歌詩達莎倫娜號改裝後首航新體驗！享受升級：「數碼藝術 × 古希臘神話」主題空間、新增米芝蓮級餐廳

最近在鯉景灣海傍跑步時，不時會看見停泊於對岸啟德郵輪碼頭的歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）。比起其他郵輪，我特別留意到歌詩達莎倫娜號，是因為剛過去的11月，我才參與了它改裝後的首航。這次升級投資計劃為期五年、耗資2億歐元，完成艙房、餐廳、中央大堂及娛樂設施改裝煥新。這趟10天的海上之旅，由香港作為起點和終點，串聯台灣、韓國和日本。其實，大海已是目的地，遠離了辦公室、遠離了煩擾，在郵輪上，真希望日出日落之間可以延長！

全船公共空間以「數碼藝術×古希臘神話」為主題

作為歌詩達郵輪旗下的經典船隊之一，莎倫娜號 Costa Serena 向來以浪漫義式設計聞名。船身長約290米，可容納逾3,000名賓客，登上歌詩達莎倫娜號的那一刻，改裝的驚喜便自然顯現。船身融入永恆建築風格、鮮明色調、幾何圖案與線條，以及互動燈光，輕鬆勾勒出當代空間的優雅。全船公共區域，以數碼藝術詮釋古希臘神話，將歌詩達的義式傳統與現代美學融為一體，以下為三大亮點：

萬神殿大廳（©歌詩達郵輪「莎倫娜號」）

1.萬神殿大廳：

大廳挑高十層，四周環繞巨型螢幕，天幕上懸掛著發光的3D列印雲朵裝置，將傳統神話主題以現代數碼藝術重新詮釋。還有那三部「子彈升降機」，猶如不斷穿梭雲朵之間。這些雲朵自內而外透出柔和光芒，白天營造藍天白雲的童話氛圍；入夜後則幻化繽紛色彩，加上強勁音樂與光影投影，沉浸式投入「萬神」派對！

入夜後變得熱鬧

2.阿波羅大酒吧：

位於五樓的阿波羅大酒吧（Apollo Grand Bar），可輕鬆容納超過300位賓客。以光明之神阿波羅為靈感，吧內細節處處呼應神話元素。格局經過重新規劃，換上全新扶手椅、舒適沙發與精緻地毯，營造出更開闊優雅的氛圍。白天是休閒社交空間，亦提供舞蹈教學、趣味猜謎遊戲。夜晚轉變為熱鬧的現場表演舞台，樂隊帶來爵士、流行或拉丁節奏，燈光隨音樂流轉，每晚推出不同主題的嘉年華活動，如高層共舞之夜或威尼斯面具之夜，讓舞池與舞台成為全船焦點。

阿波羅大酒吧（©歌詩達郵輪「莎倫娜號」）

高層共舞有舞跳、有獎抽，我便抽中薄餅券。

3.泳池甲板區：

泳池甲板以簡潔幾何圖案與俐落鮮明色彩點綴，營造出明亮輕盈的視覺感受。部分泳池區域覆蓋可伸縮的玻璃天幕（magrodome），無論晴雨都能引入充足自然光。此區設有多个泳池，包括前部的Lido Sole池（配巨型LED螢幕，可播放電影或體育賽事）、後部的Lido Urano池按、摩浴缸（Jacuzzis）和寬敞日光浴椅，超chill！白日沐浴陽光、夜晚化身派對主場，不要錯過！

另外，住宿體驗在2025年改裝後全面升級，客房浴室淋浴間以玻璃間隔代替浴簾，部分樓層更引入全新設計與優質物料。同時，Solemio Spa空間經過重新布局，桑拿、蒸汽浴、海洋療法池，還是寧靜休憩區，增添更多私人角落與海景視野。這裡推出多樣化的養生療程，包括芳香石熱敷按摩、深層組織釋壓、面部護理，以及獨特的鹽室呼吸療程與雪室冷熱交替體驗，在海上也有超過101種放鬆方法。

部分樓層更引入全新設計與優質物料（©歌詩達郵輪「莎倫娜號」）

Solemio Spa空間經過重新布局，增添更多私人角落與海景視野。

匯聚歐亞創意美食 必試新登場米芝蓮級餐廳

郵輪升級部分還有餐廳，在不同時段分別提供自助與點餐服務的主餐廳——瑟瑞斯餐廳（Ristorante Ceres）及發維斯塔餐廳（Ristorante Vesta），煥新後用餐空間更見舒適。

主餐廳——瑟瑞斯餐廳（Ristorante Ceres）

主餐廳——瑟瑞斯餐廳（Ristorante Ceres）

Cupido Piano Bar於晚上更會化身卡啦ok酒廊

最叫人驚喜，是多間各具風格的餐廳登場，以下是兩大推介：

1.米芝蓮級餐廳Archipelago：

郵輪最矚目的新餐廳，非fine dining餐廳Archipelago莫屬。餐廳由三位享譽國際的米其林星級主廚——西班牙的Ángel León（被譽為「海洋主廚」）、法國的Hélène Darroze，以及義大利的Bruno Barbieri——聯手策劃，可謂星光熠熠。菜單特別以航線目的地為靈感，融入亞洲航程的地域特色。無需遠赴歐洲，三位星級主廚的經典之作就在莎倫娜號上重現，搭配精心挑選的葡萄酒，伴隨海景與柔和燈光，是海洋上的最高享受。

餐廳概念以「群島」為靈感，空間設計極具可持續性與藝術感：獨立的「島嶼式」餐桌營造私密氛圍，每張桌子周圍環繞銅製雕塑，內嵌獨一無二的漂流木裝飾——這些木頭來自歌詩達基金會「海岸守護者」計劃，在義大利海岸清潔行動中回收的海浪打磨自然傑作，象徵對海洋環境的承諾。更令人感動的是，每份Archipelago晚餐，歌詩達都會捐出部分收益支持基金會的環保與社會項目，讓用餐成為一場有意義的貢獻。

2.Pizzeria Pummid’Oro手工薄餅屋：

Pizzeria Pummid’Oro以「金色番茄」為設計靈感，店名中的「Pummid’Oro」正是那不勒斯方言，意為「金蘋果」——在義大利南部，番茄常被親切地稱作金色蘋果。餐廳的用色設計充滿活力，還有一排的海景靠窗位。餐廳的拿坡里薄餅即叫即製，可以現場欣賞廚師們行雲流水的手勢。經典必試Margerita，芝士迷必點選Quattro Formaggi，還有餃子薄餅Calzone，餅邊微脆煙韌，配料充足，每一口都是大滿足！

新餐廳還有Sushino@Costa壽司吧，而在郵輪上的多天，除了主餐廳外，我最常流連的便是Amarillo意大利雪糕店。登上意大利郵輪，除了不要錯過意式咖啡外，也必吃Gelato。來到歌詩達莎倫娜號，沒吃Amarillo的開心果雪糕，絕對是損失和遺憾。

Sushino@Costa

必食Amarillo意大利雪糕店的開心果Gelato

賭場旁的Wine Bar也是我最愛之一，酒吧內設有鋼琴、舒適的梳化，氣氛經典優雅。酒吧內有不少意大利葡萄酒，駐場的經理和員工的推介十分專業。重點是，一杯口感細膩、層次豐富的葡萄酒，只是一個多歐元起，還搭配意大利芝士和火腿佐酒。在這裡搖著杯底，與友人聊天、看書、發呆，真真正正感受假期的意義。

高質意大利葡萄酒只是個多歐羅起

賭場旁的Wine Bar

還有The Salty Beach Street Food的漢堡包，仍然足料美味。我選用了郵輪的My Drinks套餐，除了多款汽水、咖啡和特飲外，還有四十多款雞尾酒也是無限暢飲。每晚嘗試幾款雞尾酒，再吃個漢堡包，真是又放縱又滿足！

My Drinks飲品套餐包括四十多款雞尾酒

郵輪劇院提供視覺華麗的表演

2026繼續錨定亞洲市場

歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）在2026年將繼續錨定亞洲市場，全年營運多條精彩航程。農曆新年將至，歌詩達郵輪莎倫娜號為求帶給旅客更多驚喜，航線上亦將有新編排，讓旅客可以探索更多新的航點。於2026年2月14日至23日、10日9晚的航程將行走東南亞，集中暢遊越南、東馬及汶萊。

沙巴 (東馬)：擁有熱帶雨林、藍天碧海，海鮮美食更是不可不試。

斯里巴加灣 (汶萊)：汶萊首都，以華麗的清真寺和歷史悠久的水上村莊而聞名。

芽莊 (越南)：海鮮豐饒之地、擁有浪漫海濱，溫泉可療癒身心。

陳梅 (越南)：位於峴港與順化之間，遊古城、會安小鎮同樣方便。

此外，2026年還有全新11天日本專線，深入南韓、日本與中國港口。2026年10月18日起，從東京啟航的66天世界巡遊，將穿越亞洲、大洋洲與南美，訪15國26港與14座夢幻島嶼，最終抵達布宜諾斯艾利斯。

歌詩達郵輪

網址：按此