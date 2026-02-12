慢性腎衰竭為何進展快慢不一？關鍵在這幾點｜徐大基中醫師

腎臟疾病發生率越來越高，許多腎病患者都擔心自己是否需要走上洗腎一途。然而我們也發現一個現象：有的人患上腎病幾十年都不需要透析，而有的患者卻在短短幾年內，甚至更短的時間內就必需依靠洗腎維持生命。這背後究竟有什麼原因？又該如何幫助患者避免透析呢？

為什麼腎功能衰退速度因人而異？

1. 原發疾病類型不同

不同類型的腎臟疾病，其進展速度本來就存在差異。例如：

多囊腎：通常進展較為緩慢；

糖尿病腎病變：若血糖控制不佳，進展可能非常迅速；

腎小球腎炎：根據病理類型不同，差異很大。

2. 血壓控制情況

高血壓是腎功能的"隱形殺手"。血壓控制不佳會加速腎小球硬化，導致腎功能快速惡化。能將血壓穩定控制在130/80mmHg以下的患者，腎功能衰退速度明顯較慢。

3. 蛋白尿程度

尿液中蛋白質流失越多，代表腎臟損傷越嚴重，同時也是腎病進展的獨立危險因子。減少蛋白尿是延緩腎衰竭的重要關鍵。

4. 飲食與生活習慣

長期高蛋白、高鹽飲食會加重腎臟負擔。吸煙、熬夜、亂服成藥等不良習慣，也會加速腎功能惡化。

5. 定期追蹤與及時治療

能長期穩定追蹤治療的患者，通常能及時發現問題並調整治療方案，從而有效延緩腎功能惡化。

這些因素會讓腎功能加速惡化！

飲水不足：被忽略的腎臟負擔

充足的水分攝取對腎功能至關重要：

身體缺水時尿液濃縮，增加結石形成風險；

血容量不足導致腎臟血流灌注減少，加速腎功能惡化；

毒素無法有效排出，積聚在體內加重腎臟負擔。

建議：合理多飲水，具體量需要根據具體情況確定，分次少量飲用。

感染：腎病的"加速器"

感染會激發全身性炎症反應，如同在已經受損的腎臟上"火上澆油"：

呼吸道感染、泌尿道感染等都會導致腎功能急劇下降；

感染期間產生的炎症物質會直接損傷腎小球；

發燒導致脫水，進一步減少腎臟血流灌注。

預防方法：接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗；注意個人衛生；一旦出現感染徵兆及時就醫。

過度勞累：無聲的腎臟殺手

身體疲勞會降低免疫力，同時通過多重機制加重腎損傷：

勞累導致血壓升高，增加腎小球內壓力；

睡眠不足影響腎臟夜間自我修復功能；

長期壓力導致內分泌失調，影響腎臟調節功能。

建議：保持規律作息，每晚7-8小時睡眠；避免重體力勞動；學會壓力管理技巧。

中醫藥在腎臟保護中的輔助作用

中醫認為「腎為先天之本」，在慢性腎病的調理方面有着獨特的理念和方法：

中醫強調整體調理，通過辨證，適當的中醫藥輔助治療可以：

改善患者疲勞、食慾不振等症狀；

減少蛋白尿，保護殘餘腎功能；

調節體內酸鹼平衡和電解質紊亂；

延緩腎小球濾過率下降速度。

重要提示：中藥需由合格中醫師根據個人體質開立，切勿自行購買來路不明的中藥材，以免加重腎臟負擔。

如何幫助患者避免或延後透析？

嚴格控制原發病

合理控制血糖；

合理控制血壓；

自身免疫性疾病患者：規律用藥控制病情活動。

適當水分攝取

根據醫師建議維持適當飲水量；

觀察尿液顏色，保持淡黃色為宜；

分次飲用，避免一次大量飲水；

有水腫或少尿情況者需限制水分攝取。

低蛋白飲食配合酮酸胺基酸

採用適度低蛋白飲食可減少尿毒毒素產生，減輕腎臟負擔。

避免腎毒性物質

謹慎使用止痛藥、抗生素等可能傷腎的藥物；

避免來路不明的中草藥偏方；

減少接觸重金屬和有機溶劑。

預防感染和避免過勞

接種推薦疫苗，減少感染機會；

保證充足休息，避免過度勞累；

天氣變化時注意保暖，預防感冒；

中藥扶正治療。

定期監測與及時調整治療

定期檢查腎功能、尿蛋白、電解質，與醫師密切配合，及時調整治療方案，是延緩腎衰竭進展的重要一環。

維持健康生活方式

戒煙限酒；

適度運動，避免勞累；

維持理想體重；

充足睡眠，避免熬夜。

結語

雖然慢性腎衰竭是不可逆的過程，但通過積極控制相關危險因子和建立良好的生活方式，大多數患者都能有效延緩腎功能惡化速度，推遲甚至避免進入透析階段。關鍵在於早期發現、早期干預，並與醫療團隊建立長期合作關係。特別要注意充足飲水、避免感染和過度勞累這些重要因素，中西醫結合治療為腎病患者提供了更多元的選擇，但務必在專業醫師指導下進行。

以上資料供參考，如有疑問請諮詢註冊中醫師。