茶氈酒第三話——「鴛鴦」！這款新品把港式茶餐廳經典鴛鴦（奶茶+咖啡）搬進瓶中：以杜松子、檸檬、青檸、玫瑰、蘋果打造優雅基底，浸釀兩款頂級茉莉花茶（茉莉龍珠與毛峰香片），最後加入本地烘焙的埃塞俄比亞阿貝果娜西達摩ELTO 74158水洗咖啡。茉莉花香遇上咖啡的杏桃、白花與伯爵茶般迷人氣息，層次驚豔，完美改編鴛鴦神髓。酒標上那對形影不離的貓狗拍檔，象徵個性迥異卻能和諧共存的風味。無論純飲細味變化，或加冰做Gin Tonic，都帶來前所未有的「茶酒啡」體驗。

價格：單瓶HK$598，禮盒裝HK$698（限量，值得入手收藏）。

除了產品線，N.I.P還積極推廣深度體驗：酒廠導賞團（60-75分鐘）讓你近距離接觸「April」、聽創業故事、了解蒸餾科學，最後免費試飲多款作品，輕鬆又充實（需至少8人成團）。

他們也走在可持續發展前沿，採用ecoSPIRITS閉環系統，與保樂力加合作，為Absolut、Beefeater等國際品牌提供零玻璃廢棄的分發方案，真正做到環保與商業雙贏。

從一磚一瓦的工廈，到香港國際機場免稅店唯一本地烈酒品牌，N.I.P無名氏用行動證明：香港精神不只在金融與速度，也能釀進一瓶瓶帶有本土靈魂的氈酒。或許，下次你舉杯時，會多一份對這座城市的驕傲與感動。

官網：nipdistilling.com