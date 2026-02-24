Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腎病患者長期使用類固醇有何副作用？中醫藥如何防範和治療？｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
21分鐘前
類固醇藥物對於某些類型的腎病治療頗為關鍵。然而，類固醇藥物在發揮治療功效之時，也有個別可能出現一些副作用。如果出現這些副作用，中醫藥又如何防範和治療？

慢性腎病患者長期使用類固醇藥物，可能會出現以下副作用：

  • 庫欣綜合徵：患者會出現滿月臉、水牛背，四肢較為纖細，這是因為激素導致體內脂肪分布不均勻。
  • 骨質疏鬆：激素會影響骨代謝，使骨密度降低，增加骨折風險，尤其是老年人更容易出現雙側股骨頭壞死。
  • 消化道潰瘍：激素可刺激胃酸分泌，破壞胃黏膜屏障，導致消化道潰瘍的發生。
  • 抵抗力下降：長期使用激素會抑制免疫系統，使患者容易感染，如呼吸道感染、泌尿系統感染等。
  • 血糖升高：部分患者會出現類固醇糖尿病，即使沒有糖尿病病史，也可能因激素影響而出現血糖升高。
  • 外貌改變：除了庫欣綜合徵的外貌改變外，還可能出現痤瘡、多毛、紫紋等皮膚問題。
  • 神經症狀：如興奮性增加、失眠，少數患者還可能出現其他神經類症狀。
  • 其他：還可能引起高血壓、高脂血症、動脈粥樣硬化、血栓形成、腎上腺皮質功能低下、白內障、青光眼等。

中醫藥防治類固醇激素副作用常用的治法

1. 養陰清熱，祛濕解毒

  • 適應症：適用於激素屬純陽之物，大量服用容易耗傷陰液而生濕熱，濕熱蘊而成毒，濕毒之邪發於肌表而成瘡的情況。
  • 方藥：知柏地黃湯合五味消毒飲加減。知柏地黃湯可滋陰降火，五味消毒飲則能清熱解毒，兩者合用可有效減輕激素引起的面部潮紅、手足心熱、面部及周身生瘡等症狀。

2. 健脾和胃降逆

  • 適應症：適用於激素引起的腸道反應，如噁心、嘔吐，或吞酸、口淡無味、舌淡苔白、脈細數無力等症狀。
  • 方藥：香砂六君子湯加減。香砂六君子湯具有健脾和胃、降逆止嘔的作用，嘔噁明顯者可加代赭石、竹茹以增強降逆效果。

3. 滋補腎陰

  • 適應症：適用於激素引起的脫髮、頭暈耳鳴、舌紅少津、脈沉細等症狀。
  • 方藥：左歸丸加減。左歸丸具有滋補腎陰的作用，伴虛熱者可加知母、地骨皮，口乾者可加麥冬。

4. 補中益氣，健脾補腎

  • 適應症：適用於激素引起的白細胞減少，表現為少氣懶言、四肢倦怠、面色蒼白、食慾不振、腰膝酸軟、舌淡苔薄白、脈細弱等症狀。
  • 方藥：補中益氣湯或八珍湯加減。補中益氣湯可補中益氣，八珍湯則能補血益氣，兩者合用可有效改善白細胞減少的症狀。

其他中醫治療方法

1. 針灸

針灸可以調節人體的氣血和臟腑功能，改善患者的免疫力和整體狀態。可依據出現的具體症狀進行辨證選穴。

2. 艾灸

艾灸具有溫陽散寒、扶正固本的作用，適用於脾腎陽虛的患者。常用的穴位包括神闕、關元、命門等。

3. 中藥熏洗

中藥熏洗可以改善皮膚症狀，減輕激素引起的皮膚問題，如痤瘡、多毛等。常用的中藥有黃柏、苦參、地膚子等。

以上資料供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。

