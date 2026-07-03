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姚柏良 - 東進東出 跨境破局 | 良言建策

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姚柏良
4小時前
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生活 專欄
內容

　　上周，筆者應邀隨沙頭角智庫大聯盟考察深圳鹽田區，再探大梅沙灣與遊艇會。此行源於三重考量。

　　最直接的觸發，是五月尾公布的遊艇自由行政策。深港東部坐擁大鵬灣優質水域，理應成為「東進東出」首選。然而深圳東部沒有供遊艇、遊船使用的出入境口岸客運碼頭，首批灣區六個指定碼頭中，深圳段的兩個全在西部的蛇口與寶安機場碼頭。遊艇若從東部出境，須繞行六十海里、耗時起碼三小時以上，操作成本極高。現時開放的休閒活動水域及遊艇專用停泊點亦未覆蓋東部，意味着東部海域無法合法停泊與休閒－－有海不能停、有船不能遊，政策紅利淪為紙上談兵。

　　值得留意的是，大鵬灣去年獲評生態環境部「美麗海灣」優秀案例，水質與景觀俱優，發展跨境水上旅遊的稟賦得天獨厚。這正是筆者今次重點考察的方向－－如何善用大鵬灣天然優勢，真正實現深港東部水域的互聯互通，讓「東進東出」從政策口號變為日常場景，值得兩地政府共同謀劃。

　　另一個關注，是沙頭角「團進團出」跨境遊的停滯不前。去年中英街深圳方錄得六百萬旅客人次，足見遊客對「禁區中的禁區」充滿好奇與嚮往，市場需求巨大。反觀香港，中英街「團進團出」旅遊試點至今未取得實質性突破，更遑論串聯東平洲、吉澳、鴨洲、荔枝窩與鹽田、大鵬新區的跨境海島遊。兩地在文旅發展上的「一快一慢」，恰恰折射出深港東部合作亟待突破的制度瓶頸。

　　目前，港深兩地政府正加快推進區域協作，西部有洪前鐵路、中部有河套科創合作區和新皇崗口岸，唯獨東部尚未有清晰具體的布局和對接方向。香港正編制首個五年規劃，正是契機。筆者希望政府善用這一窗口期，在海陸空跨境的三個維度實現突破，深港東部才能真正從「地理相鄰」走向「發展相融」。

姚柏良

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