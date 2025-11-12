生活｜中大醫院 輸在一點

位於馬料水港鐵大學站外的中大醫院，宣布重新檢視醫院收費，簡單來說就是減價以迎接市場挑戰，而大家心知肚明，「挑戰」其中之一是香港大學深圳醫院。減價是必須的，也會是有力的，但卻不一定是必勝的。時代不一樣，人心亦不一樣，現在的人求醫除了看費用，還講求「體驗」。而根據我的個人經驗，中大醫院在病人體驗上是很差的，最大可能也是輸在這點——私家醫院收費，公立醫院模式的服務。就講覆診吧。進入醫院後扶手電梯上一層便是覆診區，是方便的，但有兩點體驗很不好：

1. 覆診區是一個大空間，所有人都坐在那裡，驟看沒問題，但這裡是私家醫院啊，最簡單不用開藥的覆診費也要千多元，開藥、抽血的隨時四、五千元落樓，而我是約定某時間看某個醫生的，一般私家院都安排病人在該醫生房門外等候，幾曾見過所有病人聚在一的？——除了在公立醫院。

2. 在中大醫院覆診區登記、坐下後，不一會便有工作人員叫名，走廊轉個彎到一個房間裡量血壓，量完再出去繼續等候。這做法又有兩個問題：許多老人家、骨傷撐枴杖的病人（例如當時的我），都要這樣做，完全公立醫院街症feel；其次，為什麼不進入醫生診症室才量血壓？因為要節省護士人手資源，節省醫生時間，所以病人只好配合一下這種私家收費、公立模式的流程。

其他的就不多說了，我也希望中大醫院發奮圖強，真正做好。一間私家醫院，就要考慮與對手各方面的較量。考慮的是彼此長遠的、全面的利益得失。也許要考慮一下，以管理公立醫院的人來管理私家醫院，其實是錯誤的第一步？