慢性腎病患者如何避免進入透析？中醫藥延緩腎衰進展的關鍵策略｜徐大基中醫師
內容
慢性腎病（CKD）一旦進展到晚期，就可能需要透析或腎移植，嚴重影響生活質量。但其實，通過科學管理配合中醫調理，許多患者可以延緩腎功能惡化，甚至避免透析。
一.慢性腎病進展的關鍵因素
腎功能惡化通常與以下因素有關：
- 高血壓、糖尿病控制不佳（損傷腎小球）；
- 蛋白尿持續存在（加速腎纖維化）；
- 感染、藥物腎毒性（如NSAIDs止痛藥、某些抗生素）；
- 飲食不當、代謝廢物堆積（加重腎臟負擔）。
二.中醫如何延緩腎衰進展？
1. 辨證論治，精準用藥
腎病屬於 “水腫”“虛勞”“關格” 範疇，病機多為脾腎兩虛、濕濁瘀毒內蘊，因此補益脾腎、活血泄濁是常用治法。中醫根據患者症候，分為不同證型，對症下藥：
- 脾腎氣虛
表現為：乏力、浮腫、腰酸、夜尿多等。
治法：益氣健脾補腎。
常用方藥：參苓白朮散 + 六味地黃丸。
- 氣陰兩虛
表現為：口乾、手腳心熱、易疲勞等。
治法：益氣養陰。
常用方藥：生脈散 + 杞菊地黃丸。
- 濕濁瘀阻
表現為：面色晦暗、水腫、舌紫暗等。
治法：活血化瘀、利濕泄濁。
常用方藥：桃紅四物湯+ 五苓散。
- 肝腎陰虛
表現為：頭暈耳鳴、血壓高、失眠等。
治法：滋補肝腎、平肝潛陽。
常用方藥：天麻鉤藤飲 + 知柏地黃丸。
臨床研究：
- 大黃（適量）可降低肌酐、尿素氮，減輕腎纖維化（但需醫師指導，避免過度瀉下）。
- 黃芪 能減少蛋白尿，保護腎功能。
- 丹參、川芎 能改善腎臟微循環，延緩腎硬化。
2. 中醫外治法輔助
- 針灸：選取腎俞、足三里、太溪等穴位，調節腎臟氣血。
- 中藥熏洗/足浴（如艾葉、川芎）促進血液循環，緩解水腫。
三.關鍵生活調理：避免腎功能惡化
1. 飲食控制：低蛋白、低鹽、低鉀
- 優質低蛋白飲食：每天蛋白質攝入 0.6-0.8g/kg，優先選擇雞蛋、魚肉、豆腐。
- 限鹽（＜3g/天）：避免高血壓加重腎損傷。
- 控鉀：避免香蕉、橙子、番茄等高鉀食物（尤其腎衰患者）。
- 適量多飲水，可配合適量的中藥湯水（由醫師看診後決定）。
2. 嚴格控制血壓、血糖
血壓目標：＜130/80 mmHg
血糖目標：糖化血紅蛋白（HbA1c）＜7%
3. 避免傷腎行為
❌ 亂吃止痛藥（如布洛芬）、偏方（含馬兜鈴酸的中藥）。
❌ 劇烈運動（過度代謝廢物產生，加重腎負擔）。
❌ 熬夜、情緒壓力大（中醫認為“恐傷腎”）。
四.總結：腎病患者該怎麼做？
- 定期監測：每3-6個月檢查肌酐、eGFR、尿蛋白。
- 中西醫結合：西藥控制指標，中醫調理體質，延緩腎衰。
- 嚴格自律：飲食、作息、情緒管理缺一不可！
溫馨提示：中醫治療需個體化辨證，切勿自行服藥！建議尋求專業中醫師制定方案。
