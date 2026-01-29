Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腎虛脫髮的中醫認識與療法｜徐大基中醫師

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
1小時前
中醫認為頭髮狀態與腎之精氣密切相關。《素問・五臟生成篇》提到：「腎之合骨也，其榮髮也。」 清晰表明了二者的緊密聯繫。腎主藏精，肝主藏血，精血同源且血由精化，此即肝腎同源的生理基礎。當精血充足時，肝腎充盈，頭髮便能茂密、烏黑亮澤且柔軟不易折斷。

生活中多種因素可致腎虛，進而引發脫髮等症狀，像先天稟賦不足，出生就存在腎精虧虛；久病大病使正氣受損、精氣耗散；熱病灼傷腎精；房勞過度而損傷腎精等，導致水不涵木，致使頭髮失於濡養，出現乾枯無華、易折易脫、早生白髮等情況，常伴耳鳴眼花、腰酸腿軟、五心煩熱等不適。

除了腎虛型脫髮外，還有血虛型脫髮。血虛不能濡養頭髮，使得頭髮枯萎、易折斷、脫落。此型患者常伴有面色蒼白或萎黃、唇舌色淡、心悸失眠等症狀。另外，濕熱型脫髮也較常見，多因脾胃濕熱上蒸頭皮，阻礙毛髮生長。患者常有頭皮油膩、瘙癢，舌苔黃膩等表現。

腎精虧虛型脫髮，主要採用補腎填精之法。如運用熟地、山茱萸、枸杞子、菟絲子等藥物，熟地滋陰補血、益精填髓，山茱萸補腎益肝，枸杞子補肝腎、明目，菟絲子補腎益精，它們相互配伍能有效填補虧損腎精，促進精血生成進而濡養頭髮。若伴有肝血不足現象，可加入當歸、白芍等藥物養血柔肝。

除內服藥物，也可配合針灸療法。通過針刺腎俞、肝俞、三陰交、血海等穴位，可起到調補肝腎、通經活絡、養血生髮的作用。腎俞穴作為腎之背俞穴，刺激它可直接補益腎氣；肝俞穴能調理肝臟氣血；三陰交是肝、脾、腎三經交會處，可統調三臟氣血；血海穴善於調理血分。這些穴位相互配合，共同發揮養髮作用。

此外，中醫很重視生活起居的調理，平時應注意睡眠，避免熬夜。飲食均衡，適當多食用核桃、黑豆等有補腎養髮作用的食物。同時，避免過度勞累、情緒大幅波動，保持心境平和，使肝腎之氣得以舒暢，以便多方面協同作用，有效改善腎虛脫髮症狀，恢復頭髮健康。

需要注意的是，脫髮成因比較複雜，除上述因素外，像精神壓力過大，可使毛囊營養供應受阻，引發休止期脫髮；脂溢性皮炎，因皮脂腺分泌失調，導致毛囊堵塞、炎症，進而造成脫髮；遺傳因素也不容忽視，雄激素性脫髮往往具有家族遺傳傾向。此外，有的脫髮是全身性疾病的一個症狀，例如系統性紅斑狼瘡，該病可累及多個系統及臟器，免疫系統紊亂常伴隨頭髮大量脫落的表現，因此建議必要檢查以明確病因。

 

