瘦人高血壓：容易被忽視的疾病狀態｜徐大基中醫師

高血壓似乎總是與肥胖人群緊密相連，很多人認為只要保持苗條身材，就能遠離高血壓的威脅。然而，事實並非如此，瘦人同樣有可能被高血壓纏上，並且瘦人高血壓在發病機制、臨床表現、併發症以及治療方式等多個方面，都有着與常見高血壓不同的顯著特徵。

發病機制：生理機能的獨特變化

腎素 - 血管緊張素 - 醛固酮系統（RAAS）的異常激活，在瘦人高血壓的發病進程中扮演着關鍵角色。遺傳因素與腎臟血流動力學的改變，會使瘦人的 RAAS 系統更容易處於活躍狀態。大量生成的血管緊張素 Ⅱ，就像給血管套上了一層緊繃的枷鎖，迫使血管強烈收縮，血壓隨之升高。與此同時，醛固酮分泌增加，導致體內水鈉瀦留，進一步加劇了血壓的上升。

瘦人的血管壁相對較薄，長期承受高血壓的衝擊，使得小動脈硬化現象更為普遍。隨着小動脈內徑逐漸變窄，血管阻力持續增大，血壓不斷攀升，形成惡性循環。

精神壓力、焦慮等不良情緒，會引發瘦人交感神經的異常興奮。由於瘦人身體內脂肪含量較低，對交感神經興奮的調節能力較弱，一旦交感神經興奮起來，血壓便會迅速升高，且波動幅度較大。

臨床表現：隱匿的症狀與特殊體徵

瘦人往往自認為身體狀況良好，對高血壓相關症狀不夠重視。許多瘦人高血壓患者在疾病早期並沒有明顯的頭痛、頭暈、心悸等典型症狀，這就如同埋下了一顆隱藏的定時炸彈，在悄無聲息中威脅着健康。不少患者直到體檢或因其他疾病就醫時，才驚訝地發現自己的血壓早已超標。

瘦人高血壓還有一個顯著特徵，即脈壓較大。心臟收縮時，由於小動脈硬化導致血管彈性減退，血液對血管壁的壓力增大，收縮壓顯著升高；而在心臟舒張時，血管彈性回縮能力減弱，舒張壓升高並不明顯，從而導致收縮壓與舒張壓之間的差值增大。

併發症：悄然降臨的健康危機

瘦人一旦患上高血壓，由於其血管壁相對薄弱，在高血壓的持續衝擊下，血管內皮極易受損，這就為動脈粥樣硬化的形成創造了條件。而動脈粥樣硬化又是冠心病、腦梗死、腦出血等心腦血管疾病的重要誘因，極大地增加了患病風險。

小動脈硬化還會導致腎臟供血不足，腎小球濾過率下降，腎功能逐漸受損。瘦人高血壓患者可能較早出現微量蛋白尿等腎臟損害跡象，如果不及時加以控制，病情將逐步惡化，最終可能發展為腎衰竭。

中醫視角：整體辨治

在中醫理論中，瘦人高血壓常與陰虛陽亢、肝腎不足有關。瘦人多陰虛，陰液無法制約陽氣，陽氣上擾清竅，引發頭痛、頭暈。肝腎同源，肝腎不足易致肝陽上亢，血壓升高。此外，情志不舒也會影響血壓，長期焦慮、抑鬱會使氣機失調，血壓波動。中醫依據證型用藥，陰虛陽亢型常用天麻鉤藤飲加減，平肝潛陽；肝腎不足者用六味地黃丸加味，滋補肝腎。

瘦人也要注重生活方式，增加鍛煉、規律作息、釋放壓力、保持良好心態，飲食上減少鈉鹽、多吃含鉀食物和蔬菜水果。