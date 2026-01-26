補腎法在高血壓治療中的應用｜徐大基中醫師

腎具有藏精生髓、主水納氣等關鍵生理功能，與機體的生長發育、生殖以及陰陽平衡的維持緊密相連、至關重要。《靈樞・海論》中提到 “髓海不足，則腦轉耳鳴，脛酸眩冒，目無所見，懈怠安臥”，揭示了腎虛與高血壓相關症狀存在的內在緊密關聯。各種原因導致腎氣虛衰，髓海失養，都易罹患高血壓。

腎陰虧虛時，無法有效制約陽氣，易引發肝陽上亢，致使血壓升高，出現頭暈目眩、耳鳴失眠等症狀；腎陽虛弱，則會導致氣血運行乏力，引發氣血瘀滯和水液代謝紊亂，造成血壓波動不穩，常伴有腰膝酸冷、肢體浮腫等情況。

基於上述中醫理論基礎，補腎療法在高血壓治療中佔據關鍵地位，每種治法都具備獨特作用機制和顯著治療效果。

益氣補腎法

應用於腎虧氣虛型。

症狀：氣短乏力；腰膝酸軟，腰部和膝部有明顯的酸困無力感；頭暈目眩、頭腦昏沉；舌淡苔白，脈沉細。

治法：補益腎氣、振奮元氣。

方藥：四君子湯合左歸丸加減。用藥包括人參、黃芪、熟地、山藥、茯苓、白朮、枸杞子、山茱萸、炙甘草等。

活血補腎法

應用於腎虛血瘀型。

症狀：頭暈、耳鳴、腰膝酸軟，還伴有頭痛如刺，疼痛部位固定；肢體麻木，四肢末端感覺遲鈍；舌質紫暗或有瘀斑，脈象弦澀或細澀。

治法：滋陰補腎、活血化瘀。

方藥：六味地黃丸合桃紅四物湯。藥物組成有熟地、山藥、山茱萸、牡丹皮、茯苓、澤瀉、桃仁、紅花、當歸、川芎、白芍、生地等。

養陰補腎法

應用於腎陰虧虛型。

症狀：頭暈耳鳴，頭腦昏沉且耳內鳴響不斷；腰膝酸軟，腰部和膝部酸軟無力；五心煩熱，手心腳心及心胸部位自覺發熱；失眠多夢，難以入睡且睡眠中夢境紛擾；舌紅少苔，脈細數。

治法：滋補腎陰，兼顧平肝、利水、活血等。

方藥：六味地黃丸加二至丸加減。用藥有山藥、山茱萸、熟地黄、牛膝、蒺藜、寄生、杜仲、益母草、鉤藤、牡丹皮、澤瀉、女貞子、旱蓮草等。

疏肝補腎法

應用於肝旺腎虛型。

症狀：頭暈目眩；胸悶脅痛，胸部有憋悶感，脅肋部疼痛；煩躁易怒，情緒容易激動、發怒；腰部和膝部酸軟無力；舌淡紅苔薄白，脈弦細。

治法：在補腎的基礎上，疏肝養血。

方藥：滋水清肝飲。藥物組成有熟地、山茱萸、山藥、茯苓、牡丹皮、澤瀉、柴胡、白芍、當歸、梔子、酸棗仁等。

利水溫腎法

應用於腎陽虧虛型。

症状：頭部昏沉、眼前發黑或視物旋轉；心悸氣喘，心慌不安，呼吸急促；肢體浮腫，四肢或身體其他部位出現明顯浮腫；小便不利，尿液排出不暢或尿量減少；畏寒肢冷，身體怕冷，四肢發涼；舌淡胖苔白滑，脈沉細。

治法：溫腎助陽、化氣行水。

方藥：真武湯。由茯苓、芍藥、生薑、附子、白术組成。

通過辨證論治，合理運用不同的補腎方法及其方劑，全面調節機體的陰陽平衡，改善腎虛狀態，兼顧活血化瘀、利水滲濕、疏肝養血等多種手段，對控制血壓在合理範圍、預防高血壓所致的靶器官損害具有一定的意義。