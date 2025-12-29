Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

慢性腎病患者如何避免進入透析？中醫藥延緩腎衰進展的關鍵策略｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
5小時前
生活 專欄
慢性腎病（CKD）一旦進展到晚期，就可能需要透析或腎移植，嚴重影響生活質量。但其實，通過科學管理配合中醫調理，許多患者可以延緩腎功能惡化，甚至避免透析。

一.慢性腎病進展的關鍵因素

腎功能惡化通常與以下因素有關：

  • 高血壓、糖尿病控制不佳（損傷腎小球）；
  • 蛋白尿持續存在（加速腎纖維化）；
  • 感染、藥物腎毒性（如NSAIDs止痛藥、某些抗生素）；
  •  飲食不當、代謝廢物堆積（加重腎臟負擔）。

二.中醫如何延緩腎衰進展？

1. 辨證論治，精準用藥

腎病屬於 “水腫”“虛勞”“關格” 範疇，病機多為脾腎兩虛、濕濁瘀毒內蘊，因此補益脾腎、活血泄濁是常用治法。中醫根據患者症候，分為不同證型，對症下藥：

  • 脾腎氣虛

表現為：乏力、浮腫、腰酸、夜尿多等。

治法：益氣健脾補腎。

常用方藥：參苓白朮散 + 六味地黃丸。

  • 氣陰兩虛

表現為：口乾、手腳心熱、易疲勞等。

治法：益氣養陰。

常用方藥：生脈散 + 杞菊地黃丸。

  • 濕濁瘀阻

表現為：面色晦暗、水腫、舌紫暗等。

治法：活血化瘀、利濕泄濁。

常用方藥：桃紅四物湯+ 五苓散。

  • 肝腎陰虛

表現為：頭暈耳鳴、血壓高、失眠等。

治法：滋補肝腎、平肝潛陽。

常用方藥：天麻鉤藤飲 + 知柏地黃丸。

臨床研究：

  • 大黃（適量）可降低肌酐、尿素氮，減輕腎纖維化（但需醫師指導，避免過度瀉下）。
  • 黃芪 能減少蛋白尿，保護腎功能。
  • 丹參、川芎 能改善腎臟微循環，延緩腎硬化。

2. 中醫外治法輔助

  • 針灸：選取腎俞、足三里、太溪等穴位，調節腎臟氣血。
  • 中藥熏洗/足浴（如艾葉、川芎）促進血液循環，緩解水腫。

三.關鍵生活調理：避免腎功能惡化

1. 飲食控制：低蛋白、低鹽、低鉀

  • 優質低蛋白飲食：每天蛋白質攝入 0.6-0.8g/kg，優先選擇雞蛋、魚肉、豆腐。
  • 限鹽（＜3g/天）：避免高血壓加重腎損傷。
  • 控鉀：避免香蕉、橙子、番茄等高鉀食物（尤其腎衰患者）。
  • 適量多飲水，可配合適量的中藥湯水（由醫師看診後決定）。

2. 嚴格控制血壓、血糖

血壓目標：＜130/80 mmHg

血糖目標：糖化血紅蛋白（HbA1c）＜7%

3. 避免傷腎行為

❌ 亂吃止痛藥（如布洛芬）、偏方（含馬兜鈴酸的中藥）。

❌ 劇烈運動（過度代謝廢物產生，加重腎負擔）。

❌ 熬夜、情緒壓力大（中醫認為“恐傷腎”）。

四.總結：腎病患者該怎麼做？

  1. 定期監測：每3-6個月檢查肌酐、eGFR、尿蛋白。
  2. 中西醫結合：西藥控制指標，中醫調理體質，延緩腎衰。
  3. 嚴格自律：飲食、作息、情緒管理缺一不可！

溫馨提示：中醫治療需個體化辨證，切勿自行服藥！建議尋求專業中醫師制定方案。

認識慢性腎病成因與症狀 哪類人高危？｜徐大基中醫師
腎臟損傷或腎小球濾過率（GFR）小於60ml/min/1.73㎡，並持續3個月以上，即為慢性腎病。慢性腎病的分類方法多種多樣，最為常見的為按原發性與繼發性來分類。慢性腎病分類原發性腎病原發性腎病綜合症
2025-12-27 08:00 HKT
徐大基中醫師