醫保以外的增值服務重要嗎？

隨著大眾越來越著重健康，他們對醫療保障方面的需求，已不再局限於醫療賠償是否足夠。不少保險公司開始提供一系列增值服務，從海外緊急支援，到危症患者的專業諮詢，再到出院休養後的延伸家居支援，這些服務為客戶提供了更全面、更貼心的保障。

無論是出國旅遊，還是工幹，若果在海外遇上緊急事故，許多人都會束手無策。面對這類情況，不少保險公司都會提供國際緊急支援服務，即使客戶身在異地，也能獲得適切的協助。例如，客戶不幸在海外遇上車禍，客戶或其代表只要撥打24小時緊急支援服務專線，便會有專人協助安排客戶在當地最適合的醫院進行緊急治療。

從海外支援到危疾專業評估及轉介

如果當地醫療水平或衞生條件有限，更可安排專業的醫療團隊，在客戶身體狀況許可下，將其送往最就近醫療設備充足的醫院，為客戶提供更合適的治療。這項服務並不受保單的保障金額限制，只要是合資格的保單客戶便可使用，有部份保險公司更會支付有關運送所需的費用。

除了海外支援，客戶一旦面對突如其來的重大疾病，或許都想聽多一位醫生的專業意見作比較。坊間一些保險公司不單會透過專業醫療服務商為客戶提供第二醫療意見，其醫療網絡更設有專業的醫療協助團隊，由多位醫療專家組成的個案小組，為客戶制定詳盡的治療方案。

團隊除了會評估患者病情外，更會根據個案情況，轉介至相關領域的專科醫生，以確保病人得到最適切的治療方案。另外，針對患有實體腫瘤癌症的客戶，有保險公司更免費提供癌症基因檢測服務，協助患者制定更精準的個人化治療方案。

復康過程所需的生活支援

在治療過後，患者會進入復康階段，在這段時候，坊間有些保險公司亦會提供一系列復康支援服務。保險公司會按客戶需要轉介關懷支援服務，包括為病者安排家居服務、協助照顧家中年幼子女，甚至安排寵物入住酒店，讓他們可無後顧之憂下專心休養。同時，一些保險公司還會就癌症及中風病者或其家人提供多次免費心理支援服務，幫助病者及家人應對壓力，保持心理健康。

現時的醫療保險已不再局限於醫療費用賠償，更延伸至全方位的醫療諮詢與復康支援。從海外緊急事故的專業援助，到危症患者的全程醫療諮詢，再到出院後貼心的家居支援，務求客戶在整個治病過程中身心都獲得細微照顧。對於重視健康與生活質素的都市人來說，這些增值服務不但為保障加分，也能在危急時為客戶提供即時適切的支援。最後，在選擇醫療保障計劃時，建議大家細閱相關服務條款，或諮詢參考專業人士意見，以確保選擇一份最適合自己的醫療計劃。