為何要趁早為子女購買醫療保險？

在子女的成長過程中，父母總希望能提供最好保護。購買兒童保險不但能減輕家庭在孩子患病時的經濟負擔，還能提供必要的醫療支援，確保得到及時和適切的治療。不過，家長們在選擇兒童保險應考慮哪些因素？保險又應在何時購買呢？

購買醫療保險的最佳時機

筆者認為，越早買越好。隨著孩子年齡增長，環境變化和健康風險也在增加，保險公司也會隨著被保兒童年齡的增長而逐年提高其保費。加上零至五歲的兒童因免疫系統尚未發展成熟，而且危險意識較低，特別容易受傷或患病。因此，父母應趁子女年幼健康時盡早投保。

一般來說，在受保人零歲時投保兒童醫療保險或危疾保險的保費是最低的。嬰兒自出生日起計滿15天後並完成出生登記，父母便能為其心肝寶貝購買適切的醫療保險，避免未來因健康問題而無法投保的風險，確保孩子在每個成長階段得到全面保障。若孩子不幸出現健康問題，父母能立即將其送往私家醫院接受治療，不必浪費時間排隊等候公立醫院之餘，如有足夠的醫療便不需要自己承擔昂貴醫療費用，確保孩子能及時獲得更適切及優質的醫療服務，大大減少病情惡化的風險。現時市場有些危疾保險可預先為未出生的嬰兒承保，早至22週後可購買危疾保險，讓嬰兒一出世便有周全保障。

購買時應考慮哪些因素？

在選擇兒童醫療保險時，父母需考慮幾個因素，首先要評估整個家庭的保障狀況。如果父母工作的公司有提供涵蓋子女的團體醫療保險，那麼他們可以考慮為孩子購買自付額較高的兒童高端醫療保險，因為如選擇自付額較高的保單其保費較低，可降低保費開支負擔。相反，如果沒有其他醫療保障，則應按家庭經濟狀況選擇合適的自付費方案。

另外，父母在選擇保險時，應留意這些細節，確保了解保險公司的續保政策及條件。父母應為子女選擇能夠提供穩定、長期保障的保險計劃，並為孩子在各個人生階段提供持續的保護。

兒童醫療保險不但能為孩子提供全面健康保障，還能讓父母安心無憂。在選擇保險時，建議父母們仔細評估家庭經濟和需求，諮詢專業意見，為子女及早選擇最適合的保障計劃。