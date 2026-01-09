血液透析病人如何配合中醫藥治療｜徐大基中醫師

血液透析是眾多晚期腎衰患者維持生命的重要手段。然而，透析過程中及透析間期，患者常被各類不適症狀與併發症所困擾。合理運用中醫藥，不僅能改善患者症狀，還能在防治併發症、提高生活品質等方面發揮顯著作用。

一.改善透析相關症狀

透析過程中或透析間期，患者可能出現各種不適症狀。比如，因氣血虧虛引發的乏力、頭暈，可服用補益氣血的中藥改善；脾胃不和導致的食慾不振、噁心嘔吐，則可運用健脾和胃的中藥進行調理。此外，針對透析患者常見的便秘問題，中醫可依據不同證型對症用藥。

若是 腸燥津虧型 便秘，多表現為大便乾結如羊屎狀、口乾咽燥，可使用潤腸通便的中藥，如麻子仁丸加減。

若是氣虛型便秘，多表現為患者用力排便仍困難、伴有神疲乏力，則宜用益氣潤腸的藥物，如黃芪湯加減。

針灸可助力症狀改善，針對乏力、頭暈，常選百會、足三里穴位，前者升提陽氣，後者補益氣血 。治療食慾不振、噁心嘔吐，可取中脘、內關，中脘調脾胃氣機，內關能降逆止嘔。

二.防治透析相關併發症

腎性貧血

血液透析患者常受腎性貧血困擾。中醫理論中，腎藏精，精生髓，髓化血，腎虛是腎性貧血主因。中醫藥通過補腎益精、益氣養血之法，能促進造血功能，提升血紅蛋白水平，改善貧血症狀。

鈣磷代謝紊亂

此類患者易出現鈣磷代謝紊亂，繼而引發骨質疏鬆、腎性骨病等，常伴有透析骨痛症狀。中醫從健脾補腎、活血化瘀等方向入手，調節機體陰陽平衡，改善鈣磷代謝，緩解骨痛。

如骨痛由腎陽虛衰、寒凝脈絡所致，可使用溫補腎陽、散寒止痛的藥物，像右歸丸加減。配合艾灸等外治法，艾灸腎俞、命門、關元等穴位，以溫通經絡、散寒止痛。針灸可輔助改善骨代謝，常選腎俞、委中穴位，腎俞滋腎精，委中能緩解腰腿痛，對改善骨痛有幫助。

心血管併發症

血液透析患者心血管疾病發生率高，像高血壓、心功能不全等。中醫藥可通過平肝潛陽、活血化瘀、益氣養陰等手段，輔助控制血壓，改善心功能，降低心血管事件發生風險。

高血壓患者，針刺曲池、太沖有降壓效果，曲池清熱，太沖平肝。心功能不全者，針刺內關、心俞可改善心功能，內關調心，心俞補心氣。

三.解決營養不良問題

透析患者營養不良較為常見，中醫認為這多和脾胃功能失調有關。脾為後天之本，氣血生化之源。若脾胃運化失常，無法充分吸收食物中的營養物質，就易出現營養不良。中醫通過健脾益胃、消食化積等方法，能改善患者脾胃功能，增強營養吸收。

對於 脾胃虛弱型 營養不良，表現為食少便溏、面色萎黃，可使用健脾益氣的參苓白朮散加減。

對於飲食積滯型營養不良，表現為脘腹脹滿、厭食，則可用保和丸加減以消食導滯。

針灸可強化脾胃功能，選中脘、足三里穴位，中脘調脾胃，足三里增強脾胃運化，有助於改善營養不良。

四.提高機體免疫力

透析患者因腎功能衰竭，機體免疫力低下，易發生感染等併發症。中醫藥能調節患者免疫功能，增強抵抗力，預防感染。一些扶正祛邪的中藥，可提升患者免疫應答能力，降低感染易感性。

針刺足三里、關元穴位，能培補元氣，提升免疫力，幫助患者抵抗感染。

五.緩解心理壓力

慢性腎病患者長期受疾病折磨，心理壓力大，常伴有焦慮、抑鬱等心理問題。中醫的情志療法、中藥調理等能幫助患者調節情緒，緩解心理壓力，改善心理狀態，促進身心整體康復。

針刺神門、百會穴位，神門可安神，百會能醒腦，有利於緩解心理壓力。

六.改善透析充分性

中醫藥或可通過改善患者微循環、調節機體代謝等作用，在一定程度上提高透析充分性，使患者體內毒素清除更有效，改善整體狀態。

針刺三陰交、合谷穴位，能促進血液循環，或有助提升透析時毒素清除效率。

七.保護殘餘腎功能

對於尚有一定殘餘腎功能的血液透析患者，中醫藥通過益氣活血、滋補腎氣等方法，能延緩殘餘腎功能喪失，維持患者腎功能，減少透析依賴程度。

針刺腎俞、太溪穴位，腎俞補腎氣，太溪滋腎陰，有利於保護殘餘腎功能。

八.對付皮膚瘙癢

透析患者的皮膚瘙癢多因體內毒素蓄積、血虛風燥等因素引起。

若屬於 血虛風燥型 ，患者皮膚乾燥、脫屑、瘙癢難忍，可採用養血祛風的方法，用當歸飲子加減。

若屬於濕熱內蘊型，患者皮膚可見紅疹、瘙癢且伴有口苦、胸悶等症狀，則以清熱利濕為主，方用龍膽瀉肝湯加減。

此外，還可配合中藥外洗，如用苦參、白鮮皮、地膚子等藥物煎水外洗，直接作用於皮膚，緩解瘙癢症狀。

針灸可緩解皮膚瘙癢，針刺血海、曲池穴位，血海養血，曲池清熱，可緩解皮膚瘙癢。

合理應用中醫藥配合血液透析治療，對透析患者改善症狀、提高身體狀態等均有一定的幫助。但由於透析患者需要嚴格控制液體的入量，因此是否使用中醫藥配合治療，及如何處方用藥或針灸等均需按專業醫師的意見決定 。