高血壓腎病的中醫治療與循證調護｜徐大基中醫師

由高血壓導致的腎臟損害稱為高血壓腎病，屬繼發性腎病。高血壓腎病又稱為高血壓性良性小動脈性腎硬化，其臨床特點是長期高血壓出現輕度蛋白尿，腎功能減退進展較慢，早期常出現夜尿增多等腎小管功能損害的表現，晚期可出現嚴重蛋白尿、氮質血症，最終發展為終末期腎衰。

高血壓與腎臟病的關係

高血壓與腎臟損害可相互影響，形成惡性循環。一方面，腎臟損傷引起高血壓；另一方面，高血壓又會加重腎臟損傷。急驟發展的高血壓可引起廣泛的腎小動脈彌慢性病變，導致惡性腎小動脈硬化，從而迅速發展成為尿毒症，成為腎病患者死亡的重要原因。

高血壓與腎損害互為因果，如高血壓導致腎小動脈高壓、痙攣、腎缺血、腎小球硬化，出現蛋白尿等，形成腎損傷。腎損害也可進一步使腎血管痙攣、阻塞，腎組織缺血加重，造成腎素分泌增多，前列腺素減少，血壓更高。

對於高血壓患者，一定要檢查尿常規；對於腎病患者，一定要定期積極進行血壓檢查。有效地將血壓維持在理想範圍，對預防高血壓及高血壓腎病有重要意義。

高血壓腎病與慢性腎小球腎炎繼發高血壓相鑒別

高血壓腎病

病史：高血壓在先，腎病在後；

年齡：多為年紀大；

蛋白尿：蛋白尿一般不多；

血尿：無血尿。

腎性高血壓

病史：腎病在先，高血壓在後；

年齡：多為年輕患者；

蛋白尿：蛋白多數較多，通常24小時尿蛋白在1克以上；

血尿：多有血尿。

中醫治療

高血壓不論是否有併發腎損害臨床症狀都需要嚴格控制血壓；力求把血壓控制在正常範圍，這是一個重要基礎治療原則。腎病一般情況下，血壓應控制在130/80mmHg以下；如果腎病蛋白尿每天達到1克以上，則血壓需要控制在125/75mmHg以下。

對於早期、輕度高血壓和尿常規正常者可予非藥物治療，保持良好的情緒，減肥，限鹽限酒，適量運動。

慢性腎衰竭治療的最終目的是延緩病程進展，延遲進入終末期腎衰。中醫治療慢性腎病主張早期介入治療，其具體方案根據不同疾病階段而有不同。例如：對於慢性腎衰早、中期（腎小球濾過率大於10ml/min）可以用中醫治療；而對於慢性腎衰尿毒症期（腎小球濾過率小於10ml/min）則應該以“西醫治療為主，中醫治療為輔”

高血壓性良性小動脈性腎硬化治療應以中醫辨證治療為主，積極治療高血壓，防止腎臟硬化。對血壓控制不理想者，應予以中西醫結合治療。當出現腎功能衰竭時，則以中醫綜合措施延緩腎功能衰竭進展。

良性小動脈性腎硬化，臨床上以本虛標實為多見。滋養肝腎、補益腎氣為法治其本，以平肝潛陽、活血祛瘀、化痰泄濁利水為法治其標。常見的中醫治療分型有：肝腎陰虛、肝陽上擾，方選天麻鉤藤湯和杞菊地黃丸加減；腎氣虧虛、下元不固，方選五子衍宗丸加減；氣滯血瘀、濕濁內阻，方選桃紅四物湯合五苓散加減；脾腎虧虛、氣血不足，方選歸脾湯加減治療；陽虛水泛、濁毒瘀阻，方選真武湯加減。

循證調護

高血壓出現腎損害患者要注意合理的生活作息，戒酒戒煙等。

在飲食方面，一般禁止食用楊桃，因為個別腎病患者食用楊桃後會出現昏迷等危急狀態。

低鹽飲食是很多腎病患者的普遍原則，一般建議每日鹽的攝入應該在3克左右，如有水腫明顯者需要更低。但也要避免矯枉過正導致低鈉。

高血壓腎病患者，如有腎損害則要注意適當的優質低蛋白飲食。

水果和蔬菜是否要限制進食，則需根據腎功能狀態及血清鉀的水平而定。如有高鉀血症則蔬菜、水果需要較為嚴格限制，一般要限制食用冬菇、薯仔、香蕉、車厘子、榴槤等含鉀高的食物。

腎功能不全者一般不宜多食老火湯。

在運動方面則注意適量，積極參加體育鍛煉，合理運動，如太極、八段錦、體操、游泳等。血壓較高而未獲得良好控制者及腎功能損害明顯者均應避免劇烈運動。

以上資料摘自作者徐大基教授編寫的《高血壓治療與中醫調養》一書，此處有刪減，供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。