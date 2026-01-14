生活｜恒生私有化 用家感慨多

恒生銀行在上週通過私有化，種種原因，經濟專家已有很多分析和解說，總之就是「做得差」。我不是恒生小股東，但卻是幾十年用家。基本上，我只有一個私人銀行戶口，就在恒生。我也只有一張信用卡，也是恒生。所有股票，都放在恒生，經恒生買賣。銀債、定期存款、買基金，也只在恒生。對這次變故可謂一步一眼，感慨良多。

例一：我住在北區的上水，第一個銀行戶口就是在當年上水的恒生分行開設，其後恒生愈做愈大，但今天呢？整個上水，有6間惠康超級市場，可知人口絕對不少了吧，但恒生的「支票存入櫃員機」卻難以置信地僅得一部，而且是在上水石湖墟一條小橫街！上水當然有堂皇富麗的恒生中心，但那裡卻沒有可存入支票的櫃員機，主力想做什麼業務？融資？而這次被迫私有化也正因為壞賬！

例二：我有段時間在觀塘區工作，順理成章有需要辦理銀行業務便會到開源道的分行。後來，該分行便不時有職員打電話給我，說有優惠什麼的，約我到分行聚聚。我去過兩次，每次都是推銷他們的投資產品，而且有點苦纏不休，很難才脫身，所以此後我就不去了。就在私有化前兩天，該分行仍有職員致電給我，如出一轍。

類似事例不勝枚舉。我對恒生有感情，對今天的情況不免唏噓，若問我歸根究柢問題何在，我覺得就是：日漸偏離服務軌道，沒考慮客戶需要什麼，只考慮自己想推銷什麼。我是幾十年用家，農曆年想換新鈔也沒有，留給其他購買他們投資產品的客戶。私有化前兩天致電給我的恒生職員，我很想問他：其實我已十多年沒在觀塘上班了，亦即十多年沒進過你們這分行了，你們沒察覺嗎？你們有主動留意我轉了去哪區的分行嗎？為什麼這十多廿年你們從不問我想要什麼，所有電郵只是一味sell嘢（如下圖）？這也是恒生問題的癥結吧。