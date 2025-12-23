腎積水形成的原因與中西醫處理的原則｜徐大基中醫師

腎積水指尿液從腎盂排出受阻，致腎內壓力增高、腎盂腎盞擴張、腎實質萎縮及功能減退的病症。腎積水可造成腎功能損害，甚至引起尿毒症；腎積水是腎損害的直接原因，因此需要詳細瞭解並及時進行排除積水和病因處理。

腎積水成因多樣，常見的有泌尿系統結石、腫瘤、先天性畸形、前列腺增生以及泌尿系統感染等。腎積水主要由尿路梗阻引起，梗阻的最常見原因是結石，其次為疤痕狹窄、腫瘤等。此外，排尿功能障礙也能造成腎積水。尿路梗阻或排尿功能障礙均可引起梗阻上方腔內壓增高，造成腎盞擴張、腎泌尿功能減退和腎皮質萎縮，梗阻部位和程度不同，積水的範圍和程度也各異。可表現為局限性腎盞積水，一側或兩側腎盂及輸尿管積水等。

積水程度一般分為輕、中、重度。輕度積水時，腎盂腎盞輕微擴張，腎實質厚度基本正常，可能無明顯症狀或僅有輕微腰部不適；中度積水，腎盂腎盞擴張較明顯，腎實質有一定程度受壓變薄，患者會出現較明顯的腰部脹痛，可能伴有血尿、感染等；重度積水則腎盂腎盞嚴重擴張，腎實質嚴重受壓，甚至可能呈菲薄狀，腎功能會受到嚴重損害，可出現少尿、無尿、高血壓等一系列嚴重症狀。

在西醫處理原則上，會依據病因及積水程度，採取藥物治療、手術解除梗阻等方法，如結石可通過碎石、取石術；腫瘤需根據性質及分期決定切除、放化療等方案；先天性畸形和前列腺增生通常以手術矯正或改善梗阻為主。

中醫將腎積水歸屬於「腰痛」「癃閉」等範疇，認為其因脾腎虧虛、水濕不運、氣化不利，或氣滯血瘀、經絡阻滯、水道不通，又或外感濕熱、飲食不節所致。中醫防治手段包括辨證使用中藥，如八正散、濟生腎氣丸、少腹逐瘀湯等；針灸選用腎俞、膀胱俞等穴位；飲食宜清淡，可適當食用利水或健脾補腎食物；生活上需注意休息、保持心情舒暢、防寒保暖。