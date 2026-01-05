腎病｜長期腹膜透析患者的中醫藥輔助治療策略｜徐大基中醫師

腹膜透析（PD）是慢性腎衰竭患者常見的腎臟替代療法之一，但長期透析可能出現營養不良、貧血、皮膚瘙癢、腹膜纖維化等問題。中醫藥在調理體質、改善症狀方面獨具優勢，合理配合中醫藥治療可提升患者生活品質。

一.中醫辨證與體質調理

腹膜透析患者常見 “本虛標實” 體質，以脾腎虧虛為本，濕濁、瘀血為標。中醫治療依個體差異辨證分型：

1.脾腎氣虛型

症狀表現為疲倦乏力、食慾不振、輕度水腫、大便稀溏。治法為健脾益腎，方藥選用參苓白朮散、香砂六君子湯加減（如黃芪、黨參、白朮、山藥）。

2.氣陰兩虛型

症狀表現為口乾舌燥、盜汗、手足心熱、舌紅少苔。治法為益氣養陰，方藥選用生脈飲（人參、麥冬、五味子）合六味地黃丸加減。

3.濕濁瘀阻型

症狀表現為噁心嘔吐、皮膚瘙癢、舌暗苔厚膩。治法為化濕泄濁、活血化瘀，方藥選用溫膽湯（半夏、陳皮、竹茹）合桂枝茯苓丸。

4.陰陽兩虛型

症狀表現為畏寒肢冷、水腫，兼見潮熱或夜尿頻多。治法為溫腎助陽、滋陰固本，方藥選用濟生腎氣丸（熟地、山茱萸、附子、肉桂）加減。

二.中醫輔助改善透析併發症

1.皮膚瘙癢（尿毒症性瘙癢）

中醫認為慢性腎衰併發皮膚瘙癢多屬血虛生風、濕毒浸淫。治法為養血疏風、滲濕止癢，方取四物湯加減治療，常用藥物有當歸、川芎、生地黃、白芍、防風等；外治法用蛇床子、苦參、地膚子、白鮮皮等煎湯外洗。

2.透析相關疲勞

中藥調理可選用低劑量黃芪、人參鬚（需監測血鉀）；針灸選取足三里、關元、氣海等穴，可補益氣血。

3.腹膜功能下降（纖維化風險）

採用活血化瘀法，丹參、三七可改善微循環，但需與抗凝血西藥間隔使用。

4.消化系統問題（食慾不振、便秘）

對於慢性腎衰，中醫調理脾胃十分重要。尤其是對一般狀態差、合併營養不良、胃腸功能紊亂者，務必使其食慾開，從而增加營養的攝入量，提高病人的抗病能力。輕度腹脹可用陳皮、砂仁泡茶理氣和胃；便秘可用火麻仁、決明子潤腸通便（避免大黃類瀉藥，以防電解質紊亂）。

在調理脾胃過程中，還要注意飲食療法的重要性，久病胃氣已虛，應注意發揮食療的作用。

燉湯：通常使用蟲草燉西洋參，取冬蟲夏草5g、西洋參10g，放入碗中隔水蒸30min左右，一週2~3次。

三.中西藥交互作用與注意事項

1.嚴禁混用的情況

高鉀中藥如牛膝、昆布、紅棗（過量），與 ACEI 類降壓藥同用可能導致高血鉀；活血類中藥如當歸、丹參與抗凝血劑（如 Warfarin）並用需監測 INR 值。

2.透析對中藥代謝的影響

水溶性成分（如黃芪多糖）易被透析清除，建議服藥時間安排在透析後。

四.飲食與生活調養建議

1.藥膳調理

針對貧血，可食用枸杞紅棗粥（注意磷攝取量）；低蛋白飲食者可選擇山藥芡實粥（需計算每日蛋白質攝入）。

2.穴位保健

按摩內關穴（緩解噁心）、湧泉穴（改善失眠），注意避開腹部透析管位置。

中醫藥在腹膜透析患者輔助治療中，能有效改善生活質量，但必須在專業醫師指導下進行，避免藥物交互作用。患者應定期監測生化指標，並與腎臟科及中醫師充分溝通，制定個性化治療方案，以達到最佳療效。