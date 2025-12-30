人在內地也能受醫保保障？

隨著海外或跨境生活日益普遍，港人對於醫療保障的需求也不局限於本港的服務。因此保險公司的保障範圍亦逐漸擴大至內地、亞洲甚至全球。醫務衞生局規定，除了精神科治療需在香港外，自願醫保「標準計劃」需覆蓋全球，為投保者提供廣泛的醫療覆蓋，無論身處何處尋求醫療服務，都能享有醫療保險保障。部分「靈活計劃」或高端自願醫保則可能會對保障範圍設置地區限制，這種地區限制能確保客戶獲得更量身定制的醫療服務，而且提供更容易負擔的保費。

內地醫療保障服務與香港一樣？

不少港人近年北上消費、工作、旅遊，甚至長住，在內地尋求醫療服務的需求越來越大，保險業界亦積極拓展其內地醫療網絡。現時，大多數香港保險公司的醫療保障範圍已經覆蓋至全國各大城市醫院。賠償範圍擴大到三甲醫院，甚至有些保險公司會涵蓋二甲醫院，為投保人提供更多選擇及保障。此外，有些醫療計劃甚至在內地指定醫院網絡提供與香港一樣的「出院免找數」服務，讓港人在內地住院治病時，毋須自行墊付醫療費用，讓患者可專心養病。

為進一步便利港人在內地就醫及解決內地就醫時遇到的問題，坊間有些保險公司還提供醫療增值服務，例如設立了專人熱線，讓港人身在內地可享有由指定醫院網絡提供的導航和陪診服務，如有需要更可獲轉介及協助預約、掛號、安排就診、陪診等事務，讓跨境醫療變得更加便捷無憂。

整套全方位醫療配套

另外，市場上有些人士對醫療服務極至需求，高端醫療保險能為其打造全方位的醫療保障。以癌症為例，部分保險公司會與私家醫療機構合作，提供專門服務和基因測試，確保精準診斷及個人化治療。此外，因應病人在接受治療時，其家人也需要支援情緒輔導，坊間也有一些增值服務支援客戶的家人（例如父母、子女、配偶），此類由診斷到復康的一條龍服務，讓患者能安心治療。有些保險公司在客戶確診癌症後，在一段時間內更提供保費豁免，讓患者可專注治療。而中風患者則可把握46周黃金康復期，透過保險公司的轉介及導航服務尋找適切支援，例如在醫療網絡內獲得全面復康配套，包括最新的相關資訊，以及安排到復康中心進行治療。

因此，合適的醫療保障計劃，不但能確保您在世界各地能獲得適切治療，也能支援家人。在選擇保險計劃時，需仔細考慮自身需求，包括經常或準備計劃前往的地區、可能面臨的健康風險等，從而選擇最合適的醫療方案，為跨境或海外生活提供最強後盾。