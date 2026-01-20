Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

從道家思想尋找AI發展的軌跡

黃炳逢
2小時前
       正如老子的道德經所述，「道生一、一生二、二生三、三生萬物」，宇宙的演化從人類未知的「無」到不斷認知的「有」，「負陰而抱陽」衍生無窮組合，以幾何級數造化萬物，變化豈止億萬。從簡單到複雜，再從複雜歸於簡單，返璞歸真，一生一滅，循環不息，真是「玄之又玄」。

        人類本來就「渺滄海之一粟」，但從地球的弱者變成主宰地球的強者，從古代「敬天法地」到今朝「以我為尊」，人類自身作為萬物之靈也在不斷變化，其發展出來的科技更是日新月異。地球歷經億萬年，人類及其他物種的生生滅滅，其實沒有消亡只有轉化，就像份子的分離與合成。道家看宇宙既「相對」也「絕對」、既「有常」也「無常」，視乎空間與角度。AI的發展為何扯到道家思想？ 因為AI的發展及其對人類的影響離不開道家揭示的軌跡。

       大家都在驚歎AI的發展，既喜且憂，一方面它代表人類科技進步的新台階，帶動生活模式的結構性轉變；一方面又憂慮它最終反過來支配人類，就如人類支配其他物種一樣。隨著AI越來越深入生活、變成我們的一部分，帶來前所未有的機遇，也構成極大挑戰，社會、經濟、政治層面無不覆蓋，影響法律、行為、道德、國際關係等等，就像互聯網帶來顛覆性變革，AI緊隨其後，不斷塑造人與新科技的新關係，從量變到質變，此等新科技就像人類自古以來創造的東西，改變地球環境一樣，終將改變人類自身。就像所有工具，孰好孰壞，關鍵是誰在使用、如何使用，在保守與進取之間，視乎人類面對AI如何自持。

        筆者認為所有顯現在人類腦袋的東西，終將呈現眼前，科幻電影橋段終將成真。宇宙本為一體，人作為其組成部分，未來情景折射到腦海不足為奇，人與科技的關係就像人類與其他物種的關係，循著“道”的軌跡，今天的人類已經從祖先的原始狀態蛻變了多少回，今人非古人，今天的人亦將非明天的人，以道家萬物衍生的概念，人類要擁抱科技就必須接受與其融合帶來的各種可能，提早做出準備。

        AI改變人類將是必然，人與AI、與機器的結合勢必塑造未來人類自身的構成，人機合一也就是負陰抱陽的結果。陰陽相互作用，AI的正負面必定出現，沒法逆轉，視乎人類如何把控、調較、整合。無窮慾望將讓我們難以抗拒AI的誘惑，對既有道德行為必定有所衝擊，必須時刻警惕，做好陰陽的平衡。你不做別人也會，在全球難以割裂的形勢下，人類對AI必須能夠因勢利導，以人類長久形成的文明力量來駕馭它，在它沒有無序發展而造成任何致命傷害前，尋求的最大確定性和可控性。所以國際社會必須加快定立具有前瞻性的政策和準則，每個國家也不能滯後，被動地等待，不能抱殘守缺。

        我們只能勇敢積極面對AI，時刻提醒人類文明不可輕廢，以最大的智慧前行，盡量在處理AI帶來的變化時不忘自然之本，在道家思維中，外星生命的存在沒有懸念，宇宙肯定不止人類，人類不能只著眼與自身的存在，人永遠自然的一部分。生命的滅亡和轉化往往在於一個物種志得意滿而忘乎所以的時候！當AI變成人類不可或缺的工具時，必須善於利用、把控、引導及融合，就如陰陽五行的平衡，形成未來新人類。

        各國政府在面對AI急速發展的時候，要加緊審視其可能的發展軌跡，要有超前思維，不能等重大變化來臨時才採取應對措施，不要怕觸碰敏感區域，必須提前制定好重要的發展原則及政策。科技發展不停步，政策法規易滯後，不能期望一切都等充分準備好才出台政策，不要被“多做多錯”的顧慮所挾持，必須懂得摸著石頭過河的智慧，邊行走、邊思考、邊調整，就像國家幾十年的改革開放一樣，必須一步一腳印地動態前行，隨時做好適時調整的準備。處於百年未遇的大變局，不能故步自封、延誤時機。AI的發展不能只著眼與技術創新，也要締造超前的政策環境和規範，讓市民懂得如何對接和合力，方能令人與AI如魚得水！

撰文：黃炳逢

香港內地經貿協會會長

