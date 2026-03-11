哺乳期媽媽必看！這些中藥禁用清單 關乎寶寶健康｜徐大基中醫師

哺乳期用藥需兼顧母體治療與寶寶安全，以下從中醫角度梳理哺乳期禁用中藥及核心原則，幫助媽媽避開用藥風險。

1. 回乳專用藥（非斷乳需求者禁用）

麥芽（生 / 炒）：抑制泌乳素分泌，炒麥芽回乳作用更強，可導致乳汁驟減。

花椒：內服過量或外用於乳房，均可能收斂乳汁，且易致寶寶上火、便秘。

神曲 ：理气消導力強，長期服用耗傷脾胃氣血，間接減少乳汁生成。

2. 有毒性中藥（嚴禁任何形式使用）

烏頭類（川烏、草烏、附子）：含烏頭碱，母體服用可能出現心律失常、嘔吐，乳汁中微量成分可致寶寶中毒（嗜睡、呼吸急促）。

馬錢子、雄黃、朱砂：分別含士的寧、砷、汞，均為劇毒成分，可在寶寶體內蓄積，損傷肝腎及神經系統。

巴豆、甘遂、大戟：峻下逐水藥，致母體劇烈腹瀉、脫水，乳汁成分引發寶寶嚴重腸胃紊亂。

3. 寒凉峻猛藥（禁用）

大黃、芒硝：大黃瀉下力強，損傷脾胃陽氣、耗氣血，減少乳汁；芒硝外用於乳房可能收乳，內服刺激腸胃。

水蛭、虻蟲：破血逐瘀藥性峻猛，耗傷母體泌乳所需氣血，可能影響寶寶造血功能。

以上資料供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。