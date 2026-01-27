購買自願醫保可以少交點稅？

提到自願醫保計劃，大家最關注的可能會是，是否能交少一點稅？說得沒錯，自願醫保計劃的保費支出可申請作「薪俸稅及個人入息課稅的稅務扣除」，降低應課稅入息。根據《稅務條例》（第112章），每個課稅年度，每名受保人可申請上限保費港元 8,000的稅務扣除。即使全年實際保費超出此金額，可申請扣稅的金額仍以港元8,000為限。而節省稅款的計算方法，就是自願醫保的年度保費上限港元8,000乘以相應個人入息稅率。

如何申請減稅？

納稅人在申請自願醫保計劃的稅務扣除時，需要在個人報稅表中，填寫申報合資格的保費資料。首先，要確保保單是自願醫保計劃下的認可產品，並妥善保留保險公司提供的保費收據或年度保費結單以作證明。

在報稅表中，納稅人需填寫實際支付的保費金額（每名受保人的扣稅上限為每年$8,000）。如果有多份保單，則需要逐一列明每份保單的詳情。最後，確保所有資料準確無誤，並按稅務局要求提交相關文件，便可順利申請稅務扣除。

此外，保單持有人亦可為其他合資格受養人購買自願醫保，並可將所有保單合併在報稅表內，每名受保人在每個財政年度的最高扣稅額為港元 8,000。然而讀者需要留意，只有自願醫保的保費才符合扣稅資格。一些保險公司可能會將自願醫保作為附加契約與其他儲蓄保險產品合併銷售，但申請扣稅時，僅限於「自願醫保計劃下的認可產品」的保費部分才可申請扣稅。

保險要趁健康買

雖然購買自願醫保可享扣稅優惠，但這並不是我們買醫療保險的最主要原因，更重要的是為了保障自身未來的醫療需求。客戶的醫療需求多樣，保險公司為了給予客戶更好的保障，在標準計劃的要求上，推出不同靈活計劃，以提供更高的保障限額及更闊的保障範圍。例如有些高端醫保全數賠償主要醫療費用(只要賠償是符合合理慣常收費準則)，不設分項賠償限額，而終身保障限額及每年保障限額更高達港元幾百萬至幾千萬，受保範圍則針對在全球或亞洲的大房、半私家或私家房的主要醫療費用。自願醫保計劃同時保證終身續保，無論健康狀況如何，只要如期繳交續保保費，保單都可終身續保。一些貼心的計劃更會就指定癌症豁免36個月保費，減輕長期醫療開支壓力。

另外，有些靈活計劃提供更完善的住院或手術前後90日內的門診護理與復康保障，包括物理治療等門診護理，幫助受保人更快恢復健康。在醫療保障以外，有保險公司更提供醫療增值服務，由從初步診斷到治療後的護理都全面照顧客戶所需，讓他們可專心養病。

最後，筆者再次提醒大家，保險應該趁健康時購買，而且越早買越好，因為一旦出現健康問題，投保申請可能會受到限制，甚至有可能增加保費或被拒承保。因此，若你正在考慮購買醫療保險，不妨趁現在健康時及早行動，確保自己和家人擁有全面的醫療保障，同時享受稅務優惠。