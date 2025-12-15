腎結石的中西醫治療｜徐大基中醫師

腎結石一般來說大多數預後良好，及時診斷治療，一般不至於導致嚴重後果。關鍵在於早期診斷及早期治療，避免腎積液發生。腎結石引起的問題主要在於梗阻所造成的積液，積液能導致腎功能的衰退，如長期未得合理處理，可導致梗阻性腎病，在此基礎上引起慢性腎功能衰竭，甚至需要透析治療。

如果體檢發現腎結石，應該及時覆查，瞭解腎結石的大小、形狀以及是否併發腎積液等。

腎結石的治療

一般治療

大量飲水使每日尿量達到2000~3000毫升。為了保持夜間尿量，睡前飲水，睡間起床排尿時再飲水。大量飲水利尿可使細小的結石排出體外。稀釋尿液可使結石增長的速度減緩，避免結石手術治療後復發。對於併發感染者，大量尿量有助引流，有利於感染的控制。

腎結石需及時治療，採取何種形式需要根據具體情況而定，如內科保守治療無效，結石較大者可考慮體外衝擊波碎石治療。

不管哪種情況都需要按照預防腎結石的措施進行健康調養，改變易引起腎結石的生活習慣，防止腎結石。由於腎結石是尿路感染的易感因素，所以對於反復發生尿路感染的病人需要進行檢查以排除腎結石等。

西醫治療

西醫在腎結石治療方面，具有明顯的快速見效優勢。對於體積偏大、難以自行排出的結石，體外衝擊波碎石術是常用方法。借助精準定位技術，利用高能衝擊波聚焦，將結石擊碎成小塊，以便隨尿液排出。若結石位置特殊或體積過於龐大，經皮腎鏡碎石取石術或輸尿管鏡碎石取石術便能發揮作用，醫生通過先進器械，在微創條件下直接清除結石。在緊急止痛和控制感染方面，西醫藥物效果顯著，能迅速緩解患者痛苦。

中醫調治

中醫防治腎結石，注重從根源入手，強調全面調理人體機能。中醫將腎結石歸為 “石淋” 範疇，認為多由濕熱下注、脾腎虧虛等因素所致。通過辨證論治開具的中藥方劑，可清熱利濕、通淋排石，諸如金錢草、海金沙、雞內金等藥材，在排石方面頗具功效，能溫和推動結石排出體外。針灸、艾灸刺激特定穴位，可疏通經絡、調節臟腑功能，助力排石並緩解疼痛。此外，中醫尤其重視預防，從飲食、作息、合理飲水、運動等生活細節給予指導，降低結石復發的可能性。

中西醫聯合

在臨床實踐中，中西醫結合模式為腎結石治療搭建起多維度的治療架構。先借助西醫手段快速解除結石梗阻、緩解劇烈疼痛，將大結石化整為零；隨後運用中醫調理人體內環境，加速小結石排出，鞏固治療成果，降低復發風險。例如，患者先接受體外衝擊波碎石，術後服用中藥促進排石、修復受損組織，並配合中醫飲食指導，經臨床觀察，不少患者在這一綜合療法下取得了良好的恢復效果。

腎結石雖令人煩惱，但中西醫結合這一 經臨床驗證的綜合療法，為解決防治難題提供了有效途徑。倘若您或身邊親友正受腎結石困擾，不妨考慮這一療法，有望改善健康狀況，降低腎結石相關健康風險。

如何處理碎石常見的臨床併發症？

碎石術後常見併發症有疼痛、皮膚瘀斑、血尿及感染等，嚴重者甚至出現腎破裂。對於腎臟畸形，長期高血壓的腎結石患者，要注意腎周血腫的發生，一旦出現以上症狀應立即臥床休息、進行抗炎治療，必要時以手術清除血腫。

大多數患者在碎石術後無需特別處理，可正常工作、生活，為促使排石可採用以下方法：

多飲水，增加尿量。

配合排石，解痙藥物，如有感染，給予抗菌素治療。

定期覆查，一般碎石5~7天後，需查腎超聲波，瞭解碎石排出情況及是否出現出血等情況。 要避免碎石後不做檢查，萬一腎或輸尿管梗阻將造成嚴重後果。

在碎石術後配合中藥排石治療，使結石碎片盡快排出，對減少輸尿管內碎石堆積，而引起輸尿管梗阻等併發症有重要幫助。

以上資料摘自作者徐大基教授編寫的《中西醫結合腎臟病諮詢手冊》《腎病治療與中醫調養》，此處有刪改，供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。