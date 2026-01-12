Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腎虛｜中醫如何補腎治療？｜徐大基中醫師

遵循實證 合理診療
1小時前
民間經常流傳補腎治療，是否真的就那麼多人都需要補腎呢，又如何補腎？

1.中醫腎虛與西醫腎病

腎虛是中醫名詞，腎病是西醫名詞，兩個概念完全不同。腎虛分成廣義腎虛和狹義腎虛，目前常說的“腎虛”，多為狹義的腎虛，如：遺精、早洩、不孕、不育等。廣義上的腎虛是指中醫證型，屬中醫的腎虛證的範圍。西醫腎病則主要指慢性腎臟病，即如果腎臟結構損傷，或腎臟功能受損持續超過三個月，就屬慢性腎臟病。

2.中醫所指的腎有哪些功能？

  • 藏精，主生長、發育、生殖、衰老，所以在病理上，腎虛就會出現不孕不育、陽痿、性冷淡，小兒發育遲緩、筋骨軟弱無力等“藏精”功能失常的表現。
  • 主水，指腎能調節體內的水液平衡，主要為尿液的生成和排泄，所以在病理上，如果腎主水之功能失常，即可引起小便量小、水腫，或夜尿增多、小便清而長等症狀。
  • 主骨、生髓，其華在髪，而“齒為骨之餘”，腎既主骨，所以牙齒也有賴於腎精的營養。腎虛的病人因此表現出牙齒鬆動容易脫落，骨質疏鬆，頭髮乾枯，脫髮，白髮早生等症狀。
  • 主納氣，腎為氣之根，肺主出氣，腎主納氣，如腎之納氣功能失調，則氣之根本不固，就可見氣喘等症狀。
  • 開竅於耳及二陰。“耳為腎之竅”，腎虛將會出現耳鳴、聽力下降等症狀； “二陰”是指生殖器和肛門，腎虛既可引起大便不通，也可見久泄不癒，或每於黎明前泄瀉，或脫肛等表現。

中醫腎虛並非都是腎臟出了毛病。

3.腎虛的原因

腎虛由多種原因引起，例如：

  • 體質虛弱，先天稟賦不足。
  • 年老體衰，生理退化。年老必致腎虛日顯，此乃自然規律。
  • 五臟之傷，窮必及腎。各種慢性疾病病程中，正氣不斷被消耗，所謂“久病傷腎”。腎臟難免被波及，隨病程延長，正氣愈弱，腎虛症狀愈重且複雜。
  • 外感六淫，寒邪侵襲。六淫包括風、寒、暑、濕、燥、火，其中寒邪與腎相通，傷腎尤甚。
  • 房勞過度，勞心勞力。房勞過度，是腎虛的重要病因。房事無度，會使精液耗損，致腎陰、腎陽虧損而腎虛。此外，勞心過度可使心火亢盛，傷及腎陰致水火不濟；勞力過度易耗氣，氣虛久則傷腎。
  •  精神壓力，情志所傷。精神因素傷腎有三方面：一是大恐傷腎，恐與驚同屬腎志，驚是突受刺激不自知，恐是自知膽怯，二者皆可使氣下、亂、虛，損傷腎氣；二是情慾過盛致邪火妄動，耗損腎陰而腎虛；三是神志活動過度，久則先傷氣，氣傷累及精，即“七情太過，均可傷腎”。
  • 用藥不當，藥邪傷腎。《儒門事親》提出“藥邪”概念，其可淤滯腎臟，耗氣傷精，損傷腎絡，致腎臟受損。如多種抗生素、造影劑、非甾體類消炎藥等可造成腎損害。部分中藥使用不當也會傷腎，像含馬兜鈴酸的關木通等中藥製劑，若用藥失宜，可引發腎臟損害。

4.腰痛不等於腎虛

腰痛是臨床常見症狀，很多情況下，中醫辨證的確屬腎虛範圍。但是，腰痛的原因很多，常與慢性腰肌及腰椎病變有關。也可能是其他問題所導致，如：腎結石、梗阻等，因此，臨床凡是有腰痛等任何症狀，不要等同於“腎虛”，一定要及時就診檢查，明確診斷，及時合理治療。

5.如何補腎？

首先--預防之

  • 不傷腎：避免過勞，適當節制房事。
  • 不宜久坐，常伸懶腰：腰部適度伸展，可使內臟得到舒緩，促進新陳代謝。
  •  不吸煙。
  • 酒不過量：如尿酸高、痛風，則要戒酒。
  • 提高體質，控制體重，適當運動。
  • 預防疾病。
  • 合理飲食。
  • 保證足夠睡眠等。

其次--藥物補腎也需要注意

調補需要根據體質與疾病狀態，無虛不補，補要對證。根據腎陰、腎陽的虛損，是否陰陽兩虛進行調補。如補腎陰用枸杞子、何首烏、熟地黃、女貞子、旱蓮草、靈芝等；補腎陽用杜仲、肉蓯蓉、菟絲子、鹿茸等。

6．多吃黑，可補腎？

傳統認為「黑入腎」，可適當食用黑色食品，如黑米、黑大豆、黑芝麻、黑棗、黑木耳、海帶、紫菜、甲魚等。但未必，所謂紅、黃、藍、白、黑的營養概念，尚需要科學論證，因此在生活調理時，還是主張均衡飲食甚為關鍵。

7.有高血壓、糖尿病、痛風、高脂者又如何補腎？

病證結合調補是中醫調補的一個重要原則。不要一見到腰痛，就認為是腎虛，一見到腎虛就拼命補腎。而要按中醫“因人制宜”的原則，具體人士具體用藥。高脂血症、高血壓、高尿酸血症、痛風者，如有腎虛，在根據中醫陰陽概念進行補腎的同時，還要根據疾病具體情況，中醫稱之為辨病觀點——如高脂避免脂肪過多，高血壓避免過鹹，糖尿病避免多糖分、避免過高能量攝入；高尿酸、痛風者則避免進食動物內臟、濃肉湯、火鍋等高嘌呤食物等。 

