膝窩卡一聲  浮針治膕肌受傷｜袁康就博士

你有試過膝窩突然發出「卡一聲」，就此膝關節屈膝出現困難？

這情況大多在我們下蹲或上落樓梯時發生。膝窩後有一塊細小的肌肉叫膕肌。膕肌的作用等同一把鎖，當膝關節由伸直轉到屈曲，例如落樓梯，膕肌就從上鎖狀態轉為解鎖狀態。當膝關節伸直時，它把上下肌群固定，防止股骨過度前移。落樓梯時大腿的膕繩肌由伸展到收縮，都依賴膕肌的解鎖功能。

膕肌有固定及解鎖作用

解鎖動作時，膕肌因摩擦而出現「卡一聲」。一般來說，那卡一聲不伴隨疼痛；但如果同時有膕肌肌腱炎、或者膕窩囊腫，屈膝時出現繃緊感覺之外，膝窩便有囊腫脹痛。

63歲的歡姐三天前左膝窩痛，吃過消炎丸，敷個跌打藥，療效不明顯。

「你怎樣弄傷的？」

「三天前我跳舞時，突然好像扭親膝頭哥似的，卡一聲就繃緊了。」

「卡一聲那一下感覺疼痛嗎？」

「不明顯，感覺很緊，抽住的。」

「屈膝可以嗎？」

「就是屈膝不能屈盡，很緊。」

「伸直呢？」

「也不能完全伸直。」

「除了膝窩繃緊之外，也有其他不適嗎？」

「小腿肌肉有抽着抽着的感覺。」

「在哪裏呢？」

歡姐用手掃掃摸摸小腿肌肉，企圖找出疼痛的位置。

「大概是這個範圍，我也說不清楚。」

膕肌受傷的特點，就是具體疼痛位置不能說清楚！

「嗯，大腿呢？」

「大腿也有少少抽着的感覺。」歡姐企圖指出有問題的大腿肌肉，但同樣說不清楚。

我請歡姐俯臥床上，檢查她膝窩及膝窩上下的肌肉。果然，她左膝窩較右膝窩腫脹明顯。外側腓腸肌和股二頭肌都是繃緊的「患肌」。

我用浮針先處理腓腸肌和股二頭肌，然後在她膝窩邊緣扎上第三針。

「痛嗎？」

「咦，你已做針灸了？」

「係呀，第三針了，」

「我感覺不到你插針啊，浮針原來不痛的？！」歡姐有點意想不到。

我邊「掃散」邊「再灌注」，慢慢把她的小腿上下移動，然後慢慢地屈膝，最後屈盡了。

「不痛吧？」

「不痛。」

「那好，現在屈盡了，囊腫也薄了。」

「是嗎，太好了。」

（完）