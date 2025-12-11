小便泡沫是怎麼回事？如何處理？｜徐大基中醫師

小便中泡沫增多可能是生理性因素導致，也可能與病理性因素相關。以下是常見原因及對應的特點和建議：

一.生理性原因（通常無害）

1.排尿速度過快或位置過高

原理：尿液快速衝擊液面，空氣與尿液混合形成泡沫，類似 “啤酒泡沫”，但泡沫較大、易消散。

特點：偶爾出現，無其他不適症狀，尿液檢查無異常。

2.尿液濃縮

原因：飲水過少、出汗多、腹瀉等導致體內缺水，尿液中代謝廢物濃度升高，表面張力增加。

特點：尿液顏色深黃，泡沫細密但短暫存在，補水後泡沫減少。

3.尿道分泌物混入

情況：男性遺精後、女性陰道分泌物增多時，可能隨尿液排出，引起泡沫。

特點：泡沫量少，無異味，無尿頻、尿急等不適。

4.飲食影響

食物：短期內攝入大量高蛋白食物（如肉類、豆製品），可能導致尿液中蛋白質輕度增加，形成泡沫。

特點：泡沫細小，靜置後可逐漸消失，調整飲食後緩解。

二.病理性原因（需警惕，建議就醫）

1.蛋白尿（最常見病理因素）

原因：腎臟濾過功能異常，蛋白質漏入尿液，常見於腎小球腎炎、腎病綜合征、糖尿病腎病、高血壓腎損害等。

特點：泡沫細密、持久不消散（如 “啤酒沫”），可能伴尿液渾濁、水腫、血壓升高等。

建議：及時檢查尿常規、腎功能，明確蛋白來源。

2.泌尿系統感染

炎症：膀胱炎、尿道炎等感染時，尿液中可能混有細菌、白細胞、紅細胞及炎性分泌物，增加泡沫。

伴隨症狀：尿頻、尿急、尿痛、尿道灼熱感，尿液有異味。

檢查：尿常規可見白細胞、細菌計數升高，需抗生素治療。

3.糖尿病

機制：血糖控制不佳時，尿糖升高使尿液滲透壓改變，易產生泡沫；嚴重時可能合併蛋白尿。

特點：泡沫較多，伴多飲、多食、多尿、體重下降，尿糖檢測陽性。

建議：檢測血糖、糖化血紅蛋白，調整降糖方案。

4.肝膽疾病

表現：肝細胞損傷或膽道梗阻時，尿中膽紅素或膽汁酸增多，導致泡沫增多。

伴隨症狀：皮膚黃染、尿色深如濃茶、右上腹不適。

檢查：肝功能、腹部超聲等可輔助診斷。

5.其他疾病

泌尿系統結石、腫瘤：可能因出血或黏膜損傷導致泡沫，伴血尿、腰痛等。

多發性骨髓瘤：異常蛋白經腎臟排出，引起蛋白尿和泡沫。

三.如何處理？

如見小便多泡沫，在多飲水等措施之後，且排除生理性的可能之外，仍見明顯的泡沫尿，則建議儘快就診檢查，明確診斷。

以上資料供有興趣的朋友參考，詳情請諮詢註冊中醫師為宜。