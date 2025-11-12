Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活｜中大醫院 輸在一點

謝志榮 前線醫療手記
謝志榮 前線醫療手記
謝志榮，30年經驗健康版編輯
2025-11-12 08:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

位於馬料水港鐵大學站外的中大醫院，宣布重新檢視醫院收費，簡單來說就是減價以迎接市場挑戰，而大家心知肚明，「挑戰」其中之一是香港大學深圳醫院。減價是必須的，也會是有力的，但卻不一定是必勝的。時代不一樣，人心亦不一樣，現在的人求醫除了看費用，還講求「體驗」。而根據我的個人經驗，中大醫院在病人體驗上是很差的，最大可能也是輸在這點——私家醫院收費，公立醫院模式的服務。就講覆診吧。進入醫院後扶手電梯上一層便是覆診區，是方便的，但有兩點體驗很不好：

1. 覆診區是一個大空間，所有人都坐在那裡，驟看沒問題，但這裡是私家醫院啊，最簡單不用開藥的覆診費也要千多元，開藥、抽血的隨時四、五千元落樓，而我是約定某時間看某個醫生的，一般私家院都安排病人在該醫生房門外等候，幾曾見過所有病人聚在一的？——除了在公立醫院。

2. 在中大醫院覆診區登記、坐下後，不一會便有工作人員叫名，走廊轉個彎到一個房間裡量血壓，量完再出去繼續等候。這做法又有兩個問題：許多老人家、骨傷撐枴杖的病人（例如當時的我），都要這樣做，完全公立醫院街症feel；其次，為什麼不進入醫生診症室才量血壓？因為要節省護士人手資源，節省醫生時間，所以病人只好配合一下這種私家收費、公立模式的流程。

其他的就不多說了，我也希望中大醫院發奮圖強，真正做好。一間私家醫院，就要考慮與對手各方面的較量。考慮的是彼此長遠的、全面的利益得失。也許要考慮一下，以管理公立醫院的人來管理私家醫院，其實是錯誤的第一步？

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
生活｜醫療券對本地醫生不公平
醫療券可在大灣區使用，說穿了，就是香港的私家醫生納稅資助醫療券，卻砸了自己的飯碗。從這角度看，對本地醫生無疑是不公平的。反而把醫療券限制只可在香港境內使用，對任何人都沒有不公平的地方。
2025-11-05 08:00 HKT
謝志榮 前線醫療手記