天氣轉涼，腰痛復發？教你 3 大護腰秘訣，告別「天氣痛」！|何梖榮註冊脊醫

最近天氣明顯轉涼，秋意漸濃。跟據個人經驗，每逢轉季，因腰痠背痛前來求診的個案都會顯著增加。很多人會將這種疼痛歸咎於「風濕」或「天氣痛」，但究竟天氣變冷與腰痛之間有甚麼實際關連？我們又該如何應對呢？

為何天冷特別容易腰痛？

人體就如一部精密的機器，對外界環境的變化非常敏感。當氣溫下降時，身體為了保存核心熱量，會自然收縮表層的血管，導致流向肌肉及關節的血液量減少。這會令腰背的肌肉、韌帶和筋膜變得繃緊僵硬，彈性下降。在這種狀態下，即使是日常的簡單動作，例如彎腰綁鞋帶或從地上拿起物件，都可能因為肌肉協調不足而引發急性拉傷或舊患復發。

此外，低溫亦會令神經末梢變得更為敏感，讓我們對疼痛的感覺更加強烈。這就是為甚麼本身有椎間盤突出、坐骨神經痛或脊椎退化問題的朋友，在天氣冷時會感覺症狀特別明顯。寒冷天氣下要警惕的傷腰姿勢寒冷天氣下，我們不自覺地會做出一些增加腰部負擔的姿勢，需要特別注意：

• 縮膊寒背：為了取暖，很多人會下意識地縮起肩膀、彎腰駝背，希望減少身體散熱面積。這個姿勢會令上背及頸部的肌肉過度拉伸，同時對腰椎造成不必要的壓力。

• 經常坐沙發：天氣凍，戶外活動減少，更多人選擇窩在沙發上追劇、玩手機。長時間維持半躺不坐的「C字形」姿勢，會令腰椎弧度消失，椎間盤壓力大增，是引發腰痛的元兇之一。

• 錯誤搬物：冬天換季執拾厚重衣物或搬動暖爐等重物時，若貪圖方便直接彎腰，而不是屈膝蹲下，冰冷而僵硬的腰部肌肉便極容易受傷。

教你秋冬護腰三大秘訣要預防或緩解「天氣痛」，關鍵在於「保暖」、「活動」和「姿勢」。

秘訣一：核心保暖腰部是身體的核心，特別容易受寒。建議大家在寒冷天氣下，多穿保溫衣物，為腰背部提供額外保暖。晚上睡覺時，如果感覺腰部冰冷不適，可以用暖水袋或電熱氈熱敷15-20分鐘，促進局部血液循環，放鬆緊張肌肉。

秘訣二：恆常活動千萬不要因為天氣冷就停止運動。缺乏活動只會令肌肉更僵硬、關節更緊。建議進行溫和的室內運動，例如瑜伽、太極或伸展運動。每日抽10-15分鐘做一些簡單的腰部伸展，例如「貓牛式」或「抱膝伸展」，都能有效增加脊椎靈活性，預防僵硬。在開始任何運動前，切記要進行充足的熱身，讓身體「預熱」後才進入狀態。

秘訣三：注意姿勢無論是站立、坐下還是工作，時刻提醒自己保持挺直的腰背。長時間坐在辦公室的朋友，應每隔30-45分鐘站起來走動一下，伸個懶腰。搬重物時，緊記「屈膝不彎腰」的黃金法則，利用大腿力量，並保持腰部挺直。

總括而言，天氣寒冷本身並非引致腰痛的直接原因，但它確實是一個重要的誘發因素。只要我們做好保暖工作，保持適量運動，並注意日常姿勢，便能大大減低腰痛發作的機會。如果腰痛問題持續或加劇，甚至出現腳部麻痺、無力等情況，就必須盡快尋求專業人仕協助，進行詳細檢查並接受適當治療。