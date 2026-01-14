南投信義鄉雙龍七彩吊橋壯麗美景 × 東埔彩虹瀑布負離子滿滿療癒之旅｜2天1夜溫泉放鬆行程

都市人最需要的，就是被滿滿負離子包圍的深呼吸。這趟2天1夜，我從台中高鐵站出發，直衝南投信義鄉，挑戰全台最長最深的雙龍七彩吊橋、近距離感受雙龍瀑布的震撼、夜宿東光行旅泡私人溫泉，再清晨健行迎接彩虹瀑布的夢幻光影，最後回到台中市區續住一晚，完全把身心都洗到像新的一樣！

Day 1

挑戰全台最長七彩吊橋│雙龍七彩吊橋

中午從台中高鐵站，沿台21線蜿蜒上山，約1. 5小時後便抵達雙龍部落停車場。一下車，空氣就清新到讓人深吸一口忍不住讚嘆。再走大約1公里的小斜坡後，終於看到那道橫跨峽谷的雙龍七彩吊橋！

這座橋長342公尺、最高處距谷底110公尺，是全台灣最長最深的景觀吊橋。橋面設計成七彩階梯（每50公尺換色，共420階），而且大部分路段還是鏤空網格，踩上去微微晃動，往下看就是深不見底的峽谷與奔騰溪流。我有懼高症的人，一鼓作氣走到吊橋上，最初不敢向下看。但風一吹，滿滿負離子撲面而來，遠處層層疊疊的青山，還有山谷美景瞬間抓住我的視線。陽光灑在彩虹橋面上，像一道真實的彩虹橫跨天際，我邊走邊拍照，慢慢忘了害怕。

來到吊橋盡頭，便是雙龍瀑布觀景台。瀑布就在咫尺，吸收滿滿的負離子後，便再次踏上雙龍七彩吊橋，以不同角度，再次欣賞山谷的如畫景色。

雙龍七彩吊橋

地址：南投縣信義鄉光復巷

票價：全票台幣100元、優待票台幣70元、特惠票台幣30元（兒童、老人等）。需線上預約購票（南投好好玩官網或Klook），現場不售票。

開放時間：夏令（3—9月）08:00—17:00（最後入橋15:30）；冬令（10—2月）08:00—16:30。週三公休。雨天或雷雨可能暫停，事先查官網。

電話：049-2009203（步道服務專線）南投縣風景區管理所：049-2246058或049-2246059

提示：吊橋限載250人，禁止輪椅、推車、寵物。吊橋入口處設小食亭，但建議帶備飲品前往，尤其於夏天，要做足補水防曬。

入住東光行旅│享用房內私人溫泉

來到南投，別急著匆匆離去。走過吊橋的刺激與美景後，驅車前往東埔溫泉區，Check-in 東光行旅。這間旅館位置極佳，正好坐落於玉山與八通關古道的最佳中繼點，對喜愛登山的旅人來說，交通便利、補給方便，更深受外國背包客與登山客青睞。

東光行旅走的是樸實親切的風格，沒有華麗的裝潢，卻有滿滿的山林真摯。部分房型設有私人湯屋，直接引自望鄉山麓的弱鹼性碳酸泉——水質清澈無色、無味，泉溫約47°C，滑順細膩，被譽為養膚的「美人湯」。泡在深浴缸裡，推開窗便是層層青山，疲憊瞬間被熱氣與山風帶走，整個人像被大自然輕輕擁抱。

若想更貼近山林，旅館的露天泡湯池與溫泉戲水池絕對不能錯過。清晨在微光中浸泡，或黃昏時分看夕陽染紅山頭，都能讓人完全沉浸在療癒的氛圍裡，負離子滿滿，呼吸都變得輕鬆自在。

晚餐時間，主廚選用當地時令新鮮食材，搭配一人一鍋的溫泉火鍋（也有中式合菜可選），湯底溫潤清甜，肉片鮮嫩、蔬菜脆甜，每一口都嚐得到山林的純粹滋味。在這片被大自然包圍的山間，根本不需要奢華的享受，簡單樸實的美味與溫暖，已是千金難換的幸福。吃飽喝足後，幸運的話，抬頭便是滿天繁星，與三五好友沿著陳有蘭溪畔散步，聽溪水潺潺、風吹樹葉沙沙，夜色靜謐而温柔。

東光行旅（Dongguang Hot Spring Hotel）

房價：每晚每房由台幣2,000起 地址：南投縣信義鄉開高巷72之2號

電話：（886）049-2701105

網址：按此

Day 2

清晨健行欣賞水霧彩虹│彩虹瀑布

一夜好眠，吃過早餐，便跟原住民——聖傑前往彩虹瀑布。清晨山林空氣清新，沿八通溪谷上坡。步道加樓梯雖然有點陡，但沿途花草樹木環繞，已經讓人心情大好。經過紅色彩虹吊橋時，還可俯瞰山谷美景。

沿途綠意盎然，還會經過紅色彩虹吊橋。

從吊橋再走一小段，彩虹瀑布終於現身！30-40公尺高的瀑布從山壁直瀉而下，水流拍打深潭激起大量水霧。當陽光角度完美，水霧折射出一道完整七彩虹橫跨瀑布上方，夢幻到像童話世界。不妨張開雙手站在潭邊，負離子濃到覺得皮膚在喝水，整個靈魂都被洗滌。

回程時，還可充滿風味的地方來一碗愛玉冰。

聖傑帶我們參觀原住民的老房子

全台唯一五教合一聖域│金陵山宗教休閒園區探秘

對宗教有興趣的話，可以前往金陵山宗教休閒園區。這是台中霧峰區一座獨一無二的宗教與藝術融合之作，全台唯一以「五教合一」（一貫道、道教、佛教、天主教、基督教）為理念打造的休閒園區，占地約30公頃，由創辦人湯文萬先生與妻子共同發心興建，秉持「疼別人、疼厝邊，如同疼自己」的溫暖理念，將不同宗教文化以藝術形式呈現，讓參觀者不僅能欣賞宏偉建築，還能在山區清新空氣中靜心祈福、拍照散步。

園區三大主建築各代表不同信仰，氣勢磅礴卻充滿包容：白陽聖廟象徵一貫道，高54米的三層建築外牆以景泰藍純紅銅鑲嵌，可保存千年。大殿天花板鑲嵌999片純金金箔的巨大「道」字雕塑，環繞九龍浮雕柱子，象徵實現「不休息菩薩」與彌勒家園的願景。

白陽聖廟仿北京天壇建造。

至善園融合佛教與道教，仿北京紫禁城四合院宮殿式設計，座北朝南，主殿供奉全台最大最重的室內坐佛——地藏王菩薩，殿高約七層樓、無樑柱、純金黃金蓋頂，殿前世界最大九龍壁，高22米、寬65米，飛龍栩栩如生，據傳興建時挖到「五色土」活龍穴，為感恩上天而建，冬暖夏涼的漢白玉「福祿財子壽」五尊像更添吉祥。

至善園當中有不少文物

圓滿教堂代表天主教與基督教，占地1045坪，被譽為東南亞最大教堂，挑高18米擁有天然迴音效果，融合古羅馬圓窗、巴洛克雕飾、洛可可與哥德式尖塔，前方噴水池與歐式花園石雕鐫刻耶穌受難故事，曾是《敗犬女王》《我的妻子們的戰爭》等偶像劇取景地。

圓滿教堂

金陵山宗教休閒園區

票價：入園門票多數免費或捐獻式

地址：台中市霧峰區峰谷里峰谷路900號（霧峰山區，導航「金陵山宗教休閒園區」或「白陽聖廟」即可）

電話：（886）04-2333-8899（金陵山企業股份有限公司詢價/聯繫專線，可詢問開放時間、活動或導覽）

開放時間：約09:00—16:30（建議白天參觀，避免夜晚；園區全天可進出，但主建築內部以白天為主，旺季或節日可能延長，請電話確認）

網址：官網

台中市區長榮采‧寓│享都會輕奢

中午退房下山，約2小時回到台中市區。續住長榮集團2025年底新開的「采‧寓 halo house」（七期附近），極簡北歐風設計，全館處處呼應鄰近國家歌劇院的藝術感，匯聚「hospitality（款待）」「art（藝術）」「leisure（休閒）」「opera（美聲）」四元素。15樓共享空間Les Amis交誼廳，提供免費咖啡、茶飲、氣泡水，另有自助洗衣房，十分方便。1樓與卡啡那（CAFFAINA）合作，推薦法式牛肉可頌、燻鮭蛋沙拉貝果、嫩煎鴨胸鹹派等，開啟新一天。

房間通透明亮，走簡約輕奢路線，以溫暖明亮的「美拉德色系」（烘焙過的暖黃、淺棕、焦糖、紅磚、米杏等自然色調）為主，營造自主隨興、舒適自在的氛圍。空間明亮通透，處處融入德國KARE藝術品，細節設計超有質感。浴室配備高級沐浴組與名床，完美延續山上放鬆感。

15樓共享空間Les Amis交誼廳

采‧寓 halo house

房價：每晚每房台幣3,000起

地址：台中市西屯區市政北七路189號

電話：（886）04-22589688

網址：官網

陳允寶泉老店│掃經典伴手禮

還有別忘記到「陳允寶泉」總店！這可是台中百年老店、伴手禮界常勝軍！香氣滿店，店內陳列滿滿的經典商品，必買首推經典太陽餅——外皮層層酥鬆、入口即化，內餡使用優質麥芽糖調製，香甜卻不膩口，一咬下去奶香四溢，甜度適中。再來是360度無死角蛋黃酥（台中十大伴手禮三冠王得主），外皮酥脆到掉渣，內餡滿滿鹹香蛋黃＋鬆綿紅豆沙，每一口都均勻飽滿，紅豆顆粒還帶點嚼勁。鳳梨酥同樣超讚，鳳梨餡酸甜平衡、果肉顆粒明顯，不會過甜或黏牙。

店內設有試吃區，服務人員熱情招呼，份量慷慨大方——太陽餅、蛋黃酥、鳳梨酥、小月餅、桃山香柚、御丹波（乳酪紅豆餅）等熱門品項幾乎都讓你先嚐一口！試到停不下來，「這個好吃！那個也好吃！」愈試愈有選擇困難，全都想買。買來做手信，必定無投訴！

陳允寶泉總店

地址：台中市中區自由路2段36號

電話：（886）04-22222257

網址：官網