什麼是止痛劑腎病，如何防範？｜徐大基中醫師

在日常生活中，我們常常會因為各種疼痛而使用止痛藥物。然而，長期過量使用止痛藥物可能會引發一種被稱為止痛劑腎病的嚴重疾病。

止痛劑腎病主要指非類固醇類消炎止痛劑（如：布洛芬、萘普生等）引起的各類腎病變。這些藥物在緩解疼痛的同時，如果使用不當，就會對腎臟造成不良影響。其發病機制主要是影響腎臟的血流灌注以及直接損傷腎小管等，進而引發一系列腎臟病變。

臨床特點

腎功能方面

早期常見腎小管功能受損。例如，尿濃縮功能障礙，患者會有夜尿增多的表現，一般夜尿量可超過白天尿量或者夜尿次數明顯增加。這是因為腎小管在重吸收水分的功能上出現了問題。隨着病情發展，腎小球濾過功能也會受損，血肌酐、尿素氮等代謝廢物在血液中逐漸堆積，最終可能導致慢性腎衰竭。

尿液變化

尿液檢查可發現輕度蛋白尿，多為小分子蛋白尿。這是由於腎小球濾過屏障或腎小管重吸收功能異常，使得蛋白質漏出或不能正常重吸收。尿中還可能有紅細胞、白細胞。在腎乳頭壞死時，血尿會更明顯，因為壞死組織脫落可能損傷尿路黏膜，引起出血。

疼痛症狀

急性腎乳頭壞死的患者會有劇烈的疼痛，主要是腰痛和腹痛。疼痛程度往往很嚴重，而且可以放射到會陰部、外生殖器等部位。慢性腎乳頭壞死患者的疼痛可能相對隱匿，不那麼典型。

高血壓表現

腎功能受損進展到一定程度時，很多患者會出現高血壓。一方面，腎臟損傷影響了腎素 - 血管緊張素 - 醛固酮系統的平衡；另一方面，水鈉潴留等因素也促使血壓升高。高血壓又會反過來加重腎臟損害，形成惡性循環。

止痛劑腎病，如果病情得不到及時控制，嚴重時可發展為腎衰竭，給患者的身體健康帶來極大的威脅。

那麼，我們應該如何避免止痛劑腎病呢？

合理用藥是關鍵

首先，謹慎使用止痛藥物至關重要。我們必須嚴格按照醫生的建議和藥品說明書來使用，切不可自行增加用藥劑量和次數。同時，要盡量避免同時使用多種具有腎毒性的藥物，以減少對腎臟的損害。其次，注意用藥指徵，只有在明確有疼痛症狀且確有必要時才使用止痛藥物。

加強定期監測

對於因疾病需要長期或頻繁使用可能損害腎臟的藥物（包括部分止痛藥）的人群，定期檢查腎功能是必不可少的，如測定血肌酐、尿素氮、腎小球濾過率等，以及尿液常規檢查（觀察尿蛋白、紅細胞等）。這樣能及時發現腎臟損害的早期跡象，以便早期干預。

採用替代方法緩解疼痛

可以考慮非藥物的止痛手段。例如，中藥療法、針灸療法、物理治療中的按摩和理療，對於肌肉疼痛、關節疼痛等有很好的緩解效果。對於輕度疼痛，可以先嘗試非藥物方法緩解，如休息、熱敷、放鬆等。另外，心理疏導在某些神經性疼痛的治療中也有一定作用，比如通過放鬆訓練、冥想等方式減輕疼痛的感知。

如果不幸患上了止痛劑腎病，中醫調養可發揮一定的作用。在中藥調理方面，可以採用補腎健脾、活血化瘀、利濕解毒等方法。同時，在使用中藥調理時，要避免使用可能對腎臟造成損害的中藥，如細辛、關木通等。

飲食調理也不容忽視。應堅持低鹽飲食，減少鹽的攝入，避免食用醃製食品、加工食品等高鹽食物，以減輕腎臟負擔。另外，適當運動，避免勞累，保證充足的睡眠，避免過度勞累和精神緊張，有利於腎臟的恢復。此外，戒煙限酒也是必要的，吸煙和飲酒對腎臟有損害，應盡量避免。

