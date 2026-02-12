慢性腎衰竭為何進展快慢不一？關鍵在這幾點｜徐大基中醫師
腎臟疾病發生率越來越高，許多腎病患者都擔心自己是否需要走上洗腎一途。然而我們也發現一個現象：有的人患上腎病幾十年都不需要透析，而有的患者卻在短短幾年內，甚至更短的時間內就必需依靠洗腎維持生命。這背後究竟有什麼原因？又該如何幫助患者避免透析呢？
為什麼腎功能衰退速度因人而異？
1. 原發疾病類型不同
不同類型的腎臟疾病，其進展速度本來就存在差異。例如：
- 多囊腎：通常進展較為緩慢；
- 糖尿病腎病變：若血糖控制不佳，進展可能非常迅速；
- 腎小球腎炎：根據病理類型不同，差異很大。
2. 血壓控制情況
高血壓是腎功能的"隱形殺手"。血壓控制不佳會加速腎小球硬化，導致腎功能快速惡化。能將血壓穩定控制在130/80mmHg以下的患者，腎功能衰退速度明顯較慢。
3. 蛋白尿程度
尿液中蛋白質流失越多，代表腎臟損傷越嚴重，同時也是腎病進展的獨立危險因子。減少蛋白尿是延緩腎衰竭的重要關鍵。
4. 飲食與生活習慣
長期高蛋白、高鹽飲食會加重腎臟負擔。吸煙、熬夜、亂服成藥等不良習慣，也會加速腎功能惡化。
5. 定期追蹤與及時治療
能長期穩定追蹤治療的患者，通常能及時發現問題並調整治療方案，從而有效延緩腎功能惡化。
這些因素會讓腎功能加速惡化！
飲水不足：被忽略的腎臟負擔
充足的水分攝取對腎功能至關重要：
- 身體缺水時尿液濃縮，增加結石形成風險；
- 血容量不足導致腎臟血流灌注減少，加速腎功能惡化；
- 毒素無法有效排出，積聚在體內加重腎臟負擔。
建議：合理多飲水，具體量需要根據具體情況確定，分次少量飲用。
感染：腎病的"加速器"
感染會激發全身性炎症反應，如同在已經受損的腎臟上"火上澆油"：
- 呼吸道感染、泌尿道感染等都會導致腎功能急劇下降；
- 感染期間產生的炎症物質會直接損傷腎小球；
- 發燒導致脫水，進一步減少腎臟血流灌注。
預防方法：接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗；注意個人衛生；一旦出現感染徵兆及時就醫。
過度勞累：無聲的腎臟殺手
身體疲勞會降低免疫力，同時通過多重機制加重腎損傷：
- 勞累導致血壓升高，增加腎小球內壓力；
- 睡眠不足影響腎臟夜間自我修復功能；
- 長期壓力導致內分泌失調，影響腎臟調節功能。
建議：保持規律作息，每晚7-8小時睡眠；避免重體力勞動；學會壓力管理技巧。
中醫藥在腎臟保護中的輔助作用
中醫認為「腎為先天之本」，在慢性腎病的調理方面有着獨特的理念和方法：
中醫強調整體調理，通過辨證，適當的中醫藥輔助治療可以：
- 改善患者疲勞、食慾不振等症狀；
- 減少蛋白尿，保護殘餘腎功能；
- 調節體內酸鹼平衡和電解質紊亂；
- 延緩腎小球濾過率下降速度。
重要提示：中藥需由合格中醫師根據個人體質開立，切勿自行購買來路不明的中藥材，以免加重腎臟負擔。
如何幫助患者避免或延後透析？
嚴格控制原發病
- 合理控制血糖；
- 合理控制血壓；
- 自身免疫性疾病患者：規律用藥控制病情活動。
適當水分攝取
- 根據醫師建議維持適當飲水量；
- 觀察尿液顏色，保持淡黃色為宜；
- 分次飲用，避免一次大量飲水；
- 有水腫或少尿情況者需限制水分攝取。
低蛋白飲食配合酮酸胺基酸
採用適度低蛋白飲食可減少尿毒毒素產生，減輕腎臟負擔。
避免腎毒性物質
- 謹慎使用止痛藥、抗生素等可能傷腎的藥物；
- 避免來路不明的中草藥偏方；
- 減少接觸重金屬和有機溶劑。
預防感染和避免過勞
- 接種推薦疫苗，減少感染機會；
- 保證充足休息，避免過度勞累；
- 天氣變化時注意保暖，預防感冒；
- 中藥扶正治療。
定期監測與及時調整治療
定期檢查腎功能、尿蛋白、電解質，與醫師密切配合，及時調整治療方案，是延緩腎衰竭進展的重要一環。
維持健康生活方式
- 戒煙限酒；
- 適度運動，避免勞累；
- 維持理想體重；
- 充足睡眠，避免熬夜。
結語
雖然慢性腎衰竭是不可逆的過程，但通過積極控制相關危險因子和建立良好的生活方式，大多數患者都能有效延緩腎功能惡化速度，推遲甚至避免進入透析階段。關鍵在於早期發現、早期干預，並與醫療團隊建立長期合作關係。特別要注意充足飲水、避免感染和過度勞累這些重要因素，中西醫結合治療為腎病患者提供了更多元的選擇，但務必在專業醫師指導下進行。
以上資料供參考，如有疑問請諮詢註冊中醫師。